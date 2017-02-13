«Он всех делал близкими». Ловчев о 115 годовщине со дня рождения Старостина
Сегодня 115 лет со дня рождения Николая Старостина, основателя футбольного «Спартака». О нем вспоминает лучший футболист СССР 1972 года в составе красно-белых Евгений Ловчев, который одного из своих сыновей назвал в честь этого человека.
Главными хранителями спартаковского флага, спартаковской идеи всегда считал Николая Петровича Старостина и Никиту Павловича Симоняна, который для меня футбольный отец. Кем был Николай Петрович для спартаковцев? Дедом? Отцом? Старшим братом? Совершенно точно – он был родственником. Он нас делал своими детьми, иногда шалящими, иногда дурившими, но всех – близкими.
Не случайно «Спартак» вылетел из высшей лиги, когда Николай Петрович в команде не работал. Чтобы восстановить все, нужно было возвращать его.
Когда у нас было совещание у Леонида Федуна, на котором был Олег Романцев, Георгий Ярцев, Саша Мирзоян, Сережа Родионов, я сказал, что в нынешнем клубе утерян дух, который был при Старостине. Родионов меня тогда поддержал, рассказав, как один из легионеров, уже несколько лет к тому моменту находившийся в команде, вдруг спросил, что за дедушка изображен на портрете в холле базы в Тарасовке.
Вот пока эти футболисты не будут знать, что это за человек, кому установлен памятник на стадионе за воротами, «Спартак» не станет чемпионом.
А вообще, конечно, Николай Петрович сделал великое дело в нашей закрытой стране. Если где и была демократия, она была в «Спартаке». И была благодаря Старостину.