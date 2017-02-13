Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Лацио- : -Милан
Теннис  Донской- : -Гранольерс
Баскетбол  Калев- : -Нижний Новгород
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентов
Источник: «Советский спорт»

В ближайшие пару месяцев, а может, и недель станет известно, на каком месте в таблице коэффициентов УЕФА финиширует Россия.

Расклад сил

По ходу первой части евросезона Россия, несмотря на не самое удачное выступление, опередила Португалию в рейтинге. Заветное шестое место было нашим. Но на финише, в декабре, португальцы взяли реванш – «Бенфика» и «Порту» получили по 5 бонусных очков за выход в плей-офф Лиги чемпионов. И мы вновь остались позади, на седьмой строчке, с которой не можем сдвинуться уже несколько лет.

В первом раунде Россия потерпела незначительное поражение. Но может отыграться во втором. И должна. В этом противостоянии мы фавориты.

Во-первых, осенью российские клубы, уступив португальцам в рейтинге, одержали другую победу, стратегически более важную – шагнули в весенний плей-офф. Мы гарантировали себе минимум шесть матчей, в которых разыграются 12 евроочков. От Португалии мы отстаем всего на 1,5.

Во-вторых, Португалия представлена в плей-офф только двумя клубами – «Порту» и «Бенфикой». В Лиге чемпионов они сразятся с «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» соответственно. Все, конечно, может быть. Даже португальский финал. Но если говорить объективно, не погружаясь в жанр научной фантастики, расклад сил явно не в пользу наших конкурентов.

Таблица коэффициентов УЕФА

Февральский старт

Итак, наше отставание от Португалии составляет 0,267 балла. Это меньше полутора евроочков. Во вторник «Бенфика» дома померяется силами с «Боруссией». «Порту» проведет первый матч с «Ювентусом» на следующей неделе. Наши клубы сыграют в четверг: «Краснодар» и «Ростов» дома встретятся с «Фенербахче» и «Спартой», а «Зенит» – в гостях с «Андерлехтом».

Уже в четверг Россия может обойти Португалию в таблице коэффициентов. Например, если «Бенфика» проиграет, нашим клубам хватит одной победы или двух ничьих. Если «Бенфика» выиграет – двух побед или победы и двух ничьих. А на следующей неделе, когда в бой вступит «Порту», наши клубы опять сыграют три матча.

В ближайшие две недели российские клубы проведут шесть матчей, португальцы – два. Отлично! Но есть два момента. Первый – наши клубы могут запросто капитулировать. В прошлом году на этой стадии у нас тоже было шесть матчей. И тогда в соперниках тоже были «Фенербахче» и «Спарта». Результат – одно очко. Второй – на этой стадии все не заканчивается. Можно выиграть первые матчи, обойти Португалию, а в ответных проиграть и вылететь. А португальцы возьмут да и не вылетят нам назло!

Вообще в 1/16 финала Лиги Европы наши клубы выступают довольно успешно. 16 раз участвовали в этой стадии турнира (с того момента, как Кубок УЕФА был преобразован в Лигу Европы) и 10 раз проходили дальше. Прошлогодний конфуз (два вылета из Лиги Европы, один – из Лиги чемпионов) – скорее исключение.

Сезон-2018/19

Предположим, что «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» свою миссию выполнят – Россия по итогам сезона окажется на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. И что тогда?

По результатам этого сезона сформируется представительство стран на сезон-2018/19. С 2018 года формат еврокубков претерпит изменения, о чем «Советский спорт» подробно рассказывал. Квота России увеличится. Будет не пять клубов, как сейчас, а шесть, три из которых в Лиге чемпионов. Причем два клуба сразу попадут в групповой раунд, а третий начнет борьбу в новой квалификации, где не будет итальянцев, испанцев, немцев и англичан. Россия получит реальный шанс впервые в истории выступить в Лиге чемпионов тремя командами.

Если Россия не обгонит Португалию, то останется с пятью клубами (двумя – в Лиге чемпионов).

Понятно, за что мы боремся. Вовсе не за какие-то виртуальные евроочки, как считают многие. А за дополнительную путевку в Лигу чемпионов. А это – престиж, ажиотаж, деньги и вообще все на свете.

