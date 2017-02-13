В «Спартак»? Никогда! 10 игроков, которые ни за что не стали бы красно-белыми

Георгий Тигиев, пока еще футболист махачкалинского «Анжи», уже одной ногой стоит в московском «Спартаке». Несмотря на то, что о трансфере пока официально объявлено не было, игрок не скрывает своего желания оказаться в красно-белом клубе. Для него это желание настолько естественно, что он даже не представляет, как можно не хотеть стать частью «народной» команды.

– Ну у кого нет желания играть в «Спартаке»? – приводит ТАСС вопрос Тигиева, который в исполнении игрока звучит как риторический.

Для многих коллег Георгия, правда, этот вопрос не только не является риторическим, они даже подумать не могут, как на него можно ответить утвердительно. Вот мы и решили ответить Тигиеву – собрали десятку футболистов, которые и подумать не могут о том, чтобы надеть красно-белую футболку с ромбом у сердца.

Игорь Акинфеев

Вряд ли стоило ожидать другого ответа от Игоря Акинфеева, капитана и символа московского ЦСКА. Игорь всю свою карьеру провел в одном клубе, который считается врагом «Спартака» номер один.

– Лучше с футболом закончу, чем перейду в «Спартак» или «Анжи», - уверенно отвечает Акинфеев на вопрос о том, какой бы выбор сделал между «Спартаком» и «Анжи».

Александр Кокорин

Партнер Акинфеева по сборной России, нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин такой принципиальностью не отличается. Воспитанник «Динамо» уже успел и за «Анжи» поиграть, и теперь защищает сине-бело-голубые цвета. Но в «Спартаке» он оказаться не мог ни при каких условиях.

– С детства у меня на «Спартак» обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену, - отвечает Александр на вопрос, есть ли на свете клуб, в который он не смог бы перейти.

Александр Кержаков

Лучший бомбардир в истории отечественного футбола и по совместительству партнер Кокорина по нападению в «Зените» Александр Кержаков, как и его тезка не видит ни одной возможности оказаться в «Спартаке». Почему? Вот ответ.

– Только не в «Спартак». Футбольная жизнь настолько непредсказуема, никто никогда не зарекается, что не перейдет ни в какую команду. Понятно, что «Зенит» - моя родная команда, и я не могу представить себя в «Спартаке». Это просто невообразимо, - уверен Александр.

Гилерме

«Новый русский» футболист, голкипер столичного «Локомотива» Гилерме по какой-то причине тоже считает «Спартак» своим принципиальным соперником. Правда, между клубами и фанатами градус соперничества остается в норме, чего не скажешь об их отношениях с «Торпедо». Но, «Спартак», так «Спартак» - сердцу не прикажешь.

– Есть ли клуб, в который я бы никогда не перешёл? «Спартак», матчи с которым для меня самые принципиальные. Ведь я уважаю «Локомотив» и ассоциирую себя с болельщиками «железнодорожников», - признается вратарь.

Александр Анюков

Еще один Александр из «Зенита», который ни за что не подписал бы контракт со «Спартаком», - Анюков. Хоть он и не является воспитанником питерской футбольной школы, за долгие годы на берегу Невы, игрок настолько пропитался сине-бело-голубой атмосферой, что может утверждать это с уверенностью.

– В «Спартак» или ЦСКА я бы не пошел, если бы приглашали. Ни туда, ни туда, - сказал Анюков, как отрезал.

Ведран Чорлука

Удивительно, но в России даже легионеры (Гилерме уже не в счет) принимают условия игры и клянутся в верности только одному клубу, как бы странно это ни выглядело. Яркий пример – Ведран Чорлука. «Локомотив» для него – единственная команда в нашей стране, но нежелание играть в «Спартаке» он отметил особо.

– В России мне нравится «Локомотив», я не хочу играть за другую команду – будь то, допустим, «Зенит» или «Спартак». Мне позвонили и сообщили, что есть предложение от российского клуба. Я сказал, что в России буду выступать только за «Локомотив», а в другую команду не поеду, - признался как-то игрок.

Зоран Тошич

Немного другая история у Зорана Тошича. В Сербии он играл за белградский «Партизан». В России выступает за его клуб-побратим ЦСКА. Главными футбольными врагами у этих команд в Сербии и в России являются «Црвена Звезда» и «Спартак». Поэтому слова Тошича выглядят вполне логичными.

– Никогда бы не перешёл в «Спартак» или в «Црвену Звезду». У ЦСКА и «Партизана» с этими клубами давнее и принципиальное соперничество, так что болельщики попросту бы не поняли такого перехода – ни в Сербии, ни в России, - уверен игрок.

Тимур Жамалетдинов

Никакими деньгами не смог бы купить «Спартак» молодого игрока ЦСКА Тимура Жамалетдинова. Правда, в России уже было множество примеров, когда юный футболисты позже жалел о сказанном в горячке.

– Из ЦСКА в «Спартак» не перешел бы никогда. Я столько лет отдал армейскому клубу и предавать его не хочу. Даже если они предложат мне баснословный контракт, - обещает Жамалетдинов.

Астемир Гордюшенко

Партнер Жамалетдинова по «армейской» молодежке полузащитник Астемир Гордюшенко придерживается аналогичного мнения – в «Спартак» ему дорога закрыта.

– После ЦСКА я, наверное, уже не смогу играть за «Спартак», - заявил футболист, не без доли сомнения. Иначе зачем это «наверное»?

Спартак Гогниев

Бывает, судьба складывается там образом, что тебя зовут Спартак, но за «Спартак» ты играть никогда не будешь. Речь, конечно, идет о Спартаке Гогниеве из «Кубани». А дело в том, что он в свое время успел поиграть за ЦСКА.

– Это принцип. Ни при каких обстоятельствах не буду играть за «Спартак», потому что, будучи молодым и играя за ЦСКА, я пропитался этим духом. А ЦСКА и «Спартак» — соперники. Конечно, говорят: «Не зарекайся», но я могу сказать, что с вероятностью 99% играть за «Спартак» не буду, - заявляет футболист.

Кстати, «Спартак» в его карьере все же был, но не московский, а владикавказский – в 2005 году. Но это не в счет.

