Россия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентов

В ближайшие пару месяцев, а может, и недель станет известно, на каком месте в таблице коэффициентов УЕФА финиширует Россия.

Расклад сил

По ходу первой части евросезона Россия, несмотря на не самое удачное выступление, опередила Португалию в рейтинге. Заветное шестое место было нашим. Но на финише, в декабре, португальцы взяли реванш – «Бенфика» и «Порту» получили по 5 бонусных очков за выход в плей-офф Лиги чемпионов. И мы вновь остались позади, на седьмой строчке, с которой не можем сдвинуться уже несколько лет.

В первом раунде Россия потерпела незначительное поражение. Но может отыграться во втором. И должна. В этом противостоянии мы фавориты.

Во-первых, осенью российские клубы, уступив португальцам в рейтинге, одержали другую победу, стратегически более важную – шагнули в весенний плей-офф. Мы гарантировали себе минимум шесть матчей, в которых разыграются 12 евроочков. От Португалии мы отстаем всего на 1,5.

Во-вторых, Португалия представлена в плей-офф только двумя клубами – «Порту» и «Бенфикой». В Лиге чемпионов они сразятся с «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» соответственно. Все, конечно, может быть. Даже португальский финал. Но если говорить объективно, не погружаясь в жанр научной фантастики, расклад сил явно не в пользу наших конкурентов.

Таблица коэффициентов УЕФА

Февральский старт

Итак, наше отставание от Португалии составляет 0,267 балла. Это меньше полутора евроочков. Во вторник «Бенфика» дома померяется силами с «Боруссией». «Порту» проведет первый матч с «Ювентусом» на следующей неделе. Наши клубы сыграют в четверг: «Краснодар» и «Ростов» дома встретятся с «Фенербахче» и «Спартой», а «Зенит» – в гостях с «Андерлехтом».

Уже в четверг Россия может обойти Португалию в таблице коэффициентов. Например, если «Бенфика» проиграет, нашим клубам хватит одной победы или двух ничьих. Если «Бенфика» выиграет – двух побед или победы и двух ничьих. А на следующей неделе, когда в бой вступит «Порту», наши клубы опять сыграют три матча.

В ближайшие две недели российские клубы проведут шесть матчей, португальцы – два. Отлично! Но есть два момента. Первый – наши клубы могут запросто капитулировать. В прошлом году на этой стадии у нас тоже было шесть матчей. И тогда в соперниках тоже были «Фенербахче» и «Спарта». Результат – одно очко. Второй – на этой стадии все не заканчивается. Можно выиграть первые матчи, обойти Португалию, а в ответных проиграть и вылететь. А португальцы возьмут да и не вылетят нам назло!

Вообще в 1/16 финала Лиги Европы наши клубы выступают довольно успешно. 16 раз участвовали в этой стадии турнира (с того момента, как Кубок УЕФА был преобразован в Лигу Европы) и 10 раз проходили дальше. Прошлогодний конфуз (два вылета из Лиги Европы, один – из Лиги чемпионов) – скорее исключение.

Сезон-2018/19

Предположим, что «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» свою миссию выполнят – Россия по итогам сезона окажется на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. И что тогда?

По результатам этого сезона сформируется представительство стран на сезон-2018/19. С 2018 года формат еврокубков претерпит изменения, о чем «Советский спорт» подробно рассказывал. Квота России увеличится. Будет не пять клубов, как сейчас, а шесть, три из которых в Лиге чемпионов. Причем два клуба сразу попадут в групповой раунд, а третий начнет борьбу в новой квалификации, где не будет итальянцев, испанцев, немцев и англичан. Россия получит реальный шанс впервые в истории выступить в Лиге чемпионов тремя командами.

Если Россия не обгонит Португалию, то останется с пятью клубами (двумя – в Лиге чемпионов).

Понятно, за что мы боремся. Вовсе не за какие-то виртуальные евроочки, как считают многие. А за дополнительную путевку в Лигу чемпионов. А это – престиж, ажиотаж, деньги и вообще все на свете.

Россия уже была на шестой строчке рейтинга. Но с сезона-2010/11 эту привилегию потеряла. И следующие несколько лет безуспешно боролась с Францией и Португалией. Такого реального шанса вернуться в топ-6 у нас еще не было.

«Ростов», «Зенит», «Краснодар», не подведите!