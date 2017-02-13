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Мануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторов

На этой неделе возобновляется самый престижный европейский клубный турнир. Перед матчами 1/8 финала «Советский спорт» рассказывает, как готовятся к матчам не только футболисты и тренеры, но и комментаторы.

КТО ТАКОЙ АМСИК?

Как правильно произносить имена и фамилии иностранных игроков и тренеров? По этому вопросу случаются жаркие споры, а прийти к согласию так и не удается. Вот был такой нападающий в сборной Голландии, долго выступал в «Ливерпуле», а теперь доигрывает на родине, в «Фейеноорде». Он Дирк Кюйт? Или Кайт? А, может, Кейт? А то и вовсе Куйт? Какие только варианты не доводилось слышать и видеть.

Или взять другого голландца. Его весь мир знал как Йохана Кройфа, но у нас он стал Круиффом. Бывали и совсем комичные случаи. Не так давно на глаза попался советский спортивный журнал начала 80-х, в котором легендарный американский бегун Джесси Оуэнс был назван Йесси Овенсом. Что видим, то и читаем.

Но неправильно полагать, что у нас все плохо, а за границей все тщательно следят за правильностью произношения. Напротив, есть ощущение, что Россия в этом смысле – на передовых рубежах. Итальянские комментаторы словацкого полузащитника «Наполи» Марека Хамшика называют «Амсик». Просто по-итальянски Hamsik читается именно так. Фамилию армянского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна их английские коллеги произносят «Миккитэриан». Ну, не могут они выговорить по-другому. И это еще ничего. У американцев немецкий нападающий хоккейного «Питтсбурга» Том Кюнхакль превратился в «Кэнакла».

Памятка для англоязычных комментаторов на официальном сайте УЕФА
Памятка для англоязычных комментаторов на официальном сайте УЕФА

ГДЕ КИТАЙ-ГОРОД? 

Собственно, именно для англоязычных комментаторов официальный сайт УЕФА перед возобновлением Лиги чемпионов и выпустил шуточный материал, где наглядно объясняется, как произносить наиболее трудные фамилии игроков всех команд-участниц 1/8 финала.

Принцип простой – разбить имена и фамилии на составные части, которые являлись бы самостоятельными английскими словами. Например, вызывает у комментаторов трудности имя вратаря «Баварии» Мануэля Нойера – как иронично замечает сайт УЕФА, две гласные подряд приводят англичан в ужас. Поэтому Мануэль разбивается на две части: Man-well. Существительное «man» – мужчина, и наречие «well» – его на русский язык можно перевести по-разному: «ну», «что ж», «хорошо» и так далее. Просто, понятно, и легко запомнить. К Нойеру, похоже, больше подходит «мужчина» и «хорошо».

Разумеется, не каждую имя и фамилию можно представить в виде самостоятельных слов. Но хотя бы какую-то часть – почти всегда. И это хоть как-то облегчит задачу комментатору. Вот, скажем, фамилию защитника «Арсенала» Эктора Бельерина (Bellerin) можно по версии сайта УЕФА представить так – «Bay-air-een». То есть сначала «бухта» (или «залив»), потом «воздух», а затем простое окончание, в котором трудно ошибиться.

Та самая альтернативная англоязычная схема московского метро
Та самая альтернативная англоязычная схема московского метро

Вообще, идея не новая и не оригинальная. Несколько лет назад умельцы-энтузиасты создали альтернативную англоязычную схему московского метро, где все названия станций, в большинстве своем непонятные для иностранцев, представлялись в виде отдельных слов. Например, «Китай-город» превратилась в «Kid eye go red» – сочетание из четырех слов («ребенок», «глаз», «идти», «красный»). А «Охотный ряд» выглядел так – «Oak hot near rat» («дуб», «горячий», «возле», «крыса»). Можно сочинять: «Возле крысы дуб горячий…».

Интересно, воспользуются ли англоязычные комментаторы подсказками?

КАКИЕ ЕЩЕ ФАМИЛИИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В СЛОВА?

Вот еще несколько фамилий, которые, как и фамилия Бельерина из «Арсенала», превратились в несколько слов.

* Лука МОДРИЧ («Реал) (Luka Modric) – Mod-rich – существительное «mod» («модификация») и прилагательное «rich» («богатый»)

* Кристиан ПУЛИШИЧ («Боруссия» Д) (Сhristian Pulisic) – Police-sick – существительное «police» («полиция») и существительное «sick» («недомогание»). Дело в том, что Пулишич – хорват по национальности – родился в США, и его фамилию сайт УЕФА предлагает произносить через «к», а не через «ч» на конце.

* Тома МЕНЬЕ («ПСЖ) (Thomas Meunier) – Mer-nee-air – прилагательное «nee» («урожденная») и существительное «air» («воздух»)

* Лоренсо ИНСИНЬЕ («Наполи») (Lorenzo Insigne) – In-scene-yar – предлог «in» («в») и существительное «scene» («сцена»)

* Виктор ЛИНДЕЛЕФ («Бенфика») (Victor Lindelef) – Linda-love – существительное «love» («любовь») и женское имя Линда.

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