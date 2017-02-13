Посмотрите на новые фото самой красивой хоккеистки России

Победительница конкурса «Самая красивая хоккеистка России» Анастасия Легкодух реализовала главный приз от ЖХЛ - фотосессию.

Как уже сообщал «Советский спорт» в конце января болельщики путем голосования, которое длилось несколько месяцев, избрали хоккейную королеву красоты. Ей стала 21-летняя нападающий подмосковного «Торнадо» Анастасия Легкодух.

- Очень важно было показать, что в хоккее много красивых и привлекательных барышень, - заявила Настя после победы. - Подобные конкурсы привлекают внимание публики и широких масс. Думаю, у нас станет больше болельщиков и фанатов! А кроме того, такие победы хорошо влияют на спортивные результаты. Энергия и заряд оптимизма надолго добавляют тонуса. Хочется дальше побеждать, отстаивать честь женского хоккея и своей любимой команды.

Призом за победу стала одна из самых современных клюшек на российском рынке - Bauer Nexus, которая, конечно, очень пригодится Насте в битвах Женской хоккейной лиги.

Но еще более приятным подарком для нее стала профессиональная фотосессия, где в кадр попала, кстати, и новенькая клюшка! Поработав моделью, хоккеистка осталась очень довольна новым опытом. И с радостью поделилась с болельщиками и новыми ощущениями, и свежими фото

- Эмоции от происходящего просто не описать словами, - рассказала Легкодух пресс-службе ЖХЛ. - Я хочу сказать большое спасибо всей команде за проделанную работу. Не скрою, вначале я волновалась, но съемка прошла в отличной атмосфере, мы довольно быстро нашли общий язык с фотографом. Не удивительно, что результатом я более, чем довольна!

А вот и новые фото Насти, где спорт и женская красота гармонично слились в одно целое. Оцените!