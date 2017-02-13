Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 3Рубин
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Лацио- : -Милан
Теннис  Донской0:1Гранольерс
Баскетбол  Калев- : -Нижний Новгород
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фанатка. В понедельник прославленный тренер Татьяна Тарасова отмечает 70-летие

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанатка. В понедельник прославленный тренер Татьяна Тарасова отмечает 70-летие
Источник: «Советский спорт»

«Я его фанатка!»

Эту фразу от Татьяны Тарасовой слышали очень многие. Например, Евгений Плющенко.

Все удивлялись – как это так? Каждый, кто хоть немного погружен в мир фигурного катания, знает о недолгом, но жесточайшем соперничестве Плющенко с Алексеем Ягудиным, сбежавшим от сделавшего его большим мастером Алексея Мишина под крыло Тарасовой. В том конфликте было столько яда – ни одному серпентарию не снилось.

И все равно – она его фанатка. Как и всех тех, кто без остатка отдается своему любимому делу. Бьется и проламывает стены, даже не допуская мысли сдаться. Это качество Тарасова всегда воспитывала в своих учениках. И все потому, что сама такая.

Фанатка – это слово, пожалуй, ключевое во всей деятельности Тарасовой. В современном обиходе есть такой оборот – «без фанатизма». Спокойно, не форсируя, не загоняя лошадей, с чувством, с толком, с расстановкой. Это ни разу не про Тарасову. Все, что она делает, не просто с любовью – а с фанатизмом. Если тренирует, то окружает ученика заботой, словно родная мать, удивительным образом сочетая любовь и требовательность. Если судит в телепроекте, то оценивает каждое выступление от всего сердца с таким искренним пафосом, как будто это не развлечение на потребу широкой публике, а олимпийский выход. Если комментирует, то кричит и хрипит, болея за любимых спортсменов, прорываясь в эфир даже сквозь выключенный микрофон.

– Всех своих побед Татьяна Анатольевна добилась благодаря трудолюбию и в хорошем смысле слова фанатизму, – это слова Елены Буяновой, чья ученица Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой во многом благодаря тому, что рядом с ней неизменно находилась Тарасова. – Больше у нас, я думаю, нет тренеров, которые бы так любили наш вид спорта. Мы так любить спорт не умеем. А у Татьяны Анатольевны фигурное катание – главная в жизни любовь. Она великая женщина, и в первую очередь, велика она своим сердцем. Оно у нее очень большое, и его хватает на всех. Может быть, к сожалению, она меньше всего любит себя. Но зато любит других.

- Она приходит на позицию, у нее все болит, но когда начинается трансляция, она обо всем забывает, – рассказывает Александр Гришин, в последние пару лет постоянный напарник Тарасовой по комментаторской деятельности. – С каждой новой минутой эфира у нее все больше энергии, потому что жизненные силы она черпает из фигурного катания. И еще хочу заметить: мало кто знает, что Тарасова – человек, попав к которому в «свои люди», ты таковым быть уже не перестанешь. Она тебя никогда не оставит, будет стоять за тебя горой, грудью и всем, чем угодно, и ты сможешь на нее рассчитывать в любой ситуации. Это совершенно не означает, что она тебя не будет ругать или критиковать. Но в то же время ты будешь понимать, что это исключительно профессиональное, а не личное. И это относится как к спортсменам, так и ко всем остальным «ее людям».

У кого-то может сложиться ощущение, что Тарасову любят все, но на самом деле это далеко не так. Семь золотых олимпийских медалей только с отечественными фигуристами – это впечатляющая цифра, но Тарасовой припоминали и будут всегда припоминать, что многие будущие олимпийские чемпионы к ней переходили уже сложившимися спортсменами, у которых уже были медали чемпионатов мира. У некоторых – награды Олимпиад, в том числе и золотые, выигранные с предыдущими тренерами. Были у Тарасовой и неудачи. Она не святая, и фанатизм – не есть достаточное условие для достижения успеха.

