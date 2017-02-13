Алексей Яшин: В финале Кубка Гагарина жду СКА и «Магнитку»

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своем мастер-классе на Красной площади, перспективах нашей команды на Олимпиаде-2018 и фаворитах Кубка Гагарина.

«ГАШЕК – НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ НАГАНО-98»

– Появилось желание поделиться хоккейным мастерством с любыми желающими, чтобы те могли потом выйти во дворы с клюшкой и шайбой, – рассказывает Яшин. – У нас здесь, на Красной площади, наверное, самый красивый «двор» в мире. Записаться на занятия может каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте ГУМ-катка, получить билет и добро пожаловать. Абсолютно бесплатно. Занимаемся всю зиму, в планах 20 занятий. 16 уже провели. Помогают мне отличные ребята – Ванька и Женька, актеры из сериала «Молодежка» Иван Дубровский и Евгений Кулик. С микрофоном и на коньках.

Это можно назвать и моей школой, но выездной. Я не привязываюсь к какому-то зданию, не нанимаю тренеров, провожу занятия сам – на ГУМ-катке. Детишки получают столько радости. Мы им выдаем бесплатно и клюшки, и майки… Хоккей – весьма дорогой вид спорта – для них становится доступен. Я сам любил в Свердловске, уже занимаясь в школе «Спартаковец», выйти на уличную площадку, оттачивал мастерство, обводку на…

– … «чайниках»?

– Если так можно выразиться. Да и начинал я тоже во дворе. Был у нас тренер-энтузиаст Владимир Иванович Уткин, он собирал детишек во дворе и рекомендовал меня в спортивную школу.

– Через неделю приведу на ГУМ-каток сына…

– Как раз через неделю занятия не будет. Еду в Питер, туда приезжают ветераны «Филадельфия Флайерз». Будет гала-матч.

– Эрик Линдрос приедет?

– С ним ведут переговоры. Еще с Петером Форсбергом. Будет интересно.

– Линдрос навеял воспоминания об Олимпиаде-98 в Нагано.

– Отличный был турнир! Нас никто всерьез не воспринимал. Состав был не самый сильнейший. Без Фетисова, Ларионова, Могильного, Зубова, Ковалева… А мы выстрелили. К сожалению, проиграли в финале чехам. Пропустили нелогичную шайбу. Я проиграл вбрасывание, защитник чехов Свобода бросил в сторону ворот, два рикошета – и шайба влетела в сетку.

– Героем финала все считают Доминика Гашека, но ведь он вступал в игру меньше, чем наш вратарь Шталенков…

– И все-таки Гашек несколько раз вытащил такие шайбы – от Андрюхи Коваленко, Валеры Каменского… Нет, Доминик – самый настоящий герой.

– Тренер той сборной России Владимир Юрзинов и менеджер по энхаэловцам Алексей Касатонов считают, что Сергею Федорову помешало сконцентрироваться на игре в финале жирное контрактное предложение от «Каролины», которое повторил «Детройт». Ведь в золотом матче ставка делалась на звено Коваленко – Яшин – Федоров…

– Не согласен. Сергей играл прекрасно. Причем не в центре, а на фланге. Центр отдал мне. А обвинять его в том, что вышел, думая о контракте – все равно, что пенять после поражения на то, что перед игрой условный Яшин выпил не чай, а кофе.

Фото: gum.ru

«ЯГР ФЕЕРИТ ДО СИХ ПОР!»

– Тема Олимпиады сейчас в хоккее главная. Отпустит на Игры-2018 НХЛ своих игроков или нет?

– Мне посчастливилось сыграть на трех Олимпиадах, это незабываемо. Но хоккей за океаном – прежде всего бизнес. Там считают каждый цент. Если они прервут чемпионат НХЛ хотя бы дней на десять, то это время займет баскетбол, американский футбол, и зритель покинет хоккейную систему координат. Вернуть его будет трудно. Но если стороны придут к взаимовыгодному компромиссу, мы увидим в Корее лучших игроков мира. Одного хотения и желания в этом вопросе мало. Я, конечно, за участие всех сильнейших в Олимпиаде.

