Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли1 : 1Челси
Хоккей  Швеция2 : 3Финляндия
Хоккей  Россия4 : 2Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?
Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, кто из состава этой сборной России наиграл на чемпионат мира.

Да-да, этим игрокам еще нужно выступить в плей-офф Кубка Гагарина, где возможно все. Потом показать себя на Чешских Играх и выдержать натиск «понаехавших» энхаэловцев. А итоговое решение примет, понятно, Олег Знарок. Но если бы чемпионат мира начинался в феврале, кого бы мы взяли?

ВРАТАРИ

Нет никакого секрета в том, что Илью Сорокина и Игоря Шестеркина наигрывают специально под чемпионат мира. И может даже, под Олимпиаду, если туда не поедут хоккеисты НХЛ. А если поедут, то все равно в Пхенчхан попадет минимум один из этого дуэта.

Шестеркин защищал ворота в матче с финнами (2:1), Сорокин – со шведами (4:2). Парни держали уровень, не дали повод в себе сомневаться. Конечно, они поедут в Кельн. Туда может попасть и Илья Самсонов (4:2 с чехами), если Сергей Бобровский со своим «Коламбусом» далеко пройдет в плей-офф.

ЗАЩИТНИКИ

Виктор Антипин пропустил из-за болезни два матча на Шведских Играх, вышел только против Чехии. Но он дважды участвовал в чемпионатах мира, входит в обойму Олега Знарка. Конечно, никто от него не откажется.

Возможно, возьмут еще одного защитника «Магнитки» - Алексея Береглазова. А еще есть информация, что Олегу Знарку нравятся два игрока обороны «Локомотива» - Илья Любушкин и Владислав Гавриков, хотя последний из-за травмы полетел домой сразу после выездного матча с финнами в Санкт-Петербурге.

ФОРВАРДЫ

Здесь самый большой выбор. Первое звено можно брать на чемпионат мира в полном составе.

21-летний Анатолий Голышев заслужил приглашение еще в прошлом году, когда набрал 44 (25+19) очка в 56 матчах за «Автомобилист». На этом турнире Толя-Гол сыграл замечательно, забросив победную шайбу в ворота финнов, отдав две передачи в матче со шведами, поразив ворота чехов. Может, при Разине или Крикунове этот форвард не раскрывается, но вот Олег Знарок – похоже, его тренер.

23-летний Владимир Ткачев – один из тех центральных нападающих, которые так нужны сборной. Он умеет на льду очень многое, включая выигранные вбрасывания и забитые буллиты. Хотя признаем, что Ткачеву на этом турнире не особо везло – три-четыре верных гола он не забил.

19-летний Кирилл Капризов – сенсация этого сезона. Вот кто в сборной должен быть обязательно! Сергей Гимаев в репортаже сказал, что Капризова можно поставить в тройку к Павлу Дацюку и Сергею Мозякину. Хороший вариант. Но и в молодежном звене он бы не терялся.

Кто еще? Да вот тройка сибиряков: Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников. Поначалу возникали вопросы, что они не совсем поймали ритм игры. Но в третьем матче ребята показали себя потрясающе. Щелчок Шумакова – это вообще бомба, которая попала в девятку ворот и там разорвалась. Таких форвардов надо выводить на новый уровень.

