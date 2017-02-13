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Константин Генич: Думаю, что «Атлетико» созрел для перезагрузки

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константин Генич: Думаю, что «Атлетико» созрел для перезагрузки
Источник: Reuters

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич в интервью «Советскому спорту» рассказал, как переживает из-за отсутствия испанской примеры на отечественном ТВ, интриге внутри чемпионата Испании, а также ближайших играх «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов.

- Много ли российский зритель потерял от того, что чемпионата Испании сейчас нет на ТВ?
- По мере своей возможности я слежу за чемпионатом Испании, смотрю некоторые игры в интернете, или же просто обзоры туров. Веду статистику – кто забивает и какое количество мячей. Что касается того, что потеряли российские зрители, могу сказать – основная часть фанатов «Барселоны» и «Реала» переживают, что не могут посмотреть чемпионат Испании на «Матч ТВ», но проблема всем известна, испанская сторона просит баснословные деньги за права на трансляцию – наш канал тут не причем.

Были сложные времена и у «НТВ-плюс», когда не показывали английский и итальянский чемпионат, но вскоре все утряслось, надеюсь, что в следующем сезоне чемпионат Испании вернется на «Матч ТВ».

- Футбольные гурманы знают вас, как «испанского» комментатора, сейчас вы больше на каких матчах работаете?
- Мне приятно, что меня ассоциируют с чемпионатом Испании. Пока пауза в российском чемпионате, я комментирую Италию, некоторые матчи английского первенства, ну и еврокубки.

- Из того, что вы перечислили, можно ли сравнить по темпераменту, интриге, темпу игры, с испанским чемпионатом?
- У каждого чемпионата своя история и свой антураж. В Англии это безусловно безумные болельщики и аншлаги на стадионах – красивая телекартинка.

В Италии очень интересно наблюдать за новыми игроками, которые мне абсолютно незнакомы, плюс открывать какие-то новые имена. Италия близка по инфраструктуре с Испанией, старенькие стадионы, болельщиков не так много на трибунах, за исключением больших игр.

Но с Италией я знакомлюсь и это интересно. А когда я работал на матчах примеры, я мог даже не готовиться к игре, достаточно посмотреть новостную ленту.

- В чем интрига нынешнего сезона в Испании?
- Интрига крутится вокруг извечных соперников «Реала» и «Барселоны», помимо этого сейчас в турнире есть довольно интересные самобытные команды, которые успели в этом сезоне сверкнуть, как тот же «Алавес». Чего только стоит провал «Валенсии» или перестройка «Севильи» с новым тренером, ну и первый полноценный сезон Зинедина Зидана в качестве рулевого «Реала», все это интригует невероятным образом.

Источник: Reuters

- Что происходит с «Атлетико»? Команда в прошлом году чуть не выиграла Лигу чемпионов, а сейчас едва борется за то, чтобы остаться в зоне еврокубков.
- Это пока промежуточный итог, забегать вперед не будем, вполне вероятно, что «Атлетико» вернет былые позиции. Конечно, бороться с «Реалом» и «Барселоной» на дистанции тяжело.

Плюс то, что делает сейчас «Севилья» под руководством Хорхе Сампаоли, это уже сродни подвигу. «Севилья» уже показала лучший результат за первый круг в собственной истории, по количеству набранных очков.

К «Атлетико» больше подходит выражение «усталость металла…», команда просто выхолощена работой с Диего Симеоне, многое, к сожалению, не получается того, что было доведено до автоматизма в предыдущие сезоны. Команда теряла очки там, где она в своей былой форме их с легкостью набирала. Например, дважды команда сыграла вничью с «Алавесом», еще ничья с «Леганесом».

Думаю, что «Атлетико» созрел для перезагрузки. Симеоне достаточно много всего дал этой команде. Многое зависит и от того, как команда сыграет в Лиге чемпионов, но думаю, что, в чемпионате Испании «матрасники» еще скажут свое слово.

- Вы согласны с тем, что это последний сезон Диего Симеоне в команде?
- Здесь есть определенные сомнения, что Симеоне может покинуть команду. Понятно, что он многое сделал для клуба, но не стоит забывать, что «Атлетико» играет последний сезон на «Висенте-Кальдерон». А уже со следующего сезона мадридцы будут играть на новом комфортабельном для себя стадионе. В этом смысле и болельщики в предвкушении, и игроки, ну и может быть еще один год Симеоне захочет поработать с клубом – уже на новом стадионе.

Хотя мне почему-то кажется, что это история притянута за уши, и на мой взгляд Симеоне покинет команду в концовке сезона.

- Исходя из того, что Диего покинет команду, не кажется ли вам, что он попытается бросить все силы, для того чтобы показать максимальный результат в Лиге чемпионов?
- У «Атлетико» есть определенные проблемы, когда многие эту команду считают безусловным фаворитом. Кстати, «Атлетико» пересекался с «Байером» и раньше, и тогда если помните с большим трудом удалось пройти немцев, не исключаю того, что мадридский клуб может и вовсе вылететь на ранней стадии.

«Атлетико» – это клуб, который выигрывает исподтишка, именно в тот момент когда их недооценивают, а когда эту команду переоценивают и слишком многого от нее ждут – у нее начинаются проблемы, так было два года назад с «Байером», так было год назад с ПСВ, когда команда Симеоне не смогла забить голландскому клубу в двух встречах.

Источник: Reuters

- В среду в Лиге чемпионов матч «Реал» – «Наполи», что лично вы ожидаете от этой игры?
- Любая афиша с участием испанских клубов выглядит привлекательно, включая матч «Севилья» – «Лестер». Но по мне, от пары «Реал» – «Наполи» ждут довольно многого. Мадрид смотрится солиднее, команда Зидана более искушенный кубковый борец, и самое главное «Реал» умеет играть на результат, достаточно вспомнить прошлогодние матчи с «Манчестер Сити», тогда, помнится, тоже говорили, что противостояние довольно яркое. На деле, мягко говоря, зрелище было на любителя.

У «Наполи» проблемы с балансом, потому что таких соперников как «Реал» встречается за сезон очень мало. На мой взгляд, «Реал» выиграет в обеих встречах у неаполитанцев, как в гостях, так и дома.

- Можно ли подобное сказать о встрече «ПСЖ» – «Барселона», или здесь противостояние иного уровня?
- В этой паре все может пойти на три результата, у парижан сейчас очень серьезные проблемы в постановке игры, по результату в турнирной таблице мы видим тоже все не сладко.

Унаи Эмери судя по всему не все свои идеи донес, и поэтому говорить, что «ПСЖ» сейчас на пике формы я не могу. Сила парижского клуба, пока что, только за счет индивидуального класса игроков. Ну а если говорить о тренерской работе, то команда еще сыровата.

«Барселона» – безусловный фаворит, за счет того, что соперники ее боятся, а если ты выходишь против «Барселоны» боясь ее, ты проиграешь. Поэтому «ПСЖ» надо перестать бояться каталонцев, и тогда может быть шанс на победу появится, а если они выйдут с трясущимися коленками, проигрыш им обеспечен.

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