Не достаточное, но обязательное. И поэтому – спасибо вам, великая фанатка. Оставайтесь такой всегда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Татьяне Тарасовой исполнилось 70 летСегодня отмечает день рождения знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ей исполнилось 70 лет.18 февраля пройдет ледовое шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой18 февраля 2017 года в ГЦКЗ «Россия» (ДС «Лужники») состоится гала-концерт на льду «Татьяна Тарасова.Татьяна Тарасова: Печально, что Липницкой снова придется лечиться. Жаль усилий, но так бываетЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Юлии Липницкой.Татьяна Тарасова: Не стоит ставить крест на КовтунеИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Максима Ковтуна на Гран при в Китае, где он занял седьмое место.Татьяна Тарасова: Надеюсь, что падение Медведевой на Гран-при в Париже было последним для нееЗаслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при в Париже.Елена Радионова: Тарасова и хвалит, и ругает, но делает это мудроБронзовый призер чемпионата мира и двукратный серебряный призер чемпионата Европы Елена Радионова рассказала об участии заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой в работе над ее программами нового сезона.Татьяна Тарасова: Причина произошедшего с Липницкой - обезвоживаниеЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала проблемы, возникшие у российской фигуристки Юлии Липницкой во время исполнения произвольной программы на московском этапе Гран-при.Татьяна Тарасова: Туктамышевой нужно ставить на технику и многооборотные прыжкиИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева должна сделать ставку на свою технику, благодаря чему она снова сможет побеждать.Татьяна Тарасова: МОК не имеет права дисквалифицировать странуЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире программы «Все на Матч!» высказалась о призыве главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта к президенту МОК Томасу Баху отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Этот день в истории. Татьяне Тарасовой – 69!Сегодня, 13 февраля, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечает свой день рождения.Татьяна Тарасова: Медведева на ЧЕ способна получить оценки уровня Финала Гран-при и ЧРЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Евгения Медведева способна и на чемпионате Европы получить от судей оценки уровня тех, что она заслужила за выступление в Финале Гран-при и на чемпионате России в Екатеринбурге.Татьяна Тарасова: Российские фигуристы могут рассчитывать на медали во всех видах на ЧЕЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы могут рассчитывать на медали во всех видах программы чемпионата Европы.Татьяна Тарасова: После перехода к Урманову у Липницкой в глазах появились искрыЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая прониклась большим желанием к фигурному катанию после перехода в группу Алексея Урманова.Татьяна Тарасова: Липницкая и Урманов подошли друг другуИзвестный тренер Татьяна Тарасова считает, что работа с Алексеем Урмановым положительно сказывается на спортивной карьере фигуристки Юлии Липницкой.Татьяна Тарасова: Ковтун у нас впереди всех. Он мог бы бороться с мировыми лидерамиЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает Максима Ковтуна фаворитом чемпионата России, который стартует завтра в Екатеринбурге.Татьяна Тарасова: Девочек у нас много, и все хорошие. Конкурс - два человека на местоЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России.Татьяна Тарасова: Липницкая работает в Сочи с большим энтузиазмомТренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о конкуренции в женском одиночном катании на чемпионате России в Екатеринбурге.Татьяна Тарасова: Готова выброситься на лед в качестве сувенира, чтобы поддержать Волосожар и ТраньковаТренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ждет от возвращения двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова.Татьяна Тарасова: «Фрида» Ильиных и Жиганшина – хорошая программа, но итальянцы катаются правильнееЗаслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова высказалась о произвольной программе «Фрида» российской танцевальной пары Елена Ильиных/Руслан Жиганшин.Татьяна Тарасова: Кавагути и Смирнов совершили прорывЗаслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала победу Юко Кавагути и Александра Смирнова на Гран-при Китая.
Главные новости
Футбол
«Спартак» – «Рубин». Онлайн
Футбол
Следите за матчем «Спартак» – «Рубин» вместе с Евгением Ловчевым в соцсетях «Советского спорта»
Футбол
Унаи Эмери: Конечно, «ПСЖ» будет тяжело, но и «Барселоне» придется не легче
Футбол
Юрий Белоус о назначении Сухины: Эта история шита белыми нитками
Футбол
Александр Кержаков: Остался заниматься индивидуально в Петербурге, чтобы не ехать в Бельгию прицепом
Хоккей
Борис Майоров: Сибирское звено в сборной за год здорово прибавило. Просто небо и земля
Футбол
«МЮ» попытается удержать Де Хеа, предложив ему улучшенный контракт
Футбол
Адриано отличился во всех трех матчах, проведенных за «Спартак»
Футбол
Константин Генич: Судя по этому сезону, с точки «Атлетико» вообще бить не умеет
Биатлон
Тренер сборной Чехии: Из-за сумасшедшего комментатора Губерниева нам поступают угрозы
все новости
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасовавсе новости