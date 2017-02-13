Ильнур Закарин: После чудовищного падения супруга теперь боится меня отпускать

Лучший шоссейник России рассказывает о том, с какой скоростью обычно несется с горы, зачем сделал операцию на глазах и многом другом.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Ильнур ЗАКАРИН

Родился 15 сентября 1989 года в Набережных Челнах

Российский шоссейный велогонщик

Рост - 187 см, вес - 68 кг

Выступает за команду «Катюша- Alpecin»

Основные победы: чемпион России-2013 в индивидуальной разделке, победитель первого этапа «Джиро д’Италия»-2015, победитель 17-го этапа «Тур де Франс»-2016.

«СУПРУГА СТАЛА БОЯТЬСЯ ЗА МЕНЯ»

- Ильнур, год для вас, для сборной России, для команды «Катюши, за которую вы выступаете, был непростой. Как вы сами его оцениваете?

- У меня были две цели в этом сезоне: хорошо проехать и попасть в топ-5 на «Джиро д’Италия» и удачно выступить на Олимпиаде. К сожалению, ни того, ни другого сделать у меня не получилось. При этом, мне удалось выиграть пару гонок, считаю, год для меня удался процентов на 65-70.

- Какие моменты вы можете отнести к самым положительным, какие – к самым отрицательным?

- Положительных моментов два. Первый: я получил большой опыт, проехав «Джиро» и находясь в числе лидеров в борьбе за победу в генеральной классификации. Второй – это победа на этапе «Тур де Франс». Что касается отрицательных, то это, конечно, пропуск Олимпийских игр.

- Тренер Сергей Иванов говорит, что вам очень быстро удалось восстановиться после падения на 19-м этапе «Джиро», которое лишило вас шансов попасть в топ-5 генеральной классификации.

- Причина – большое желание поскорее вернуться в строй, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде. Я быстро поменял цель - с «Джиро» на Олимпиаду - и это способствовало скорейшему восстановлению. К тому же вокруг меня были люди, которые сильно мне помогали: Иванов, Дмитрий Конышев. Спасибо им.

- Какая максимальная скорость, с которой вам приходилось спускаться с горы?

- Я не замерял, на спусках не до этого – надо быть очень внимательным, чтобы не разбиться. Сто километров в час наверняка было.

- Что родные сказали после того падения?

- Супруга теперь боится меня отпускать. Но что делать – такая работа.

«МНОГИМ ПОЖЕРТВОВАЛ РАДИ ИГР»

- Сильно переживали с ситуацией с вашим отстранением от Игр в Рио (всех россиян, которые когда-либо были дисквалифицирова ны за допинг, сначала отстранили от Игр, но потом в частном порядке допускали. – Прим. ред.)?

- Это был чудовищный удар для меня. Ради Олимпиады мне многим пришлось пожертвовать: уже через десять дней после падения на «Джиро» я снова сел на велосипед. Из-за травмы первые полторы недели на «Тур де Франс» были очень жесткими, но терпеть помогала мысль, что я еду ради того, чтобы достойно выступить на Олимпиаде. И тут как обухом по голове: говорят, что в Рио я не еду... Было очень тяжело.

- Однако едва ли не за пару дней до старта вас к нему допустили.

- Я постоянно был на связи с руководством сборной, мне говорили: допуска нет, допуска нет… И тут реально за два дня сообщают, что я могу выступать. Я был в это время в Европе, лететь в Бразилию – не ближний свет. В лучшем случае я мог бы быть в Рио в шесть утра в день гонки. А в 9.00 – старт. Смысла лететь не было, нормально выступить я не мог.

- В «Катюше» обсуждали эту ситуацию?

- До Олимпиады было много разговоров: что я в хорошей форме, могу проехать удачно. Не удалось…

- Знаменитый итальянец Винченцо Нибали по ходу той групповой гонки разбился, сломав ключицу. Хотя бы этого вы избежали.

- Не думал об этом. Было большое желание выступить в Рио, тем более, что и профиль трассы мне подходил. Было одно чувство: сожаления, что я не еду эту гонку. Тем более, что наши ребята - Павел Кочетков и Сергей Чернецкий, достойно выступили. Паша ехал в отрыве, Сергей упал в конце, но до этого ехал в числе лидеров.

«ТУР ДЕ ФРАНС» ПРОПУЩУ»

- Перед новым сезоном в «Катюше» много изменений: сильно обновился состав, пришел немецкий спонсор, лицензия сменилась с российской на швейцарскую.

