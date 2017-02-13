Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак0 : 0Рубин
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Лацио- : -Милан
Теннис  Донской- : -Гранольерс
Баскетбол  Калев- : -Нижний Новгород
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Очередное золото Заварзиной. Обзор уик-энда от «Советского спорта»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Очередное золото Заварзиной. Обзор уик-энда от «Советского спорта»
Источник: Associated Press

В тени биатлонного чемпионата мира прошли и другие старты в зимних видах спорта, включая еще один ЧМ – по скоростному бегу на коньках. Кто из россиян и в каких дисциплинах отличился в эти выходные?

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что было: чемпионат мира на отдельных дистанциях
Где было: Каннын (Корея)
Результат сборной России: 1 серебро, 2 золота

Лет 7-8 назад такой результат – три медали, пусть и без золота – на чемпионате мира для российской сборной был бы успехом. Но теперь у нас есть Кулижников, Мурашов, Юсков. Есть Ольга Граф и Ольга Фаткулина (на двоих – две бронзы и серебро Олимпиады в Сочи). Есть 6 наград предыдущего ЧМ-2016, прошедшего в Коломне, из которых 3 были высшего достоинства. Жаль, турнир в Канныне сложился куда менее удачно.

Да, в Корею не полетел Павел Кулижников, который пропускает вторую часть сезона из-за проблем со здоровьем. Но все остальные лидеры – в строю. Тем не менее, Юсков впервые за три года не победил на дистанции 1500 м – трехкратный чемпион мира в этом виде уступил голландцу Кьелду Нуйсу, оставшись с серебром. Руслан Мурашов на «пятисотке» взял только бронзу, и это тоже шаг назад (в Коломне он был вице-чемпионом, проиграв только Кулижникову). Анна Юракова тянется-тянется за мировыми лидерами на стайерских дистанциях, но и на «трешке», и на «пятерке» до тройки медалистов дотянуться не смогла (на 5000 м показала 4-е время, на 3000 м – 11-е). Ольга Фаткулина турнир и вовсе провалила – вместо ожидаемой борьбы за подиум в спринтерских гонках, россиянка не смогла попасть даже в топ-10. Видимо, перелет в Корею дался ей слишком тяжело. Может, Ольга зря поменяла ботинки. Еще призналась¸ что и лед в Канныне ей не понравился («хрустит и скалывается»). Только на Олимпийских играх бежать придется здесь же.

В итоге помимо Юскова и Мурашова еще одну медаль нам принесла лишь женская команда в гонке преследования. Опять же, бронзовую – как и год назад. Хочется верить, что к Играм-2018 сборная России подойдет в лучшей форме.

СНОУБОРД

Что было: этап Кубка мира (слалом-гигант)
Где было: Бокван (Корея)
Результат сборной России: 1 золото

И снова финал Заварзина – Кюммер. И снова Алена опережает грозную швейцарку! Второй раз подряд российская сноубордистка взяла золото на этапе Кубка мира в слаломе-гиганте. Не помешал даже тот факт, что в течение недели пришлось перебираться из Болгарии в Корею. Что в Бонско, что в Бокване, где в будущем пройдет и олимпийский старт, Алена стала лучшей, заодно выйдя в лидеры общего зачета Кубка мира не только в слаломе-гиганте, но и по сумме двух слаломных дисциплин. Следующий этап состоится дома – у нас, в Москве. Через две недели. Уже понятно, кто будет фаворитом?

Увы, мужчины Заварзину никак не поддержали. Включая ее супруга Вика Уайлда, который опять отсеялся задолго до битвы до медали – двукратный олимпийский чемпион Сочи стал лишь 11-м. Лучшим из россиян оказался Дмитрий Сарсембаев (6-е место). Возвращение Андрея Соболева не состоялось – лидер мужской команды восстановился после травмы, полученной еще в декабре, и даже отправился в Корею, однако тренерский штаб решил поберечь спортсмена и не выпустил его на старт.

Что было: этап Кубка мира (биг-эйр)
Где было: Квебек (Канада)
Результат сборной России: 1 бронза

Предыдущий этап Кубка мира, состоявшийся в Москве месяц назад, принес нам золото – среди мужчин лучшим в финале стал Влад Хадарин. А значит – появилась и надежда, что в Квебеке тоже удастся завоевать медаль. Правда, Хадарин в Канаду не поехал – туда отправился только Антон Мамаев.

И выиграл бронзу!

- С одной стороны, ему, наверное, было тяжело психологически, - цитирует «Р-Спорт» главного тренера российской сборной Дениса Тихомирова. – Ведь в Москве Хадарин победил, а Антон остался без медали. С другой – это его только подстегнуло. Мамаев – большой молодец. Начиная с ЧМ-2015 он показывает хорошие результаты в квалификациях. Теперь, наконец, и в финале сумел попасть на подиум. Главное – что Антон стал более стабилен.

Учитывая, что чемпионат мира стартует через месяц (9-17 марта в испанской Сьерра-Неваде), успехи россиян на финальных этапах Кубка радуют отдельно.

