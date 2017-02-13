51 против 38. Наконец-то мы узнали, в чем Россия обогнала Америку (видео)

Самые интересные события игрового дня НХЛ – в нашем традиционном обзоре «5 гвоздей».

ГЕРОЙ

Этот сезон может войти в историю. Скажите мне, когда последний раз титул лучшего бомбардира лиги («Арт Росс Трофи») завоевывал защитник? Это было в 1975 году, когда так отличился легендарный игрок «Бостона» Бобби Орр (46+89=135). Он же сделал это в 1970 году (33+87=120). Все, больше никто.

Но смотрите, что происходит сейчас. Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс (59) всего на два очка отстает от лучшего бомбардира лиги Коннора Макдэвида (61). Просто оцените, что творил этот бородач в ночном матче против «Нью-Джерси».





Банально говорить, что Брент получит «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги. Кстати, этого приза у него раньше не было. Сравняться с Бобби Орром – вот великая цель!

Большой, сильный, пластичный, с прекрасным дальним броском. Бернс – хоккеист нового уровня, на котором держится не только «Сан-Хосе», но и сборная Канады.

…И посмотрите забавное, как судья заставил Бернса принести ему шайбу, которую тот с досады отбросил куда подальше. Прекрасная сцена.





КРИЗИС

Шесть матчей в лиге, но выделить из россиян некого. Защитник-ветеран Федор Тютин отметился голевой передачей, однако его «Колорадо» снова был разгромлен – 1:5. Русский «Монреаль» вообще проиграл в шестой раз за последние семь матчей. «Оттава» в Атлантическом дивизионе отстает на 6 очков, но провела на пять игр меньше. Вполне возможно достать «канадцев».





«Бостон» одержал третью победу подряд после смены тренера. Вот как команду встряхнул приход Брюса Кэссиди. Решающим назовем момент, когда Здено Хара забил в меньшинстве, причем обвел финтом Александра Радулова (а еще на льду был Никита Нестеров).





В состав «Монреаля» вернулся Брайан Галлахер, пропустивший 18 матчей из-за перелома руки. Но это никак не усилило атаку. В последних семи играх «Монреаль» забил только 10 голов. Как и год назад, во второй половине сезона «Канадиенс» попадают в глубокую яму.

УДАР





Бедному арбитру прилетело клюшкой в лицо.





А вот как Алекс Гальченюк потерял равновесие и чуть не отрубил голову Миллеру.

ДРАКА





Вот чудесный эпизод из матча «Баффало» - «Ванкувер». Мало того, что форварду гостей Алексу Берроузу прилетело от вратаря Робина Ленера. Он даже развел руками: «Что за дела вообще?» Как тут же его помчался убивать Джастин Фолк. В итоге Берроуз сыграл в «черепаху», упав на лед и обхватив голову руками.

СТАТИСТИКА

Интересные цифры привел официальный сайт НХЛ. Если посчитать за последние 10 лет, то в НХЛ поменяли главных тренеров аж 38 раз. То есть убирают по четыре наставника за сезон. И пока лига придерживается этого графика – тренеры сменились в «Айлендерс», «Флориде», «Сент-Луисе», «Бостоне».

Для сравнения, в НБА за ту же десятилетку поменяли 30 тренеров, в МЛБ (бейсбол) – 25, в НФЛ (американский футбол) – 19.

С точки зрения российского болельщика эти цифры вызывают смех. 6 – 13 – 9 – 11 – 12: так меняли наставников в КХЛ за последние пять сезонов. В сумме – 51.

Вот в чем мы перегнали НХЛ – за пятилетку сделали то, что в Северной Америке не успели даже за десять. Некоторые клубы умудрялись менять по двух тренеров за сезон. Почему так? Потому что за океаном это большой бизнес, на строительство которого нужно терпение и время. Даже если тренер проваливает один сезон, обычно ему дают второй, чтобы он реализовал свою стратегию. У нас же всегда ищут крайнего. Кто должен ответить, когда спонсор дал бюджет, но нет результата? Вот он, со свистком стоит.

ТАБЛО

Бостон – Монреаль – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Маккуэйд, Хара, Крейчи, Ватрано

М: Радулов (0+0; -1, 2, 2, 19.58)

Марков (0+0; 0, 2, 2, 18.52)

Емелин (0+0; -1, 0, 0, 21.50)

Нестеров (0+0; -1, 0, 0, 15.38)

Айлендерс – Колорадо – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Ледди, Строум, Ли (2), Чимера – Колборн (ТЮТИН)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 2, 14.19)

К: Тютин (0+1; 0, 2, 1, 18.10)

Задоров (0+0; -2, 2, 3, 21.13)

Григоренко (0+0; +1, 0, 1, 15.45)

Баффало – Ванкувер – 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Эннис, Окпосо – Хорват, Чапут (2), Берроуз

Б: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 20.06)

В: Трямкин (0+0; -1, 2, 1, 13.05)

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Паренто – Бернс (2), Торнтон, Гертл

НД: Калинин (0+0; -1, 2, 1, 12.21)

Миннесота – Детройт – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Микаэль Гранлунд, Нидеррайтер, Койл, Паризе (2), Фолин – Манта, Зеттерберг, Атанасиу

Нэшвилл – Даллас – 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Йоси (2), Ярнкрок, Форсберг, Фишер – Джейми Бенн, Шарп, Шор

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.