Россия уже была на шестой строчке рейтинга. Но с сезона-2010/11 эту привилегию потеряла. И следующие несколько лет безуспешно боролась с Францией и Португалией. Такого реального шанса вернуться в топ-6 у нас еще не было.

«Ростов», «Зенит», «Краснодар», не подведите!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником академии«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником клубной академии 21-летним полузащитником Ильей Жигулевым.Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛОздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Николас Ломбертс: Я заслужил право расстаться с «Зенитом» друзьямиЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о своем выступлении за петербургский клуб.Хорошие новости из ЦСКА и главный матч для «Спартака». Обзор сборов (видео)Хорошие новости из ЦСКА и главный матч для «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Валерий Рейнгольд: «Зенит» пожалеет о переходе ИвановичаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недоумение переходом 32-летнего защитника «Чесли» Бранислава Ивановича в питерский «Зенит».Могилевец отказался подписывать новый контракт с «Зенитом»Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец намерен покинуть клуб. Он отказался от подписания нового контракта.«Спартак» рвет всех! Рейтинг популярности клубов в межсезонье«Спартак» рвет всех! Рейтинг популярности клубов в межсезонье«Советский спорт» составил десятку самых рейтинговых трансляций контрольных матчей на зимних сборах.«Андерлехт» обыграл «Зюлте-Варегем» перед встречей с «Зенитом»«Андерлехт» в матче 26-го тура чемпионата Бельгии дома обыграл «Зюлте-Варегем» со счетом 4:2.«У меня вопросы к Каррере и Луческу». Обзор Евгения Ловчева«У меня вопросы к Каррере и Луческу». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует актуальные темы.Агент: Ари остается в «Краснодаре», интерес из Китая – это неправдаАгент форварда «Краснодара» Ари опроверг информацию о том, что 31-летний бразилец может продолжить карьеру в Китае.На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Константин Лепехин: Тимощук не назовет ошибкой свой переход в «Баварию»Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал завершение игровой карьеры Анатолия Тимощука.Бомба! Как жизнь знаменитого футболиста превратилась в адБомба! Как жизнь знаменитого футболиста превратилась в адВпервые Александр Кержаков решился вынести на публику те вещи, о которых говорить не очень-то и принято.«Спартак» или «Зенит». Где будет лучше Полозу?«Спартак» или «Зенит». Где будет лучше Полозу?Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о Дмитрии Полозе, интерес к которому проявляют топ-клубы премьер-лиги.Максим Митрофанов: Вопрос о передаче стадиона на Крестовском в управление «Зенита» сейчас решаетсяГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о ситуации с передачей стадиона на Крестовском острове в управление клубу.«Ростов» продолжает просматривать СорокинаЗащитник «Сахалина» Андрей Сорокин тренируется вместе с «Ростовом».Григорьев согласился на аренду в «Оренбург»Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Оренбурге».Китайский «Хэнань Цзянье» ведет переговоры с «Краснодаром» о переходе АриФорвард «Краснодара» Ари может продолжить карьеру в Китае. Им интересуется один из клубов китайского чемпионата.Михаил Кержаков: Уход в «Оренбург» - исключительно мой выборВратарь «Зенита» Михаил Кержаков объяснил мотивы своего перехода в «Оренбург» на правах аренды.Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?«ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.
Главные новости
Футбол
Магомед Даудов: Оздоев будет выступать за «Терек» на правах аренды
Хоккей
У Павла Дацюка родился сын
Теннис
Шарапова пожертвовала более двух миллионов рублей в пользу детских домов в России
Бокс
Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника по следующему бою
Хоккей
Причиной смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске стала драка с партнерами по команде
Футбол
ЦСКА примет «Русенборг» 22 февраля на стадионе «Октябрь» в рамках Юношеской лиги УЕФА
Футбол
«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником академии
Футбол
УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)
Футбол
Станислав Сухина: «Локомотив» – большой клуб, поэтому над предложением думал недолго
Футбол
Берлускони недоволен работой Монтеллы в «Милане»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика