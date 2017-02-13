«Локо» отказался от Колкера, Глеб вернулся в Россию. Свежие трансферные новости

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ГЛЕБ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Полузащитник сборной Белоруссии в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльями Советов». Футболист уже прибыл в расположение самарской команды и сегодня пройдет медицинское обследование.

Последним клубом Глеба был белорусский БАТЭ. В «Крылья» футболист перейдет на правах свободного агента.

Напомним, что белорус уже выступал за «Крылья Советов» в 2012 году и провел за клуб 8 матчей.

ОЗДОЕВ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ ЗА «ТЕРЕК»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев продолжит карьеру в «Тереке». Сегодня игрок подписал арендное соглашение с грозненским клубом до конца нынешнего сезона.

– Хочу поделиться с вами хорошей новостью: сегодня «Терек» подписал контракт с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым. Футболист, имеющий действующий контракт с казанским «Рубином», перешел в «Терек» на правах аренды до конца сезона, – написал президент «Терека» Магомед Даудов на своей официальной странице в инстаграме.

КОЛКЕРА В «ЛОКО» НЕ БУДЕТ

«Локомотив» прервал переговоры о переходе из «Куинз Парк Рейнджерс» защитника Стивена Колкера, сообщает The Sun.

25-летний англичанин должен был перейти в российский клуб на правах аренды, однако сделка не состоится. Недавно британские СМИ сообщили, что Колкер устроил пьяный дебош в Лондоне, за что был оштрафован.

НОВОСЕЛЬЦЕВА В «РОСТОВЕ» НЕ БУДЕТ

Как стало известно «Советскому спорт», информация СМИ о том, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» не соответствует действительности . Тренерский штаб донской команды в данный момент не рассматривает кандидатуру россиянина, а желто-синие не контактировали с питерцами по поводу возможной аренды игрока.

ДМИТРИЙ СМИРНОВ ПОКИНУЛ «АРСЕНАЛ»

36-летний полузащитник Дмитрий Смирнов покинул тульский «Арсенал». Игрок и руководство клуба расторгли контракт по взаимному согласию.

– Было много положительных моментов. Буду скучать по атмосфере на тульском стадионе, болельщики «Арсенала» умеют создать праздник. Хочу поблагодарить руководство ПФК «Арсенал» за то, что пошло навстречу. В конце недели с генеральным директором Дмитрием Балашовым мы пришли к соглашению о расторжении контракта, расстались цивилизованно, – приводит слова Смирнова официальный сайт «Арсенала».