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Останется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия Донского

Дмитрий Донской
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговИсточник: Associated Press

Пока президент РФБ Андрей Кириленко, будучи в России, говорит о ситуации с Тимофеем Мозговым, «Лос-Анджелес Лейкерс» пытаются избавиться от россиянина. Обозреватель Дмитрий Донской подробнее разбирает коллизию.

В последних встречах Тимофей Мозгов на площадку не выходит, полируя скамейку вот уже три матча кряду. В эти же дни случилось сразу несколько примечательных событий, которые повлияют на дальнейший ход дела с единственным российским игроком в НБА. Итак, в играх без Мозгова «Лейкерс» выиграли два раза, проиграв лишь один. В сети, со слов разного рода инсайдеров, появилась информация о том, что Мозгова, вкупе с Луолом Денгом и Ником Янгом хотят обменять, как можно скорее. И, наконец, постепенно, ползуче, к власти в организации приходит бывшая звезда «Озерников» Мэджик Джонсон, которому, видимо, мало быть одним из лиц бейсбольного «Доджерс».

И вот заявление Андрея Кириленко, который считает, что Мозгов – это стартовый центровой практически для любой команды НБА. Кроме того, президент РФБ считает, что с Мозговым «Лейкерс» обычно выигрывают, ибо как еще трактовать следующую цитату: «Мозгов – лидирующий центровой, и понятно, что такие баскетболисты не должны играть, когда стоит задача проиграть»» (Р-спорт, 10.02.2017). Если все это брать через призму так любимой большинством россиян антиамериканской риторики, то здесь высказывание Кириленко выдержано в надлежащих традициях. Если же говорить про сам баскетбол, то бывший баскетболист НБА, мягко говоря, неправ.

В чем неправ Кириленко

Разумеется, когда управляешь таким хозяйством, как РФБ, то нет времени отвлекаться на текущие новости, тем более локальные, из какого-то там «Лейкерс». Однако, выше я уже писал, что Мозгова, который заключил весьма большой контракт в преддверии этого чемпионата (4 года, 64 миллиона долларов), сейчас усиленно пытаются обменять. Кроме того, уехав из США, нынешний баскетбольный чиновник позабыл, что НБА – это, прежде всего, бизнес. А закон бизнеса в том, что деньги должны работать, и желательно, принося выгоду. В связи с этим, можно быть уверенным, что Мозгова уж точно не оставят в «Лейкерс», для того, чтобы тот специально пропускал матчи за такие деньги. Вот только вопрос: а кому сейчас нужен такого типа центровой?

Ну и, конечно, погорячился Кириленко с тем, что Мозгов – это априори центровой стартовой пятерки для клуба НБА. Если и да, то уж точно число таких клубов весьма ограничено. Всего Тимофей поводит в лиге седьмой сезон, и лишь в одном он, можно сказать был игроком стартового состава. По иронии судьбы это был чемпионат 2014/15 годов, который для него начался в «Денвере», а завершился в «Кливленде» под крылом тренера Дэвида Блатта, с которым он играл в сборной России. Но уже в следующем чемпионате у Мозгова лишь 48 матчей в стартовом составе из 76-ти, и ни одной игры с первых секунд в плей-офф.

Да, и надо сказать, что даже последнее место в регулярном чемпионате (которое уж точно займет «Бруклин»), никак не гарантирует первый номер драфта. В НБА есть лотерея, и «Лейкерс» весьма повезет, если место на выборе молодых и перспективных будет у команды соответствовать месту по итогам чемпионата.

Как было на самом деле

Начнем с того, что отсутствие Мозгова на площадке в составе «Лейкерс» – это плод поисков, которыми сейчас занят тренер Люк Уолтон. У меня лично к нему одна претензия. Его отец один из центровых, которых в НБА называют великими, и он мог бы показать Тимофею хотя бы толику своего искусства. Уверен, что россиянину есть чему поучиться у дважды чемпиона НБА. Более того, Билл Уолтон играл в те времена, когда ярко выраженные центровые значили куда больше, чем сейчас. Однако, Уолтон старший комментирует игры колледжского чемпионата для ESPN, и времени на что-то другое у него, видимо, нет.

Впрочем, посмотрим в глаза правде. Уолтон и менеджмент «Лейкерс» сделали большую ошибку, что взяли Мозгова в межсезонье. Ни в коем случае не говорю, что это какой-то там плохой игрок, но Уолтон видит баскетбол с Мозговым в роли, так называемого, защитника кольца, то есть игрока, создающего трафик в трехсекундной зоне, словно, час-пик буднего дня на московских дорогах. То есть, речь идет не столько об умении накрыть бросок или взять отскок, сколько о правильном выборе позиции под кольцом, которая не позволила бы сопернику атаковать из трехсекундной зоны. «Лейкерс» пропускают из окрашенной трапеции – 47,3 очка, что является четвертым от конца результатом.

Баскетбол по Уолтону – это что-то приближенное к «Голден Стэйт», а в результате, это должно быть постоянное перемещение мяча, с выводом на бросок свободного игрока. Для этого нужны все пять игроков, и Тимофей порой тормозит нападение, иной раз получая ненужные фолы в нем.

Если же говорить про защиту, то Мозгов не самый мобильный большой, что позволяет соперникам постоянно создавать условия для быстрого прорыва, из которого «Лейкерс» пропускают – 15,2 очка в сезоне, и это третье от конца место. Если же Мозгов занимает позицию в трехсекундной, то резко возрастает умение оппонентов двигать мяч, и находить передачей кого-то под бросок с дистанции, что как бы намекает на некое численное преимущество у оппонентов.

Подводя черту, вывод напрашивается сам собой. Уолтон искал место для Мозгова, чему свидетельством 52 матча в стартовом составе «Лейкерс» в этом сезоне. Однако, найти этого места не получилось, и, видимо, не получится. Поэтому я лично жду обмена Тимофея в ту команду, где он будет востребован. А такие клубы есть. Например, та схема, которую играет тренер «Оклахомы-Сити» Билли Донован, где один большой скачет под щитом, а второй обороняется и ведет нападение, находясь наверху трапеции. Но в «Оклахому», думаю, пока путь закрыт, поскольку там ждут возвращения из списка травмированных Энеса Кантера.

Можно навскидку назвать несколько команд, которые могут быть заинтересованы в услугах Мозгова. Например, «Портленд», «Шарлотт», «Чикаго». Вот только вопрос, кто сейчас захочет платить по контракту россиянина?

Несколько слов про Мэджика Джонсона

Не стоит забывать и о том, что бывший игрок «Лейкерс», а ныне бизнесмен Ирвин Джонсон пришел во фронт-офис клуба, и уже дал в этом качестве большое интервью, где не слишком много говорил о Мозгове, зато восхвалял 19-летнего Ивицу Зубаца, который в последних трех встречах в среднем играет по 18,3 минуты. Зубац превратился во второго большого, меняя Тарика Блэка. Кстати, что касается Блэка в стартовой пятерке, то это довольно легко объяснить, поскольку Уолтон тренировал этого баскетболиста в 2011 году в «Мемфис Тайгерз».

Не так давно Джонсон объявил о том, что хочет принимать решения в «Лейкерс», оставляя за собой последнее слово. Но это новая история, которая вряд ли коснется Мозгова, если он останется в команде ко времени конфликта на Олимпе «Лейкерс».


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