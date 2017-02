«Гамбург» убивает интригу? Обзор 20-го тура бундеслиги

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 20-м туре чемпионата Германии по футболу.

Выставляя стартовый состав на игру с «Ингольштадтом», Карло Анчелотти, конечно, держал в уме первый матч 1/8 финала Лиги чемпионом с лондонским «Арсеналом», который состоится 15 февраля на «Альянц Арене».

Он предоставил отдых как Арьену Роббену, так и Дугласу Косте и Кингсли Коману. С учетом того, что Франк Рибери по-прежнему находится в лазарете, «Бавария» вышла на игру вовсе без вингеров. Как и следовало ожидать, это обстоятельство парализовало атакующую игру мюнхенцев, которым никак не удается набрать оптимальные физические кондиции. Привычно растворился на поле Томас Мюллер, а внушительный кулак в середине поля не стал подспорьем для создания большого количества голевых моментов.

Но, как это уже не раз случалось в текущем сезоне, «Баварии» все же удалось вырвать три очка в концовке. На 90-й минуте отличился Артуро Видаль, неожиданно оказавшийся на позиции центрфорварда после флангового прострела. А второй гол уже в добавленное время соорудили вышедшие на замену Роббен и Коста.

Отметим, что в минувшую субботу свой сотый матч на ноль в бундеслиге отыграл Мануэль Нойер.

Сумеет ли «Бавария» предстать совсем в ином свете уже к середине этой недели – предсказать очень сложно. Столь же нелегко назвать фамилию человека, который займет вакантную должность спортивного директора чемпионов Германии.

Предполагалось, что на административную работу будущим летом перейдет капитан команды Филипп Лам, но защитник неожиданно отклонил предложение клубных боссов. При этом он подтвердил свое намерение завершить карьеру игрока, чем сильно расстроил Анчелотти. Тогда Ули Хенесс и Карл-Румменигге решили переманить Макса Эберля, занимающего аналогичный пост в менхенгладбахской «Боруссии». Тот пока не определился с выбором, а по результатам опроса, проведенного мюнхенским изданием TZ, 80% болельщиков «Баварии» хотели бы видеть спортивным директором клуба… Оливера Кана.

То, что интригу в борьбе за титул в чемпионате Германии-2016/17 может поддерживать только «РБ Лейпциг», было понятно давно. Но было столь же очевидно, что дебютантам первой бундеслиги будет крайне сложно поддерживать после зимнего перерыва темп, заданный в первом круге.

В 20-м туре «газировщики» провели абсолютно провальный матч против титулованного, но хронически проблемного «Гамбурга», по традиции ведущего отчаянную борьбу за выживание.

Подопечные Ральфа Хазенхюттля за 90 минут нанесли 15 ударов по воротам северян, но ни один из них не пришелся в створ: Рене Адлеру так и не довелось по-настоящему вступить в игру. Гости же забили трижды, и отрыв между соискателями серебряной салатницы увеличился до семи очков.

Неудачи в минувший уик-энд постигли и другие команды, ведущие борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Но если осечки «Герты» в Гельзенкирхене, «Айнтрахта» в Леверкузене и «Хоффенхайма» в Вольфсбурге были вполне ожидаемы, то поражение дортмундской «Боруссии» в игре с беспросветным аутсайдером первенства «Дармштадтом» сильно удивило.

.@woodyinho: "The manner of the defeat was not acceptable" #d98bvb https://t.co/1TLu9H351Q pic.twitter.com/ZDnDnGtJmq