ШОРТ-ТРЕК

Что было: этап Кубка мира
Где было: Минск (Белоруссия)
Результат сборной России: 1 золото, 2 серебра

Молчали наши девушки, молчали весь сезон – и резко выстрелили на последнем этапе Кубка мира! Причем, не только Софья Просвирнова и Екатерина Константинова, взявшие серебро и бронзу в многоборье на недавнем чемпионате Европы. Отличилась Екатерина Ефременкова – в Минске именно она стала второй на дистанции 1500 м, уступив в финале лишь кореянке А-Рум Но. В индивидуальных гонках кроме нее в призы из россиянок никто попасть не сумел, зато в эстафете наша женская сборная взяла сразу золото! Правда, без Ефременковой – в финале четверку от России представляли Татьяна Бородулина, как раз Просвирнова и Константинова, а также Евгения Захарова. Плюс мужчины в командной гонке стали вторыми, проиграв на финише Голландии. Кубок мира на этом завершен, лучший из наших – Семен Елистратов – взял третье место в общем зачете на «полуторке». А сборная теперь готовится к чемпионату мира, который пройдет в марте в Роттердаме.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алена Заварзина: Трасса в Пхенчхане отличная, чем-то напоминает СочиБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина рассказала об олимпийской трассе в Пхенчхане, на которой в воскресенье она заняла первое место на этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.Денис Тихомиров: Заварзина тянет за собой всю командуПрезидент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров оценил выступление российской сноубордистки Алены Заварзиной на этапе Кубка мира в Пхенчхане. На олимпийской трассе 27-летняя Заварзина заняла первое место в параллельном гигантском слаломе и лидирует в этом зачете в Кубке мира.Денис Юсков: Серебро чемпионата мира - очень хорошая мотивация перед ОлимпиадойТрехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков отметил, что отсутствие золота на чемпионате мира в южнокорейском Канныне добавит ему мотивации перед Олимпийскими играми.Юсков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 мРоссиянин Денис Юсков завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Канныне (Южная Корея).Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира в ПхенчханеРоссийская сноубордистка Алена Заварзина стала победительницей этапа Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане в параллельном гигантском слаломе.Мурашов – бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 500 мРоссийский конькобежец Руслан Мурашов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 500 м, показав третье время - 34,76 секунды.Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?«Советский спорт» составил гид – за кем следить и на кого надеяться в ближайшие три дня.Денис Юсков: Думаю, зрителям понравится олимпийский каток в КаннынеТрехкратный чемпион мира Денис Юсков поделился впечатлениями от олимпийского катка в южокорейском Канныне, где с 9 по 12 февраля пройдет мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.Заварзина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноубордуНа этапе Кубка мира по сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому. У женщин победу одержала россиянка Алена Заварзина.Заварзина заняла пятое место на Кубке мира по сноубордуНа этапе Кубка мира по сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.Кулижников не вошел в состав сборной России на чемпионат мираТренерский штаб сборной России по конькобежному спорту назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира на отдельных дистанциях, сообщает «Р-Спорт». Турнир пройдет с 9 по 12 февраля на олимпийском катке в южнокорейском Канныне.Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в БерлинеРоссиянин Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.Юсков стал пятым на дистанции 1000 метров, победил голландец НейсВ Берлине (Германия) продолжается пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 1000 метров у мужчин победу одержал представитель Голландии Кьелд Нейс.Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метровНа этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у мужчин. В тройку призеров попал российский спортсмен Денис Юсков.Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаСтанут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаЧемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?Куда пропал Кулижников?Куда пропал Кулижников?Что случилось с рекордсменом планеты на 500-метровке? И все ли дело в травмах, как говорит тренерский штаб?Дмитрий Дорофеев: Кулижников пропустит оба чемпионата мираТренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев сообщил о планах трехкратного чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова.Шипилов и Тудегешева заняли восьмое место в параллельном слаломе на Кубке мираНа этапе Кубка мира по сноуборду в Бад Гаштайне (Австрия) прошли соревнования по параллельному слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.Крамер стал девятикратным чемпионом Европы в классическом многоборьеТрехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер в девятый раз выиграл чемпионат Европы в классическом многоборье.Юсков – пятый после двух дистанций на ЧЕ в классическом многоборьеВ голландском Херенвене завершился второй день чемпионата Европы по конькобежному спорту.
Главные новости
Футбол
«Спартак» – «Рубин». Онлайн
Футбол
Следите за матчем «Спартак» – «Рубин» вместе с Евгением Ловчевым в соцсетях «Советского спорта»
Биатлон
Тренер сборной Чехии: Из-за сумасшедшего комментатора Губерниева нам поступают угрозы
Хоккей
Евгений Зимин: Знарок дает возможность молодым раскрыть свои таланты на уровне сборной
Футбол
Глеб проходит медобследование в «Крыльях Советов» (видео)
MMA
Бойца ММА застрелили в ночном клубе
Футбол
«Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде Зуева
Футбол
Андрей Бутенко: Не знаю, чем руководствовался Сухина, идя в «Локомотив»
Футбол
Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды
Футбол
Александр Тарханов: После Хиддинка мы уцепились за иностранцев, как за панацею, апогеем чего стала «работа» Капелло
все новости
Павел Кулижников
Павел Кулижниковвсе новости
Алена Заварзина
Алена Заварзинавсе новости
Денис Юсков
Денис Юсковвсе новости
Руслан Мурашов
Руслан Мурашоввсе новости