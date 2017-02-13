Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак0 : 0Рубин
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Лацио- : -Милан
Теннис  Донской- : -Гранольерс
Баскетбол  Калев- : -Нижний Новгород
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бразильская реальность: после стрельбы перед матчем «Фламенго» погиб болельщик

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильское класико «Ботафого» - «Фламенго» (1:2) завершилось трагедией: один из болельщиков погиб в результате столкновений перед матчем.

Что произошло?

Кризис в стране, а с ним и невыплата зарплат плюс ужасные условия труда приводят к забастовкам во всех сферах деятельности. Рио-де-Жанейро оставался чуть ли не единственным городом, где протесты не были массовыми. Но к воскресенью не выдержали полицейские, те, что должны были обеспечивать безопасность на игре «Ботафого» и «Фламенго». Они просто не вышли на работу.

Руководство «Ботафого» рассказало, что час пыталось найти человека, который бы открыл стадион. Ведь полицейских, которые обычно этим занимаются, также не было на месте.

Не прибыли на матч те подразделения полиции, которые отвечают за обеспечение порядка за пределами арены. Кстати, именно службе безопасности «Ботафого» пришлось осматривать стадион, а потом досматривать прибывших болельщиков.

Как начались столкновения?

Стычка произошла в тот момент, когда никем не контролируемые потоки болельщиков двух клубов встретились на пересечении улиц у стадиона. Когда подоспела полиция, стычка переросла в большую драку: летали бутылки, стулья из ближайших баров, камни. Полиция разогнала дерущихся универсальным способом — применила слезоточивый газ, а следом и резиновые пули.

За час до матча вспыхнула новая потасовка, и на этот она была куда более жестокой. Мимо входа для болельщиков «Ботафого» проехала машина, сидящие внутри расстреляли публику. В результате один из фанатов погиб на месте. Всего же из-за столкновений пострадало восемь человек: четыре получили помощь и были отпущены домой, еще четверо находятся в больнице (двое в тяжелом состоянии).

Сколько полицейских должно было быть у арены?

На класико в Рио обычно работают от 160 до 180 полицейских. Но на этот раз их было всего 52. Остальные, недовольные условиями работы, предпочли устроить протест.

Добавим, что представители «Ботафого» пытались отменить игру, заявив, что для матча такого уровня сложности недостаточно полиции и охраны. Но слушать клуб никто не стал. Отметим, что «Ботафого» взял с собой 300 человек из частной охраны — на 70% больше, чем обычно.

Был ли кто-то арестован?

В столкновениях участвовали сотни человек, но арестовали всего трех. Разумеется, не тех, кто стрелял из машины.

Текст по материалам Globo.com и ESPN Brasil.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В результате потасовки болельщиков «Ботафаго» и «Фламенго» застрелен один человек (видео)В Рио-де-Жайнеро произошли неоднократные стычки между болельщиками «Ботафаго» и «Фламенго», в результате которых застрелен один человек и около десяти ранено, сообщает Globo.ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильца КлайсонаПолузащитник «Понте Преты» Клайсон может продолжить карьеру в ЦСКА, об этом сообщил представитель игрока Ролим Кармо.«Реал» поборется с «Барселоной» за молодого форварда «Фламенго»«Реал» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Винисиусу Жуниору, сообщает Diario Gol.«Ювентус» договорился о переходе защитника «Сан-Паулу» ЛянкоЗащитник «Сан-Паулу» Лянко летом станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Реал» вернул Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» на полтора годаПолузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва вернулся в «Крузейро». Он будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.Защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако» за 8,5 миллионов евроКрайний защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако», сообщает пресс-служба бразильского клуба.Полузащитник «Сантоса» Тьяго Майя: Предложение «Зенита» было заманчивым, но я не хотел играть в снегуПолузащитник «Сантос» Тьяго Майя объяснил, почему отказался зимой переходить в петербургский «Зенит».Вингер «Вольфсбурга» Энрике продолжит карьеру в «Сантосе»Вингер «Вольфсбурга» Бруно Энрике в ближайшее время станет игроком бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт немецкого клуба.Китайские тугодумы и пропавший тренер. Истории трансферного окна из БразилииКитайские тугодумы и пропавший тренер. Истории трансферного окна из Бразилии«Советский спорт» рассказывает об историях, происходящих в Бразилии во время трансферного окна.«Предатель? Критика будет всегда». Как Ромуло стал популярнее Луиса Адриано«Предатель? Критика будет всегда». Как Ромуло стал популярнее Луиса АдрианоВ понедельник экс-полузащитник «Спартака» Ромуло наконец-то был официально представлен в качестве игрока «Фламенго».«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»21 января возрожденный «Шапекоэнсе» сыграет первый матч – товарищеский с «Палмейрасом» за неделю до старта чемпионата Бразилии.Ромуло: Я благодарен «Спартаку», но пришло время стать счастливым в БразилииБывший полузащитник «Спартака» Ромуло, подписавший сегодня четырехлетний контракт с «Фламенго», поблагодарил «Спартак» и пообещал болельщикам бразильского клуба быть предельно мотивированным в матчах за клуб.Дрогба близок к подписанию контракта с «Коринтиансом»Форвард Дидье Дрогба договорился о контракта с «Коринтиансом». Контракт 38-летнего ивуарийца с бразильским клубом будет рассчитан на один год с зарплатой 150 тысяч долларов в месяц.«Манчестер Сити» рассчитывает оформить переход Жезуса до матча с «Эвертоном»Форвард «Палмейраса» Габриэл Жезус может официально стать игроком «Манчестер Сити» уже на этой неделе. Стороны близки к оформлению перехода 19-летнего нападающего за 27 миллионов фунтов.Бывший полузащитник «Спартака» Алекс разорвал контракт с «Интернасьоналом»Бывший плеймейкер московского «Спартака» Алекс больше не будет играть за бразильский «Интернасьонал».Тренер Ромуло: Удачи в новом клубеТренер полузащитника «Спартака» Ромуло Клеожонес Сеаренсе объявил о том, что игрок скоро присоединится к новой команде.Как и почему забросили «Маракану». Ужасная и глупая история в кадрах и фактахКак и почему забросили «Маракану». Ужасная и глупая история в кадрах и фактахПоле главного стадиона мира лысеет, в стенах и потолках все больше дыр, а 7 тысяч кресел валяются по углам.Ромуло: Хочу играть за «Фламенго», но пока ничего не решеноПолузащитник «Спартака» Ромуло выразил желание стать игроком «Фламенго». Впрочем, он отметил, что вопрос о трансфере пока не решен.Фелипе Мело ушел из «Интера» в «Палмейрас»Полузащитник «Интера» Фелипе Мело вернулся в Бразилию, подписав трехлетний контракт с «Палмейрасом».
Главные новости
Футбол
«Спартак» – «Рубин». Онлайн
Футбол
Следите за матчем «Спартак» – «Рубин» вместе с Евгением Ловчевым в соцсетях «Советского спорта»
Биатлон
Тренер сборной Чехии: Из-за сумасшедшего комментатора Губерниева нам поступают угрозы
Хоккей
Евгений Зимин: Знарок дает возможность молодым раскрыть свои таланты на уровне сборной
Футбол
Глеб проходит медобследование в «Крыльях Советов» (видео)
MMA
Бойца ММА застрелили в ночном клубе
Футбол
«Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде Зуева
Футбол
Андрей Бутенко: Не знаю, чем руководствовался Сухина, идя в «Локомотив»
Футбол
Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды
Футбол
Александр Тарханов: После Хиддинка мы уцепились за иностранцев, как за панацею, апогеем чего стала «работа» Капелло
все новости