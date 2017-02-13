«Гамбург» убивает интригу? Обзор 20-го тура бундеслиги
«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 20-м туре чемпионата Германии по футболу.
Выставляя стартовый состав на игру с «Ингольштадтом», Карло Анчелотти, конечно, держал в уме первый матч 1/8 финала Лиги чемпионом с лондонским «Арсеналом», который состоится 15 февраля на «Альянц Арене».
Он предоставил отдых как Арьену Роббену, так и Дугласу Косте и Кингсли Коману. С учетом того, что Франк Рибери по-прежнему находится в лазарете, «Бавария» вышла на игру вовсе без вингеров. Как и следовало ожидать, это обстоятельство парализовало атакующую игру мюнхенцев, которым никак не удается набрать оптимальные физические кондиции. Привычно растворился на поле Томас Мюллер, а внушительный кулак в середине поля не стал подспорьем для создания большого количества голевых моментов.
Vorsprung ausgebaut! 🔝— FC Bayern München (@FCBayern) 13 февраля 2017 г.
Guten Start in die @ChampionsLeague-Woche!#packmas #FCBARS #UCL pic.twitter.com/HyZnR13rAU
Но, как это уже не раз случалось в текущем сезоне, «Баварии» все же удалось вырвать три очка в концовке. На 90-й минуте отличился Артуро Видаль, неожиданно оказавшийся на позиции центрфорварда после флангового прострела. А второй гол уже в добавленное время соорудили вышедшие на замену Роббен и Коста.
Отметим, что в минувшую субботу свой сотый матч на ноль в бундеслиге отыграл Мануэль Нойер.
181 #Bundesliga-Spiele für den #FCBayern - 100 Mal zu Null!— FC Bayern München (@FCBayern) 12 февраля 2017 г.
Überragend, @Manuel_Neuer ! 👏👏👏 #NeuerTheWall #MiaSanMia pic.twitter.com/7j9EIMkFfz
Сумеет ли «Бавария» предстать совсем в ином свете уже к середине этой недели – предсказать очень сложно. Столь же нелегко назвать фамилию человека, который займет вакантную должность спортивного директора чемпионов Германии.
Предполагалось, что на административную работу будущим летом перейдет капитан команды Филипп Лам, но защитник неожиданно отклонил предложение клубных боссов. При этом он подтвердил свое намерение завершить карьеру игрока, чем сильно расстроил Анчелотти. Тогда Ули Хенесс и Карл-Румменигге решили переманить Макса Эберля, занимающего аналогичный пост в менхенгладбахской «Боруссии». Тот пока не определился с выбором, а по результатам опроса, проведенного мюнхенским изданием TZ, 80% болельщиков «Баварии» хотели бы видеть спортивным директором клуба… Оливера Кана.
Матч
Ингольштадт - Бавария - 0:2 (0:0)
Голы
Роббен 90 (0:1). Видаль 90 (0:2).
Состав
Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Матип, Зуттнер, Хадергьонай, Брегери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки (Юнг, 90), Лескано (Хинтерзеер, 74)
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Мартинес, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Киммих (Роббен, 74), Алькантара, Видаль, Левандовски, Мюллер
Предупреждения:
Брегери, 73; Гросс, 76 - Левандовски, 73
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
11 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция
То, что интригу в борьбе за титул в чемпионате Германии-2016/17 может поддерживать только «РБ Лейпциг», было понятно давно. Но было столь же очевидно, что дебютантам первой бундеслиги будет крайне сложно поддерживать после зимнего перерыва темп, заданный в первом круге.
В 20-м туре «газировщики» провели абсолютно провальный матч против титулованного, но хронически проблемного «Гамбурга», по традиции ведущего отчаянную борьбу за выживание.
AUSWÄRTSSIEG! AUSWÄRTSSIEG! AUSWÄRTSSIEG! 💙 #nurderHSV #RBLHSV pic.twitter.com/JH9sCPcxto— Hamburger SV (@HSV) 11 февраля 2017 г.
Подопечные Ральфа Хазенхюттля за 90 минут нанесли 15 ударов по воротам северян, но ни один из них не пришелся в створ: Рене Адлеру так и не довелось по-настоящему вступить в игру. Гости же забили трижды, и отрыв между соискателями серебряной салатницы увеличился до семи очков.
Матч
РБ Лейпциг - Гамбург - 0:3 (0:2)
Голы
Пападопулос 19 (0:1). Уолес 24 (0:2). Хант 90 (0:3).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Юпамекано (Поульсен, 31, Сельке, 43), Ильзанкер, Кейта, Демме, Бернардо (Шмитц, 71), Форсберг, Забитцер, Вернер
Гамбург: Адлер, Маврай, Сакаи, Пападопулос, Острзолек, Уолес, Костич (Дикмайер, 84), Холтби (Экдаль, 90), Юнг, Мюллер, Вуд (Хант, 90)
Предупреждения:
Вернер, 10; Орбан, 82 - Пападопулос, 55; Юнг, 86
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
11 февраля 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
Неудачи в минувший уик-энд постигли и другие команды, ведущие борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Но если осечки «Герты» в Гельзенкирхене, «Айнтрахта» в Леверкузене и «Хоффенхайма» в Вольфсбурге были вполне ожидаемы, то поражение дортмундской «Боруссии» в игре с беспросветным аутсайдером первенства «Дармштадтом» сильно удивило.