Хорош Алексей Кручинин, а еще есть талантливый Андрей Светлаков. Но зная его проблемы, с этим нападающим нужно обращаться аккуратно. Не только потому, что в случае травмы внесенный в заявку игрок там и останется. Просто три сотрясения мозга – не шутка. Но посмотрим, в какой форме будет Светлаков, как и все остальные, в районе апреля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Егор Рыков: Приз лучшему защитнику Шведских игр стал неожиданностьюЗащитник сборной России Егор Рыков поделился впечатлениями от выступления на Еврохоккейтуре.Александр Кожевников: Ткачев и Капризов на 98% будут на чемпионате мираДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев своей игрой в клубе и на этапах Евротура почти гарантировал себе место в сборной России на чемпионате мира.Швеция уступила Финляндии на ЕврохоккейтуреМатч последнего тура шведского этапа Еврохоккейтура между сборными Швеции и Финляндии завершился победой финских хоккеистов. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Финляндии.Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуаОрганизаторы шведского этапа Еврохоккейтура определили лучших игроков турнира в каждом из амплуа. Все призы достались россиянам.Знарок красиво ответил критикам сборной! Но теперь тренер сам в ловушкеЗнарок красиво ответил критикам сборной! Но теперь тренер сам в ловушкеОбозреватель «Советского спорта» - о сложной ситуации в которую попал наставник сборной России Олег Знарок. С кем теперь ехать на ЧМ-2017?Олег Знарок: Какие мысли приходят о победе в Евротуре – я вам все равно не скажуОлег Знарок: Какие мысли приходят о победе в Евротуре – я вам все равно не скажуГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: Решение о поездке скаутов в Америку примем в конце февраляГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: Может, этим игрокам не хватает мастерства, зато желание бьет через крайГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: У этих ребят огромное желание попасть на чемпионат мираГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: В этой сборной есть те, кто поедет на чемпионат мираГлавный тренер сборной России Олег Знарок подвел итог выступления команды на Шведских играх.«Чудеса! Это рекорд!» Как сборная России выиграла Евротур уже в феврале (видео)«Чудеса! Это рекорд!» Как сборная России выиграла Евротур уже в феврале (видео)Сборная России победила чехов в Гетеборге (4:2) и досрочно стала чемпионом Евротура – впервые с 2013 года!Сборная России, обыграв Чехию, досрочно стала победителем Евротура сезона 2016/17Сборная России, обыграв Чехию, досрочно стала победителем Евротура сезона 2016/17Сборная России взяла верх над командой Чехии (4:2) в своем заключительном матче Шведских игр – третьего этапа Еврохоккейтура.Россия – Чехия. ОнлайнСегодня, 12 февраля в рамках Еврохоккейтура сборная России сыграет с командой Чехии.Самсонов сыграет с Чехией, Светлаков пропускает матчГлавный тренер сборной России Олег Знарок определился с составом команды на заключительный матч Шведских хоккейных игр с Чехией.Повторят ли Капризов и Ко подвиг сборной Михайлова?Повторят ли Капризов и Ко подвиг сборной Михайлова?«Советский спорт» предлагает вашему вниманию превью матча Шведских игр Россия – Чехия.Покупайте Капризову билет на Олимпиаду! Тянуть смысла нетПокупайте Капризову билет на Олимпиаду! Тянуть смысла нетОбозреватель «Советского спорта» - о дебюте 19-летнего форварда Кирилла Капризова в сборной России и его шансах попасть на Зимние игры-2018.Олег Знарок: Что я скажу о хет-трике Кирилла Капризова? Не люблю никого отмечатьОлег Знарок: Что я скажу о хет-трике Кирилла Капризова? Не люблю никого отмечатьГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: По ситуации с Голышевым я ничего не могу объяснить!Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: Светлаков сказал, что ему получшеГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).Хет-трик Капризова обеспечил России победу над ШвециейСборная России одержала победу над Швецией (4:2) в матче второго тура Шведских хоккейных игр.
Главные новости
Футбол
Клаудио Раньери: Главная цель «Лестера» - сохранить место в премьер-лиге
Футбол
Пол Клемент: Мы полностью заслужили победу над «Лестером»
Теннис
Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион
MMA
Александр Емельяненко подписал контракт с WFCA на три боя (фото)
Футбол
«Лестер» уступил «Суонси» и находится на расстоянии одного очка от зоны вылета
Футбол
«Спартак-2» обыграл «Краснодар-2» в Кубке ФНЛ
Хоккей
Александр Кожевников: Ткачев и Капризов на 98% будут на чемпионате мира
Биатлон
Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Футбол
Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил
Хоккей
Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Анатолий Голышев
Анатолий Голышеввсе новости
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости