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Убийство в Великом Устюге. Кто и зачем стрелял в бойца ММА Дениса Раздрогова?

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Убийство в Великом Устюге. Кто и зачем стрелял в бойца ММА Дениса Раздрогова?
Источник: ВКонтакте

12 февраля ночью в ночном клубе в Великом Устюге было совершено убийство. 19-летний парень Денис Раздрогов был застрелен из ружья.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Трое выпивших молодых людей хотели попасть в клуб, но администратор их не пускал. Парни значились в черном списке заведения. Началась потасовка и Денис заступился за сотрудника администрации. Началась драка. Раздрогов был парнем спортивным, занимался рукопашным боем и смешанными единоборствами. Ему не составило труда разобраться с хулиганами. Обиженная троица ушла. Но ненадолго. Что делал в клубе перспективный боец ММА? Как говорят его друзья, отдыхал после трудовой недели.

«Они на улицу вышли, там поговорили, потом вернулись обратно. Ну по ходу они подрались там, потому что не камер на улице не видно. Один на один, говорят что выходили охранники», - цитирует НТВ одного из друзей Дениса.

Через некоторое время хулиганы вернулись с оружием. Если точнее, с ружьем и травматическим пистолетом. Снова началась потасовка между охранниками заведения и выпившими хулиганами. Одному из этой троицы удалось выстрелить в Дениса. Куда стреляли — непонятно. Одни говорят в голову, другие — в ногу. Факт остается фактом — пуля вылетела. Пуля дошла до цели.

Пока спортсмен истекал кровью, драка продолжалась. Вскоре приехала скорая помощь и увезла парня в больницу. Но долго она ехала. 25 минут (!). Стало поздно. Парня не смогли спасти в больнице. Он скончался.

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Нападавших нашли сотрудники полиции и сопроводили в отдел, на данный момент в отношении их открыто уголовное дело по статьям о хулиганстве и убийстве, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

- В отношении подозреваемого вынесено решение в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области.

Как стало известно, нападение совершили С. Попов, А. Бучнев и А. Глазачев. Попов — стрелок. Он уже сознался в преступлении. Бучнев пытался скрыться с места событий. Его задержали. Глазачев проходит по делу, как свидетель. Однако, есть неподтвержденная информация, что ружье принадлежит именно ему. Все трое ранее уже светились в криминальных сводках. Побои, причинение вреда здоровью, хулиганство, применение травматического оружия.

Любопытно, что Глазачев является сыном экс-члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району Юрия Глазачева, который владеет гостиницей в Великом Устюге.

Бучнев сидел за торговлю наркотиками.

По словам экс-депутата ЗСО Вологодской области Александра Тельтевского, хозяина заведения, туристический центр на окраине области превратился в рассадник криминала:

- При нашем беспределе, который сейчас начинается, как в 90-е… Мы в клубе уже охрану поменяли, сейчас охранников возим из Вологды. Местные ЧОПы уже не справляются. А полиция, к большому сожалению, действенных мер не оказывает. Общественной безопасностью никто не занимается. Люди с ружьями ходят по городу, и полиция закрывает на это глаза.

КЕМ БЫЛ ДЕНИС РАЗДРОГОВ?

19-летний был 4-кратным победителем первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратным призером России по армейскому рукопашному бою, победителем первенства Вологодской области по смешанным единоборствам (ММА) среди юниоров, победителем первенства Архангельской области по смешанным единоборствам (ММА), победителем первенства Вологодской области по кикбоксингу, обладателем открытого кубка Архангельской области по ММА.

Помимо этого, он был тренером в одном из бойцовских клубов города.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

К делу об убийстве подключилась ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Клуб закрыт.

- Пока не будут расследованы все инциденты последних месяцев и виновные не понесут наказания, я решил остановить работу клуба. Зачем подвергать опасности персонал, охрану? Полиция пока не принимает должных мер. Пока не наведут порядок, лучше не работать. Вот эта безнаказанность и привела к таким трагическим последствиям. Здесь разбираться и разбираться, - сообщил Gorodche.ru хозяин клуба экс-депутат Заксобрания области Александр Тельтевский.

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