.@woodyinho: "The manner of the defeat was not acceptable" #d98bvb https://t.co/1TLu9H351Q pic.twitter.com/ZDnDnGtJmq— Borussia Dortmund (@BVB) 11 февраля 2017 г.
Главный тренер «шмелей» Томас Тухель после матча подчеркнул, что репутация «Боруссии» складывается не только из того, что команда демонстрирует во встречах с «Баварией», но и из рядовых игр, которые ряд футболистов, по-видимому, считают проходными.
А спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк в свою очередь отметил, что игроки его команды в минувшую субботу просто бегали по полю трусцой.
Уже завтра «Боруссия» проведет в Лиссабоне первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Матч
Дармштадт - Боруссия - 2:1 (1:1)
Голы
Бойд 21 (1:0). Герреру 44 (1:1). Чолак 67 (2:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Холланд (Гувара, 81), Федецкий (Штайнхефер, 85), Сулу, Алтынтоп, Нимайер, Хеллер, Гондорф, Сэм, Розенталь, Бойд (Чолак, 58)
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Герреру (Кагава, 62), Дурм, Гинтер, Пулишич, Бурнич, Ройс (Шюррле, 77), Вайгль, Мор (Дембеле, 64), Обамеянг
Предупреждения:
Эссер, 75; Сулу, 77 - Обамеянг, 73; Бурнич, 79
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
11 февраля 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция
Результаты остальных матчей 20-го тура
Матч
Голы
Озтунали 31 (1:0). Самперио 62 (2:0 - пен.).
Состав
Майнц: Лёссль, Рамальо, Донати, Брозински, Белль, Озтунали, Гбамин, Латца, Кордоба (Зейдель, 90), Самперио (де Бласис, 90), Кркич (Муто, 70)
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Хинтереггер, Гаувелёв, Стафилидис, Макс (Усами, 90), Ридер, Шмид (Тайгль, 46), Байер, Бобадилья, Чжи Дон Вон (Алтынтоп, 46)
Предупреждения:
Латца, 49 - Хитц, 60; Хинтереггер, 71; Гаувелёв, 73
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
10 февраля 22:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Эрнандес 5 (1:0). Эрнандес 63 (2:0). Волланд 78 (3:0).
Состав
Байер: Лено, Едвай, Хенрихс, Венделль, Топрак, Кампль, Бендер (Арангис, 62), Хавертц (Пойянпало, 90), Бельараби, Брандт, Эрнандес (Волланд, 70)
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер, Вальехо Х., Эктор, Гачинович (Ребич, 53), Хасебе, Маскарель, Баркок, Хргота (Сеферович, 76), Майер (Тарашай, 66)
Предупреждения:
Бендер, 21; Топрак, 37 - Гачинович, 36
Судья:
Florian Badstübner
Место и дата
11 февраля 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Бургшталлер 41 (1:0). Горецка 62 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Бадштубер, Налдо, Хёведес, Колашинац, Горецка (Керер, 88), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури (Майер, 82), Бургшталлер (Хунтелар, 90)
Герта: Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Брукс, Платтенхардт, Штарк, Лустенбергер, Штокер (Дарида, 46), Харагучи (Шибер, 82), Ибишевич, Калу (Эссвайн, 73)
Предупреждения:
Бенталеб, 85 - Харагучи, 54; Ибишевич, 60
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
11 февраля 20:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Вердер - Боруссия М - 0:1 (0:1)
Голы
Азар 12 (0:1).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Гарсия С. (Писарро, 46), Велькович (Селасси, 46), Мойсандер, Бауэр, Гнабри (Йоханссон, 80), Делэйни, Бартельс, Юнузович, Крузе
Боруссия М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Дауд (Шульц Н., 85), Джонсон, Херрманн (Дрмич, 71), Азар, Крамер, Хан (Штробль, 80)
Предупреждения:
Делэйни, 65; Бауэр, 73 - Янчке, 60; Штробль, 80
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
11 февраля 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Вольфсбург - Хоффенхайм - 2:1 (0:1)
Голы
Цубер 26 (0:1). Арнольд 50 (1:1). Дидави 73 (2:1).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Виейринья (Блащиковски, 60), Кнохе, Родригес, Арнольд, Зегуйн, Герхардт, Базур (Дидави, 46), Луис Густаво, Малли (Треш, 90), Гомес
Хоффенхайм: Бауманн, Зюле Н., Кадержабек, Хюбнер, Амири (Швеглер, 83), Демирбай, Фогт, Руди, Цубер, Ют (Терраццино, 23), Крамарич (Шалаи, 58)
Предупреждения:
Родригес, 14; Базур, 24; Малли, 75 - Хюбнер, 87; Фогт, 87
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
12 февраля 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Грифо 32 (1:0). Модесте 39 (1:1). Филипп 77 (2:1).
Состав
Фрайбург: Шволов, Союнчу, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Хаберер, Франц (Шустер, 68), Грифо (Игньевски, 90), Хёфлер, Нидерлехнер (Петерсен, 56), Филипп
Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Суботич, Маро, Соренсен, Биттенкур (Цоллер, 82), Хёгер (Клеменс, 33), Рауш, Модесте, Осако
Предупреждения:
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
12 февраля 19:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция