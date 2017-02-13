Сломанная нога Корешкова и победа Махачева в UFC. Главное в ММА за неделю

Андрей Корешков

В UFC появилась чемпионка в полулегком весе, Ислам Махачев побеждает Ника Ленца, Федор Емельяненко прибыл в США для подготовки к бою против Мэтта Митриона. Это и многое другое — в обзоре «Советского спорта» за прошедшую неделю.

Результаты

1) В воскресенье в Бруклине (США) состоялось бойцовское шоу UFC 208. В главном поединке турнира голландка Жермейн де Рандамье единогласным решением судей победила американку Холли Холм.

В со-главном бою ветеран ММА Андерсон Силва со скрипом одержал победу над Дереком Брансоном. Без судейского скандала не обошлось!

В рамках этого же турнира выступил российский легковес Ислам Махачев. Он уверенно победил американца Ника Ленца единогласным решением судей. После боя, Махачев заявил: «Дана Уайт, я хочу денежного боя. Дай мне Флойда Мэйвезера». Именно так Ислам намекнул организаторам, что они слишком много внимания уделяют Конору Макгрегору.

Все результаты турнира

Цитата недели

2) Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Федором Емельяненко на турнире Belltator 172.

«Я сказал, что хочу следующие бои: Сергей Харитонов, я хочу бой с Федором, если он будет возможен. Федор тогда был недоступен, поэтому разговор свелся к следующему: если Федор когда-нибудь вернется, я хочу стать его первым соперником. Мой стиль – это агрессия, атлетизм, разнообразие и мобильность. Стиль Федора – агрессия, движение вперед, дикая мощь и креативность. И это рецепт для отличной драки. Когда фанаты включат телевизор 18 февраля, а они включат, потому что Федор является легендой, я нокаутирую эту легенду», – сказал Митрион.

Трагедия недели

3) Исполнительный директор азиатского промоушена Виктор Куй сообщил, что боец One Championship Кейси Сур скончался в ДТП.

- Кейси Сур попал в ДТП на мотоцикле в Бали, по причине чего, ушел из жизни. Сначала я подумал, что эта информация недостоверна. Ему было лишь 40 лет. Он хороший тренировочный партнер. Он талантливый и уважаемый спортсмен. Это несправедливо. Это неправильно. Я молился, чтобы информация была недостоверной, но к сожалению, она была правдива. Я встретил Кейси четыре года назад на пресс-конференции. Он уже начал строить репутацию зрелищного спортсмена, и продолжал доказывать это своей карьерой в One. Он был талантлив, но не был высокомерен. У него была настоящая страсть к жизни. От лица One Championship, я выражаю глубочайшие соболезнования семье Кейси. Мы молимся за его близких в это трудное время. Также хочу поблагодарить всех фанатов по всему миру за их переживания и молитвы, - цитирует Куя MMA News.info.

Свой последний бой Сур провел в августе 2016 года, выиграв раздельным решением. В активе Сура шесть побед и два поражения в ММА.

Новости

4) Известный российский боец Андрей Корешков сломал ногу и не выступит на шоу Bellator, где должен был драться против американца Фернандо Гонсалеса.

«У Андрея перелом головки большеберцовой кости. Бой отменен, он не успеет восстановиться», - заявил Александр Шлеменко.

Поединок Корешков - Гонсалес был запланирован на 3 марта в США. Корешков в своем последнем бою потерял титул чемпиона.

5) Российская промоутерская компания ACB получила результаты медицинских анализов, которые были взяты у пяти бойцов на турнире ACB 50. Эти анализы показали, что двое спортсменов применяли запрещенные препараты. Так как допинг-тесты только вводятся в российском ММА, то до 1 июля никакх санкций к бойцам применено не будет. До начала второго полугодия 2017 года им нужно будет очиститься от допинга. По словам руководства ACB такие тесты будут проводится регулярно на всех последующих турнирах ACB и к началу второго полугодия будет введен обязательный допинг-контроль для всех бойцов.

Анонсы поединков

6) Бойцовская лига WFCA, базирующаяся в Грозном, 25 февраля проведет первый турнир за пределами республики — в Москве. В главном поединке шоу россиянин Максим Гришин сразится против хорвата Матея Батинича.

7) Первый заграничный турнир бойцовской лиги WFCA под номером 35 пройдет 1 апреля в Караганде (Казахстан). В его рамках состоятся 12 поединков, в главном бою вечера действующий чемпион организации в легком весе Хусейн Халиев проведет рейтинговый поединок против экс-претендента на титул Bellator Дэйва Янсена. Помимо этого в Казахстане выступят чемпион WFCA в легчайшем весе Саид Нурмагомедов и финалист Grand Prix Akhmat-2016 в этом же весе Абдул-Рахман Дудаев.

8) Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич 13 мая в Далласе проведет защиту титула против бразильца Джуниора Дос Сантоса. Встреча между бойцами состоится в рамках турнира UFC 211. Стоит отметить, что соперники уже встречались в декабре 2014 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал дос Сантос. После этого Миочич одержал четыре победы подряд и завоевал титул в бою с Фабрисио Вердумом. Что касается Дос Сантоса, то он после того поединка дрался лишь дважды – проиграл Алистару Оверему и победил Бена Ротуэлла.

9) Экс-чемпионе UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211. Его соперником станет американец Бен Ротвелл. Бойцы раньше не встречались в октагоне. Ранее бразилец пообещал, что в 2017 году вернет звание чемпиона и привезет титул в чеченскую республику. Напомним, что главным поединком этого турнира станет противостояние чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича и претендента Джуниора дос Сантоса.

10) 18 февраля открывать международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 будет бой между Денесом Карвальо (Бразилия, 5-1) и Вадимом Малыгиным (Сечь PRO и MMA-Север, 7-2-1).

11) Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов свой следующий поединок должен провести в UFC 4 марта против Эда Хермана.

12) Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов восстановился после травмы и проведет следующий поединок в мае 2017 года.

13) Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Абдул-Керим Эдилов проведет свой первый поединок в UFC после дисквалификации. Бой состоится в мае.

14) Сергей Харитонов свой следующий поединок в организации Bellator может провести в конце марта.

«Харитонов, скорее всего, вернется в клетку в конце марта в США. Сейчас идут переговоры о дате в конце месяца. Анастасия Янькова, скорее всего, проведет следующий поединок в апреле. Говоря об обоих бойцах речь идет о боях в Bellator», — сказал представители команды Харитонова.

Сергей Харитонов

Напомним, что Харитонов дебютировал в американской организации в поединке против Джеви Айялы. Бой продлился всего 16 секунд. Российский боец был нокаутирован. Янькова в Bellator провела два поединка и одержала в них победы.

15) Промоутерская компания Bellator анонсировала поединок между Полом Дейли и Рори Макдональдом. Бой должен состояться на турнире Bellator 179 в Лондоне.

16) Промоутерская компания UFC объявила дату следующего боя чемпиона организации в полулегком весе бразильца Жозе Алдо. Его соперником станет обладатель «временного» титула Макс Холлоуэй. Поединок состоится на турнире UFC 212.

«Уже все решено. Мы подписали контракты», - сказал глава UFC Дана Уайт.

Турнир UFC 212 состоится 3 июня в Бразилии.

17) Уроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов, который выступает за Ирландию и является спарринг-партнером Конора Макгрегора, свой следующий поединок проведет против Каба Свонсона в рамках турнире UFC Fight Night в Нэшвилле (22 апреля).

С праздником!

18) 6 февраля исполнилось 25 лет одному из самых перспективных бойцов ММА Валентину Молдавскому, который является частью команды Fedor Team. Валентин является многократным чемпионом Украины по боевому самбо, бронзовым призером чемпионата Европы, мастером спорта по этому виду спорта.

В любительском ММА Молдавский становился победителем Суперкубка России, чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата России. Он является мастером спорта России международного класса. В профессиональном ММА он выступает с 2015 года. Боец провел шесть поединков, в которых одержал пять побед и потерпел одно поражение. Молдавский является спарринг-партнером Федора Емельяненко.

19) 6 февраля также отметил свое 32-летие известный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Виталий Минаков. Он начинал свою карьеру в самбо. Он является заслуженным мастером спорта и четырежды становился чемпионом мира по этому виду спорта (2008, 2009, 2010, 2011). Минаков становился чемпионом американской организации Bellator в тяжелом весе. За свою карьеру он провел 18 поединков и во всех одержал победы.

20) 11 февраля исполнилось 53 года известному американскому бойцу смешанного стиля Кену Шемроку по прозвищу «Самый опасный человек на планете». Кен Шемрок - чемпион Pancrase в открытой весовой категории (1994—1995 годы), чемпион UFC в открытой весовой категории (1995—1996 годы). Является основателем знаменитого клуба Lion’s Den, в котором в 1990-е годы тренировались ведущие в то время бойцы: Фрэнк Шемрок, Олег Тактаров, Джерри Болэндер, Гай Мезгер, Пит Уильямс, Морис Смит, Трэй Теллигмен и другие. Кен также прославился выступлениями в таких рестлинг-промоушенах, как WWE и TNA. За свою карьеру в ММА Шемрок провел 57 поединков, в которых одержал 28 побед, потерпел 17 поражений и два боя свел вничью. Свой последний поединок он провел 19 февраля 2016 года на турнире Bellator 149 против Ройса Грейси и уступил техническим нокаутом в первом раунде.

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