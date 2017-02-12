«Ювентус» обыграет «Кальяри». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд

В испанской примере на воскресенье и понедельник остались пять матчей 22-го тура. «Реал» и «Барса» планово ушли в отрыв. Из копошения в группе лидеров выделяется сегодня одна игра.

«Атлетико» (Мадрид) — «Сельта» (Виго). Воскресенье, 22:45 по Москве.

У «Атлетико» в последнее время всё плохо: одна победа в шести матчах. Естественно, Диего Симеоне такая ситуация отнюдь не радует. «Атлетико» сейчас не так хорош, как мы привыкли.

Защита начала давать сбои, а Антуан Гризманн теперь постоянно в мечтах об «МЮ». Диего Годин выбыл из-за травмы на две недели. Впрочем, «Мы по-прежнему топ-клуб. Скоро вы снова это увидите», — уверяет аргентинец.

Возможно, «Атлетико» сыграет как «в былые времена» уже с «Сельтой» в всокресенье. Тем более что «матрасники» отлично умеют останавливать такие вот атакующие и «лёгкие» команды. Так что «Сельте» будет очень тяжело — скоро вы в этом убедитесь. Прогноз: победа местных с разницей в два мяча

Италия, Серия А

Сегодняшнее сражение – «Кальяри» - «Ювентус» вряд ли даст разыграться воображению. Плановая победа лидеров – с разницей в пару мячей как минимум, несмотря на гостевой статус. И ещё один шаг к титулу.

А вот завтрашний матч – тут повеселее «заруба» будет.

«Лацио» — «Милан». Понедельник, 22:45

«Милан» в прошлом туре сотворил уникальную вещь — выиграл встречу, в которой играл вдевятером. Притом именно в формате 9 на 11 россонери забили победный гол «Болонье» (1:0). Счастливый Винченцо Монтелла после такого заявил, что у «команды есть душа, сердце и, извините – из песни слова не выкинешь - яйца». Но сейчас такой сценарий едва ли повторится — «Милану» даже в полном составе с «Лацио» будет тяжелее, чем в двойном меньшинстве против «Болоньи». Мой прогноз: победа Лацио с минимальным счетом.

Германия, Бундеслига.



Из 20-го тура на сегодня у нас остается два матча, из которых один может внести передислокацию внутри группы лидеров.

«Вольфсбург» - «Хоффенхайм». В с лучае победы гостей они выходят уже на чисто третье место. Мой прогноз: 1:2.





