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«Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о первых днях чемпионата мира, скандале с Мартеном Фуркадом и его освещении на ТВ.

- Сергей, подведем итоги четырех дней чемпионата мира. Начнем с главного скандала, назовем его «Россия против Фуркада». Итак, француз начал первым – задел Логинова во время смешанной эстафеты.
- Ничего там страшного не было, хотя, Фуркад поступил, безусловно, не красиво. Но вот раздувать это на весь мир точно не стоило, тем более в нынешних условиях. Сами нагнетаем обстановку.

- Затем Фуркад подрезал Шипулина…
- Что значит подрезал? Фуркад делал все по правилам. Он выбрал себе коридор. Тренер нашей сборной Рикко Гросс совершенно правильно прокомментировал этот эпизод. Фуркад шел первым и выбрал для себя лыжню. Если бы Шипулин сравнялся с ним раньше, не дал бы возможности менять французу дорожку.

- Но считается, что в биатлоне так делать нельзя, это неспортивно…
- В лыжах можно, а почему же нельзя в биатлоне?! Надо было Антону раньше перескакивать вправо, закрывать коридор и никаких проблем не возникло бы.

- С Фуркадом разобрались. Затем наши учудили - не пожали ему руку на подиуме…
- А вот это вообще случай из ряда вот выходящий! Совершенно некрасивый поступок. Тем более Логинову не надо этого делать. Он после двух лет вернулся, и, получается, начал с того, что не пожал руку сопернику на пьедестале. Я вообще подобного случая не припомню.

- Ну, это можно списать на нервы. Только что завершилась гонка, Фуркад вел себя во время нее не очень…
- Да какая разница! Такого еще не было, чтобы не пожать руку на пьедестале.

- Ну все-таки в субботу рукопожатие состоялось – и слава Богу…
- Конечно, слава Богу. Но не надо такого делать в принципе. Мы сами нагнетаем обстановку среди наших болельщиков.

- С другой стороны – какой дополнительный пиар получил биатлон.
- Да, пиар хороший, но нездоровый. Даже на Первом канале этот инцидент обсуждали в ток-шоу. Люди, совершенно не разбирающиеся в спорте, не смотревшие гонку стали разбирать, кто там и в чем виноват. Говорят, мол, Фуркад ушел, потому что ему противно с нашими рядом стоять. А сами не знают, что он ушел из-за того, что ему наши руку не пожали. Полное искажение фактов и субъективизм.

- До конца досмотрели?
- Нет, три минуты посмотрел, мне стало противно, и выключил телевизор. Они нагнетают истерию на всю страну: мол, нас кругом обижают, все против нас. Но иностранцы это тоже читают, все эти отклики болельщиков, соцсети. После этого к нашим спортсменам точно лучше не станут относиться.

- Хочу спросить прямо: Мартен Фуркад – гений?
- Он сейчас намного сильнее всех. Смотрите, как многие приходят на финиш и падают. А некоторым даже плохо становится. А Фуркад после финиша на ходу снимает лыжи – и спокойно идет.

- Он тренируется больше всех, от природы такой выносливый?
- Конечно, от природы.

- Это как эфиопские стайеры: у себя босиком бегают, а потом приезжают на Олимпиаду и все выигрывают?
- Ну примерно так, - смеется Сергей. – Бьорндален в свое время был выше всех на голову, сейчас такой Фуркад.

- Вернемся к чемпионату мира. Пока наши девушки не впечатляют, как ожидалось.
- Ну, почему? Старых очень порадовала. Если б Акимова получше отстреляла, могла быть в призах. Прогресс есть. Если обе в масс-старте хорошо отстреляют, а Старых будет бежать как в воскресенье, все шансы есть попасть в призеры.

- У нас давно нет побед на чемпионате мира в индивидуальных гонках. Вроде бы и команда у мужчин очень неплохая. Пора выигрывать.
- Согласен, пора. А насчет, что давно нет побед, значит, тренеры такие – не могут много лет подвести команду на пике формы к основному старту.

Состав сборной России на ЧМ: 

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых. 



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