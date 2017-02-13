Бразильская реальность: после стрельбы перед матчем «Фламенго» погиб болельщик

Бразильское класико «Ботафого» - «Фламенго» (1:2) завершилось трагедией: один из болельщиков погиб в результате столкновений перед матчем.

Что произошло?

Кризис в стране, а с ним и невыплата зарплат плюс ужасные условия труда приводят к забастовкам во всех сферах деятельности. Рио-де-Жанейро оставался чуть ли не единственным городом, где протесты не были массовыми. Но к воскресенью не выдержали полицейские, те, что должны были обеспечивать безопасность на игре «Ботафого» и «Фламенго». Они просто не вышли на работу.

Руководство «Ботафого» рассказало, что час пыталось найти человека, который бы открыл стадион. Ведь полицейских, которые обычно этим занимаются, также не было на месте.

Не прибыли на матч те подразделения полиции, которые отвечают за обеспечение порядка за пределами арены. Кстати, именно службе безопасности «Ботафого» пришлось осматривать стадион, а потом досматривать прибывших болельщиков.

Как начались столкновения?

Стычка произошла в тот момент, когда никем не контролируемые потоки болельщиков двух клубов встретились на пересечении улиц у стадиона. Когда подоспела полиция, стычка переросла в большую драку: летали бутылки, стулья из ближайших баров, камни. Полиция разогнала дерущихся универсальным способом — применила слезоточивый газ, а следом и резиновые пули.

За час до матча вспыхнула новая потасовка, и на этот она была куда более жестокой. Мимо входа для болельщиков «Ботафого» проехала машина, сидящие внутри расстреляли публику. В результате один из фанатов погиб на месте. Всего же из-за столкновений пострадало восемь человек: четыре получили помощь и были отпущены домой, еще четверо находятся в больнице (двое в тяжелом состоянии).

Сколько полицейских должно было быть у арены?

На класико в Рио обычно работают от 160 до 180 полицейских. Но на этот раз их было всего 52. Остальные, недовольные условиями работы, предпочли устроить протест.

Добавим, что представители «Ботафого» пытались отменить игру, заявив, что для матча такого уровня сложности недостаточно полиции и охраны. Но слушать клуб никто не стал. Отметим, что «Ботафого» взял с собой 300 человек из частной охраны — на 70% больше, чем обычно.

Был ли кто-то арестован?

В столкновениях участвовали сотни человек, но арестовали всего трех. Разумеется, не тех, кто стрелял из машины.

Текст по материалам Globo.com и ESPN Brasil.