– Сидни Кросби мечтает о третьей золотой олимпийской медали, а ему НХЛ ставит шлагбаум. Ни в какие ворота не лезет!

– Это наше российское восприятие вопроса. Для нас Олимпиада – самый главный турнир. А для энхаэловцев основное место работы – клубы, которые платят им деньги. Реальный бизнес. Возьмем Уэйна Гретцки, так и не ставшего в карьере олимпийским чемпионом. Однако за океаном его величие от этого не уменьшилось. То же самое и с Павлом Буре, Марселем Дионом… А есть игроки, калибром куда меньше, но обладающими многими титулами и регалиями. Это хоккей, командный вид спорта.

– Юрзинов рассказывал, в Нагано вы жили не в олимпийском деревне, а в отеле.

– Нет, в олимпийской деревне, но в спартанских условиях. С Сочи не сравнить. Там, в Японии, этому вопросу не придавали значения. Еще раз повторю: я благодарен судьбе за то, что подарила мне три Олимпиады.

– В Солт-Лейк-Сити-2002 был гол Самсонова в полуфинале, который не увидел американский судья Макрири?

– Думаю, был. Я находился на поле и все видел. Но больше зацепила игра с чехами вчтевретьфинале. «Сопли» Ягра и Гашека, которому забил Макс Афиногенов.

– Без энхаэловцев шансы у сборной России выше, чем с ними?

– Олимпийский турнир специфичен. Все решает одна игра. Как правило, четвертьфинал. С энхаэловцами у нас мощная атака, квалифицированная – хоть и без имен – оборона, ребята играть умеют, плюс прекрасный вратарь. А в КХЛ «зажигают» Паша Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин…

– Они ведь не молоды, неизвестно, что с ними будет в следующем сезоне…

– А Ягр еще старше, но до сих пор феерит во «Флориде»!

«МОЗЯКИН – ВЕЛИКИЙ ИГРОК. КХЛ – ЕГО ЛИГА»

– Ходите на матчи КХЛ?

– Часто бываю на «Динамо», иногда на ЦСКА.

– Объясните снайперский феномен Мозякина, который в этом сезоне бьет рекорд за рекордом…

– А что тут объяснять? Сергей – великий игрок, КХЛ – его лига. Его звено – индустрия по производству голов. Все роли распределены. Когда играет «Магнитка», включаю телевизор и засматриваюсь на Мозякина и его партнеров, жду от них чуда.

– Кто выиграет регулярный чемпионат? А кто – Кубок Гагарина?

– Думаю, СКА. Все мы ждем финал СКА – «Магнитка». Хотя нельзя исключать неожиданности.

– В чем секрет преображения Ковальчука в нынешнем сезоне?

– И вы туда же. Мне тут позвонили ваши коллеги: «Объясните ренессанс Кови». Ответил, что многое изменилось в приходом в СКА Дацюка, взявшего на себя многие важные функции.

– Много россиян окажется в «Лас-Вегасе» – новом клубе, где вы – один из совладельцев?

– В клубе грамотный генеральный менеджер Джорж Макфи. Скауты работают по сему миру. Ни один перспективный игрок не остается незамеченным. Даже в Хабаровске.

– Часто планируете бывать в Лас-Вегасе?

– Я туда люблю приезжать, ведь играл там в 1994 году – во время локаута в НХЛ. Да и вообще стараюсь посещать крупные мероприятия.

– Почему же тогда на баскетбольный Матч звезд в Сочи не поехали?

– Потому что проводил в Москве мастер-класс. А ведь президент РФБ Андрей Кириленко приглашал…

– На домашний чемпионат мира по футболу ходить собираетесь?

– Хотел бы. Да цены на билеты больно кусаются. Будут думать, где их достать…