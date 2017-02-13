«Он всех делал близкими». Ловчев о 115 годовщине со дня рождения Старостина

Николай Старостин с Евгением Ловчевым (слева) и Вагизом Хидиятулиным Источник: Фото из личного архива

Сегодня 115 лет со дня рождения Николая Старостина, основателя футбольного «Спартака». О нем вспоминает лучший футболист СССР 1972 года в составе красно-белых Евгений Ловчев, который одного из своих сыновей назвал в честь этого человека.

Главными хранителями спартаковского флага, спартаковской идеи всегда считал Николая Петровича Старостина и Никиту Павловича Симоняна, который для меня футбольный отец. Кем был Николай Петрович для спартаковцев? Дедом? Отцом? Старшим братом? Совершенно точно – он был родственником. Он нас делал своими детьми, иногда шалящими, иногда дурившими, но всех – близкими.

Не случайно «Спартак» вылетел из высшей лиги, когда Николай Петрович в команде не работал. Чтобы восстановить все, нужно было возвращать его.

Когда у нас было совещание у Леонида Федуна, на котором был Олег Романцев, Георгий Ярцев, Саша Мирзоян, Сережа Родионов, я сказал, что в нынешнем клубе утерян дух, который был при Старостине. Родионов меня тогда поддержал, рассказав, как один из легионеров, уже несколько лет к тому моменту находившийся в команде, вдруг спросил, что за дедушка изображен на портрете в холле базы в Тарасовке.

Вот пока эти футболисты не будут знать, что это за человек, кому установлен памятник на стадионе за воротами, «Спартак» не станет чемпионом.

А вообще, конечно, Николай Петрович сделал великое дело в нашей закрытой стране. Если где и была демократия, она была в «Спартаке». И была благодаря Старостину.

Олег Романцев и Николай Старостин. Фото Игоря Уткина

Обладатели Кубка СССР по футболу 1963 года московские спартаковцы. На снимке: (стоят) А. Солдатов, В. Дикарев, Н. Симонян, A. Корнеев, B. Маслаченко, Н. Старостин, Н. Дементьев, A. Крутиков. (Сидят) В. Рейнгольд, Ю. Фалин, Г. Логофет, И. Нетто, Ю. Севидов, Г. Хусаинов, B. Амбарцумян. Фото из архива Валерия Рейнгольда

Николай Петрович Старостин. Фото Игоря Уткина

7 августа 1934 года. Москва. СССР - Турция (сборная народных домов) - 2:1. Капитан сборной СССР Николай Старостин обращается с приветственной речью к турецким спортсменам. Фото из коллекции Юрия Лукосяка