«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?
Обозреватель «Советского спорта» рассуждает,
кто из состава этой сборной России наиграл на чемпионат мира.
Да-да, этим игрокам еще
нужно выступить в плей-офф Кубка Гагарина, где возможно все. Потом показать
себя на Чешских Играх и выдержать натиск «понаехавших» энхаэловцев. А итоговое
решение примет, понятно, Олег Знарок. Но если бы чемпионат мира начинался в феврале,
кого бы мы взяли?
ВРАТАРИ
Нет никакого секрета в том, что Илью Сорокина и Игоря Шестеркина
наигрывают специально под чемпионат мира. И может даже, под Олимпиаду, если
туда не поедут хоккеисты НХЛ. А если поедут, то все равно в Пхенчхан попадет минимум
один из этого дуэта.
Шестеркин защищал ворота в матче с финнами (2:1), Сорокин – со
шведами (4:2). Парни держали уровень, не дали повод в себе сомневаться.
Конечно, они поедут в Кельн. Туда может попасть и Илья Самсонов (4:2 с чехами),
если Сергей Бобровский со своим «Коламбусом» далеко пройдет в плей-офф.
ЗАЩИТНИКИ
Виктор Антипин пропустил из-за болезни два матча на Шведских
Играх, вышел только против Чехии. Но он дважды участвовал в чемпионатах мира,
входит в обойму Олега Знарка. Конечно, никто от него не откажется.
Возможно, возьмут еще одного защитника «Магнитки» - Алексея
Береглазова. А еще есть информация, что Олегу Знарку нравятся два игрока
обороны «Локомотива» - Илья Любушкин и Владислав Гавриков, хотя последний из-за
травмы полетел домой сразу после выездного матча с финнами в Санкт-Петербурге.
ФОРВАРДЫ
Здесь самый большой выбор. Первое звено можно брать на чемпионат
мира в полном составе.
21-летний Анатолий Голышев заслужил приглашение еще в прошлом
году, когда набрал 44 (25+19) очка в 56 матчах за «Автомобилист». На этом
турнире Толя-Гол сыграл замечательно, забросив победную шайбу в ворота финнов,
отдав две передачи в матче со шведами, поразив ворота чехов. Может, при Разине
или Крикунове этот форвард не раскрывается, но вот Олег Знарок – похоже, его
тренер.
23-летний Владимир Ткачев – один из тех центральных нападающих,
которые так нужны сборной. Он умеет на льду очень многое, включая выигранные
вбрасывания и забитые буллиты. Хотя признаем, что Ткачеву на этом турнире не
особо везло – три-четыре верных гола он не забил.
19-летний Кирилл Капризов – сенсация этого сезона. Вот кто в
сборной должен быть обязательно! Сергей Гимаев в репортаже сказал, что
Капризова можно поставить в тройку к Павлу Дацюку и Сергею Мозякину. Хороший
вариант. Но и в молодежном звене он бы не терялся.
Кто еще? Да вот тройка сибиряков: Сергей Шумаков – Максим Шалунов
– Степан Санников. Поначалу возникали вопросы, что они не совсем поймали ритм
игры. Но в третьем матче ребята показали себя потрясающе. Щелчок Шумакова – это
вообще бомба, которая попала в девятку ворот и там разорвалась. Таких форвардов
надо выводить на новый уровень.
Хорош Алексей Кручинин, а еще есть талантливый Андрей Светлаков.
Но зная его проблемы, с этим нападающим нужно обращаться аккуратно. Не только
потому, что в случае травмы внесенный в заявку игрок там и останется. Просто
три сотрясения мозга – не шутка. Но посмотрим, в какой форме будет Светлаков,
как и все остальные, в районе апреля.