- У меня уже есть календарь на 2017 год. Уже ясно, что поеду два из трех гран-туров - «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испания». Три гранд-тура проехать в полную силу невозможно, выбрали эти два. Еще перед новым сезоном я изменил посадку на велосипеде: теперь она более аэродинамичная. Буду лидером команды и в недельных велогонках, и на гранд-турах.

- Ответственность не пугает?

- Наоборот, мотивация только больше от этого. Нервозности пока не чувствую, но это не значит, что она не появится позже, -- улыбается Закарин. – Чувствую ответственность и большое желание добиться результата. На гранд-турах буду стараться попасть в тройку лучших в генеральной классификации. Чемпионат мира в 2017-м пройдет в Норвегии, если наберу хорошую форму на «Вуэльте», хотел бы там тоже проехать.

- Что скажете о переменах в составе команды?

- У нас укрепился спринтерский состав, набор гонщиков на командную гонку. Команда омолодилась: пришли новые мотивированные ребята. Уверен, это положительно скажется на результатах.

- Со сменой «гражданства» команды россиян в ней стало намного меньше.

- Пять российских гонщиков – это немало. Тем более помимо «Катюши» есть команда «Газпром-Русвело «, за которую выступают только россияне. Наша пятерка плюс гонщики «Русвело» - это костяк сборной России. На Играх в Рио у нас не получилось выступить удачно, поборемся за медали в Токио через четыре года.

- «Катюша» сменила лицензию, а еще одной российской команды, «Тинькофф», больше нет.

- Жалко, что Олег Тиньков принял решение закрыть проект. Это была очень сильная команда, она была на виду в каждой гонке. Но я слышал, что он обещал когда-нибудь вернуться. Будем ждать.

«ГЛЯЖУ В ОБА!»

- Что скажете о развитии велоспорта в России?

- Развитие… Мягко говоря, велоспорт развивается в России не стремительно. Понятно, что у нас нет условий, как в Европе: дорог, погодные условия не те.



- …уважения со стороны водителей на дорогах.

- Да, это тоже немаловажно. Есть, конечно, способные дети, но чтобы расти им надо ехать в Европу.

- Сейчас же во многих городах страны появляются велопрокаты.

- Это здорово, но маловато для развития велоспорта. Я не вижу, что идет какое-то в этом плане развитие. Честно говоря, сам не знаю, что нужно сделать ля того, чтобы велоспорт в России был таким же популярным, как в Европе.

- Отпуск у вас длинный был после окончания сезона?

- Да, дело в том, что я чуть раньше закончил сезон, чтобы сделать операцию на глазах. Лазерную коррекцию. Решил сделать ее после случая на «Тур де Франс», когда у меня выпала линза, и я потерял координацию на трассе. Теперь проблем нет – гляжу в оба!

- С приходом нового спонсора, компании Alpecin, которая занимается производством шампуней и косметики для волос, наверное, пользуетесь только продукцией этой фирмы?

- В контрактах это не прописано, но они бесплатно нас снабжают. Грех не использовать, шампуни хорошие.

- Знаете, почему у Alpecin долго были проблемы с попаданием в велоспорт?

- По-моему, у них что-то не так со слоганом.

- Точно: «Допинг для волос».

- С таким девизом в наше время, конечно, сложно.

ТРИ ВОПРОСА ПРЕЗИДЕНТУ

«ЗАКАРИН СТАЛ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Мы попросили президента Всероссийской федерации велоспорта, трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова рассказать об Ильнуре Закарине.

- Оцените выступление Закарина в сезоне-2016.

- Очень важно, что российский гонщик не просто был капитаном на «Джиро», а боролся за подиум на итальянском гранд-туре. Если бы не досадное падение, Ильнур бы обязательно попал бы в тройку лучших. После этого, буквально восстав из реанимации, он сумел подготовиться к «Тур де Франс» так, что выиграл королевский этап (этап, который включает в себя большое количество подъемов первой и высшей категорий сложности. – Прим. ред.).

- Хватит ли ему характера, чтобы стать настоящим лидером команды?

- Ильнур – скромный парень. Я сам был такой. Самое главное, чтобы он уверенно себя чувствовал именно в спорте, на соревнованиях. А мы поможем ему раскрыться. Кстати, Ильнур постоянно совершенствуется , и даже по сравнению с серединой прошлого года – это совершенно другой человек. На «Тур де Франс» он и слова не мог связать по-английски, а сейчас уже дает интервью.

- Мог ли Закарин побороться за медали на Олимпиаде?

- Если бы не досадная политическая конъюнктура, которая буквально в последний момент вышибла его с Олимпийских игр, он бы и там мог выступить очень достойно. Такие гонщики, как Ильнур, рождаются раз в несколько лет. Мы просеяли большое количество людей, чтобы найти его.



