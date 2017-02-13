Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак»

На сборах в испанской Марбелье «Рубин» переиграл «Спартак» (4:2).



Юг Испании — та же Москва: если кто-то опоздал на футбол, значит, пробки. На этот раз задержался «Рубин», зацепившийся по дороге за пару чужих аварий. Для неспешного уклада здешней жизни факт почти нормальный.

Накануне расположение казанской команды покинул Оздоев, принявший арендное предложение «Терека». Кадровых трудностей для Хави Гарсии это не создало — у испанца под рукой целая кошелка других футболистов. Как и у итальянца, если говорить о Массимо Каррере.

Не обошлось на встрече двух российских команд и без марша Блантера. Прозвучал он, правда, на 17-й минуте игры, когда у пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга зазвонил телефон. Блантер там рингтоном. Команды не услышали — публике приятно.

Еще одна ассоциация с Россией — поле стадиона в Марбелье. Его сейчас утюжат в хвост и в гриву. Перед игрой, как водится, укатывали и присыпали. Во время игры центр превратился в выпас, мячик изредка купался в лужицах. Геннадий Перепаденко, бывший спартаковец, а ныне администратор «Марбельи», смотрел с трибуны грустно: через пару недель его команде играть здесь центральный матч второго дивизиона против «Лорки».

Вскоре, думаю, про мелкие эти печали Геннадий забыл: футбол «Спартак» с «Рубином» творили в Марбелье живой и интересный. Вот его основные тезисы.

Судя по отсутствию замен после первого тайма, составы Грасия и Каррера выставили основные. На данный момент.

Жонатас в одном из эпизодов показал, насколько он быстрее Боккетти: обогнал в длинном забеге, имея стартовое отставание.

М'Вила с его громким именем не сразу понял, куда он попал и был обкраден Глушаковым в центре. Навес капитана четко замкнул головой Луис Адриано.

Сумятица первого получаса сменилась уходом игры в сторону индивидуальных действий. При более качественном, показалось, коллективном разрушении «Рубина». «Спартак» нащупывал что-то. «Рубин» тоже, но он знал, что именно. В действиях москвичей было больше импровизации, казанцев — автоматизма.

Как часто бывает, второй в итоге родил первую. Камболов стукнул издали, испанское рифленое поле подправило полет мяча, Ребров отразил, но не зафиксировал, Гекдениз Карадениз добил.

И об этом мужчине разговор отдельный. Только накануне он рассказывал мне, сидя в хоkле отеля, насколько хорошо готов. Удивлялся, что этого не видят тренеры. И думалось в тот момент про себя: типичный скрип ветерана. Годы уходят, голова все понимает, а ноги обслужить ее уже не в силах.

И вот Гекдениз вышел на поле в стартовом составе. Не суетился, не мельчил, но дорабатывал каждый момент до конца. Подтверждал собственное: «Моя футболка после матча никогда не будет сухой». Потом вывалился с мячом для быстрого забега с ударом — и остановился. Стоял, казалось, вечность. В штрафную «Спартака» вернулись все. И лишь после этого турок внешней стороной стопы вырезал пас метров на 40. М'Вила оставалось только замкнуть. М'Вила замкнул. Вроде как исправился.

А Карадениз записал себе позже еще один голевой пас: навесил со штрафного в голову Серхио Санчеса. Все три гола «Рубина» на состоялись бы без человека, которому 37 лет. Без умного и дико футбольного человека. Рано говорить о том, что будет в сезоне, но здесь, в Марбелье, Гек доказал: он не только хочет, но и может.

«Спартак» ответил вторым мячом: хоккейный пас из недр своей зоны к красной линии выдал Фернандо. Попов, даром что не Болт, обогнал в борьбе того же Санчеса и сделал игру еще интереснее.

Кто-то подустал и стал ошибаться. Кто-то использовал эти ошибки, чтобы показать: он еще не подустал. Конкретно — Ахметов, толковый и смелый в своем юношеском дриблинге. Или Жемалетдинов, попавший в перекладину еще в первом тайме.

Игровые красоты «Спартака» бросались в глаза меньше. Причина, наверное, в нагрузках Карреры. Но вряд ли только в них. Красно-белым не хватает пока взаимодействия, коллективной чуйки. Самедов и Луис Адриано, собственно, еще и не красно-белые в этом смысле. А основная движущая сила на данный момент - Глушаков и личное мастерство тех, у кого оно не подсажено нагрузками.

«Рубин» же узаконил свою игровую осмысленность четвертым мячом. Уже без Гекдениза. Канунников заработал пенальти после хорошего паса Жемалетдинова — сфолил Кутепов. 4:2 — все по делу.

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