«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, кто из состава этой сборной России наиграл на чемпионат мира.

Да-да, этим игрокам еще нужно выступить в плей-офф Кубка Гагарина, где возможно все. Потом показать себя на Чешских Играх и выдержать натиск «понаехавших» энхаэловцев. А итоговое решение примет, понятно, Олег Знарок. Но если бы чемпионат мира начинался в феврале, кого бы мы взяли?

ВРАТАРИ

Нет никакого секрета в том, что Илью Сорокина и Игоря Шестеркина наигрывают специально под чемпионат мира. И может даже, под Олимпиаду, если туда не поедут хоккеисты НХЛ. А если поедут, то все равно в Пхенчхан попадет минимум один из этого дуэта.

Шестеркин защищал ворота в матче с финнами (2:1), Сорокин – со шведами (4:2). Парни держали уровень, не дали повод в себе сомневаться. Конечно, они поедут в Кельн. Туда может попасть и Илья Самсонов (4:2 с чехами), если Сергей Бобровский со своим «Коламбусом» далеко пройдет в плей-офф.

ЗАЩИТНИКИ

Виктор Антипин пропустил из-за болезни два матча на Шведских Играх, вышел только против Чехии. Но он дважды участвовал в чемпионатах мира, входит в обойму Олега Знарка. Конечно, никто от него не откажется.

Возможно, возьмут еще одного защитника «Магнитки» - Алексея Береглазова. А еще есть информация, что Олегу Знарку нравятся два игрока обороны «Локомотива» - Илья Любушкин и Владислав Гавриков, хотя последний из-за травмы полетел домой сразу после выездного матча с финнами в Санкт-Петербурге.

ФОРВАРДЫ

Здесь самый большой выбор. Первое звено можно брать на чемпионат мира в полном составе.

21-летний Анатолий Голышев заслужил приглашение еще в прошлом году, когда набрал 44 (25+19) очка в 56 матчах за «Автомобилист». На этом турнире Толя-Гол сыграл замечательно, забросив победную шайбу в ворота финнов, отдав две передачи в матче со шведами, поразив ворота чехов. Может, при Разине или Крикунове этот форвард не раскрывается, но вот Олег Знарок – похоже, его тренер.

23-летний Владимир Ткачев – один из тех центральных нападающих, которые так нужны сборной. Он умеет на льду очень многое, включая выигранные вбрасывания и забитые буллиты. Хотя признаем, что Ткачеву на этом турнире не особо везло – три-четыре верных гола он не забил.

19-летний Кирилл Капризов – сенсация этого сезона. Вот кто в сборной должен быть обязательно! Сергей Гимаев в репортаже сказал, что Капризова можно поставить в тройку к Павлу Дацюку и Сергею Мозякину. Хороший вариант. Но и в молодежном звене он бы не терялся.

Кто еще? Да вот тройка сибиряков: Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников. Поначалу возникали вопросы, что они не совсем поймали ритм игры. Но в третьем матче ребята показали себя потрясающе. Щелчок Шумакова – это вообще бомба, которая попала в девятку ворот и там разорвалась. Таких форвардов надо выводить на новый уровень.

Хорош Алексей Кручинин, а еще есть талантливый Андрей Светлаков. Но зная его проблемы, с этим нападающим нужно обращаться аккуратно. Не только потому, что в случае травмы внесенный в заявку игрок там и останется. Просто три сотрясения мозга – не шутка. Но посмотрим, в какой форме будет Светлаков, как и все остальные, в районе апреля.