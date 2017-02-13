Очередное золото Заварзиной. Обзор уик-энда от «Советского спорта»

В тени биатлонного чемпионата мира прошли и другие старты в зимних видах спорта, включая еще один ЧМ – по скоростному бегу на коньках. Кто из россиян и в каких дисциплинах отличился в эти выходные?

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что было: чемпионат мира на отдельных дистанциях

Где было: Каннын (Корея)

Результат сборной России: 1 серебро, 2 золота

Лет 7-8 назад такой результат – три медали, пусть и без золота – на чемпионате мира для российской сборной был бы успехом. Но теперь у нас есть Кулижников, Мурашов, Юсков. Есть Ольга Граф и Ольга Фаткулина (на двоих – две бронзы и серебро Олимпиады в Сочи). Есть 6 наград предыдущего ЧМ-2016, прошедшего в Коломне, из которых 3 были высшего достоинства. Жаль, турнир в Канныне сложился куда менее удачно.

Да, в Корею не полетел Павел Кулижников, который пропускает вторую часть сезона из-за проблем со здоровьем. Но все остальные лидеры – в строю. Тем не менее, Юсков впервые за три года не победил на дистанции 1500 м – трехкратный чемпион мира в этом виде уступил голландцу Кьелду Нуйсу, оставшись с серебром. Руслан Мурашов на «пятисотке» взял только бронзу, и это тоже шаг назад (в Коломне он был вице-чемпионом, проиграв только Кулижникову). Анна Юракова тянется-тянется за мировыми лидерами на стайерских дистанциях, но и на «трешке», и на «пятерке» до тройки медалистов дотянуться не смогла (на 5000 м показала 4-е время, на 3000 м – 11-е). Ольга Фаткулина турнир и вовсе провалила – вместо ожидаемой борьбы за подиум в спринтерских гонках, россиянка не смогла попасть даже в топ-10. Видимо, перелет в Корею дался ей слишком тяжело. Может, Ольга зря поменяла ботинки. Еще призналась¸ что и лед в Канныне ей не понравился («хрустит и скалывается»). Только на Олимпийских играх бежать придется здесь же.

В итоге помимо Юскова и Мурашова еще одну медаль нам принесла лишь женская команда в гонке преследования. Опять же, бронзовую – как и год назад. Хочется верить, что к Играм-2018 сборная России подойдет в лучшей форме.

СНОУБОРД

Что было: этап Кубка мира (слалом-гигант)

Где было: Бокван (Корея)

Результат сборной России: 1 золото

И снова финал Заварзина – Кюммер. И снова Алена опережает грозную швейцарку! Второй раз подряд российская сноубордистка взяла золото на этапе Кубка мира в слаломе-гиганте. Не помешал даже тот факт, что в течение недели пришлось перебираться из Болгарии в Корею. Что в Бонско, что в Бокване, где в будущем пройдет и олимпийский старт, Алена стала лучшей, заодно выйдя в лидеры общего зачета Кубка мира не только в слаломе-гиганте, но и по сумме двух слаломных дисциплин. Следующий этап состоится дома – у нас, в Москве. Через две недели. Уже понятно, кто будет фаворитом?

Увы, мужчины Заварзину никак не поддержали. Включая ее супруга Вика Уайлда, который опять отсеялся задолго до битвы до медали – двукратный олимпийский чемпион Сочи стал лишь 11-м. Лучшим из россиян оказался Дмитрий Сарсембаев (6-е место). Возвращение Андрея Соболева не состоялось – лидер мужской команды восстановился после травмы, полученной еще в декабре, и даже отправился в Корею, однако тренерский штаб решил поберечь спортсмена и не выпустил его на старт.

Что было: этап Кубка мира (биг-эйр)

Где было: Квебек (Канада)

Результат сборной России: 1 бронза

Предыдущий этап Кубка мира, состоявшийся в Москве месяц назад, принес нам золото – среди мужчин лучшим в финале стал Влад Хадарин. А значит – появилась и надежда, что в Квебеке тоже удастся завоевать медаль. Правда, Хадарин в Канаду не поехал – туда отправился только Антон Мамаев.

И выиграл бронзу!

- С одной стороны, ему, наверное, было тяжело психологически, - цитирует «Р-Спорт» главного тренера российской сборной Дениса Тихомирова. – Ведь в Москве Хадарин победил, а Антон остался без медали. С другой – это его только подстегнуло. Мамаев – большой молодец. Начиная с ЧМ-2015 он показывает хорошие результаты в квалификациях. Теперь, наконец, и в финале сумел попасть на подиум. Главное – что Антон стал более стабилен.

Учитывая, что чемпионат мира стартует через месяц (9-17 марта в испанской Сьерра-Неваде), успехи россиян на финальных этапах Кубка радуют отдельно.

ШОРТ-ТРЕК

Что было: этап Кубка мира

Где было: Минск (Белоруссия)

Результат сборной России: 1 золото, 2 серебра

Молчали наши девушки, молчали весь сезон – и резко выстрелили на последнем этапе Кубка мира! Причем, не только Софья Просвирнова и Екатерина Константинова, взявшие серебро и бронзу в многоборье на недавнем чемпионате Европы. Отличилась Екатерина Ефременкова – в Минске именно она стала второй на дистанции 1500 м, уступив в финале лишь кореянке А-Рум Но. В индивидуальных гонках кроме нее в призы из россиянок никто попасть не сумел, зато в эстафете наша женская сборная взяла сразу золото! Правда, без Ефременковой – в финале четверку от России представляли Татьяна Бородулина, как раз Просвирнова и Константинова, а также Евгения Захарова. Плюс мужчины в командной гонке стали вторыми, проиграв на финише Голландии. Кубок мира на этом завершен, лучший из наших – Семен Елистратов – взял третье место в общем зачете на «полуторке». А сборная теперь готовится к чемпионату мира, который пройдет в марте в Роттердаме.