Фанатка. В понедельник прославленный тренер Татьяна Тарасова отмечает 70-летие

«Я его фанатка!»

Эту фразу от Татьяны Тарасовой слышали очень многие. Например, Евгений Плющенко.

Все удивлялись – как это так? Каждый, кто хоть немного погружен в мир фигурного катания, знает о недолгом, но жесточайшем соперничестве Плющенко с Алексеем Ягудиным, сбежавшим от сделавшего его большим мастером Алексея Мишина под крыло Тарасовой. В том конфликте было столько яда – ни одному серпентарию не снилось.

И все равно – она его фанатка. Как и всех тех, кто без остатка отдается своему любимому делу. Бьется и проламывает стены, даже не допуская мысли сдаться. Это качество Тарасова всегда воспитывала в своих учениках. И все потому, что сама такая.

Фанатка – это слово, пожалуй, ключевое во всей деятельности Тарасовой. В современном обиходе есть такой оборот – «без фанатизма». Спокойно, не форсируя, не загоняя лошадей, с чувством, с толком, с расстановкой. Это ни разу не про Тарасову. Все, что она делает, не просто с любовью – а с фанатизмом. Если тренирует, то окружает ученика заботой, словно родная мать, удивительным образом сочетая любовь и требовательность. Если судит в телепроекте, то оценивает каждое выступление от всего сердца с таким искренним пафосом, как будто это не развлечение на потребу широкой публике, а олимпийский выход. Если комментирует, то кричит и хрипит, болея за любимых спортсменов, прорываясь в эфир даже сквозь выключенный микрофон.

– Всех своих побед Татьяна Анатольевна добилась благодаря трудолюбию и в хорошем смысле слова фанатизму, – это слова Елены Буяновой, чья ученица Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой во многом благодаря тому, что рядом с ней неизменно находилась Тарасова. – Больше у нас, я думаю, нет тренеров, которые бы так любили наш вид спорта. Мы так любить спорт не умеем. А у Татьяны Анатольевны фигурное катание – главная в жизни любовь. Она великая женщина, и в первую очередь, велика она своим сердцем. Оно у нее очень большое, и его хватает на всех. Может быть, к сожалению, она меньше всего любит себя. Но зато любит других.

- Она приходит на позицию, у нее все болит, но когда начинается трансляция, она обо всем забывает, – рассказывает Александр Гришин, в последние пару лет постоянный напарник Тарасовой по комментаторской деятельности. – С каждой новой минутой эфира у нее все больше энергии, потому что жизненные силы она черпает из фигурного катания. И еще хочу заметить: мало кто знает, что Тарасова – человек, попав к которому в «свои люди», ты таковым быть уже не перестанешь. Она тебя никогда не оставит, будет стоять за тебя горой, грудью и всем, чем угодно, и ты сможешь на нее рассчитывать в любой ситуации. Это совершенно не означает, что она тебя не будет ругать или критиковать. Но в то же время ты будешь понимать, что это исключительно профессиональное, а не личное. И это относится как к спортсменам, так и ко всем остальным «ее людям».

У кого-то может сложиться ощущение, что Тарасову любят все, но на самом деле это далеко не так. Семь золотых олимпийских медалей только с отечественными фигуристами – это впечатляющая цифра, но Тарасовой припоминали и будут всегда припоминать, что многие будущие олимпийские чемпионы к ней переходили уже сложившимися спортсменами, у которых уже были медали чемпионатов мира. У некоторых – награды Олимпиад, в том числе и золотые, выигранные с предыдущими тренерами. Были у Тарасовой и неудачи. Она не святая, и фанатизм – не есть достаточное условие для достижения успеха.

Не достаточное, но обязательное. И поэтому – спасибо вам, великая фанатка. Оставайтесь такой всегда.