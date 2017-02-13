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Борис Майоров: «Пас только на советский крючок!» Так еще Тарасов сборную учил

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: «Пас только на советский крючок!» Так еще Тарасов сборную учил
Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги выступлению сборной России на Шведских играх и победе наших в Евротуре.

– Сборная России оставила на Шведских играх очень приятное впечатление, – резюмирует Борис Майоров. – Особенно, в заключительном матче с чехами, который и принес нам досрочную победу в Евротуре. Он ведь тоже складывался для нашей команды непросто. Во втором периоде чехи позиционно очень опасно атаковали, хорошо держали шайбу. И нашим защитникам приходилось прилагать максимум усилий, чтобы сдержать эти атаки.

А вот в первом и третьем периоде превосходство было уже на стороне россиян. Особенно радует, что в нашей команде нашлось немало игроков, кто переигрывал соперника «один в один». Это очень отрадный факт, потому что в последние годы нам такое крайне редко удавалось.

Я вот смотрю на новосибирское звено. Помню их по прошлому году, когда они также вызывались в феврале на Евротур и сыграли пару матчей с чехами. Ну это же просто небо и земля! Словно совсем другие люди с прежними фамилиями на площадку выходят. Уверенные в себе, мастеровитые, хорошо играющие в пас и умеющий забить… Очень солидное впечатление Шумаков, Шалунов и Санников производят.

Еще мне понравилось, как наши взаимодействовали в средней зоне. Помните, как я критиковал сборную после первого поединка с финнами? Говорил, что нельзя постоянно строить атаку только на одном длинном первом пасе? Так вот в третьем матче мы играли в средней зоне гораздо лучше.

– Несмотря на отличный результат, вы наверняка подметили в игре нашей команды и некоторые недочеты.
– Реализация моментов хромает. Вот опять же в воскресном матче с чехами три выхода один на один с вратарем и ни разу не забили. А ведь соперники такие подарки делают чрезвычайно редко. Их надо по максимуму использовать, относиться к ним очень внимательно.

Следующий момент – реализация большинства. Над этим надо продолжать работать постоянно. Хотя в третьем матче на турнире и розыгрыш лишнего у наших стал получаться.

И третье – надо избегать необдуманных и поспешных решений. Особенно в обороне. Иногда защитнику надо спокойно подержать шайбу. Развернуться, посмотреть, где партнеры… Это же самый простой и надежный ход! А не пулять шайбу куда попало, лишь бы подальше от своих ворот.

При этом я еще раз подчеркну, что к концу Шведских мне стала нравиться наша позиционная атака, которой поначалу недоставало. Потому что надо играть в пас! Предлагаю нашей сборной вернуться к известному лозунгу Анатолия Тарасова: «Пас только на советский крючок!». Вроде, смешной совет на первый взгляд. Но идея-то какая замечательная!

– Кстати, в третьем матче Знарок здорово рискнул, доверив ворота дебютанту сборной Илье Самсонову. И не прогадал.
– Самсонов во всех эпизодах был на месте. Да и оборона не подкачала, сыграла достаточно надежно. Илья – молодец. Не растерялся в сложной и непривычной обстановке. Ведь опыта у него всего ничего. Только молодежный чемпионат мира. Ну еще в «Магнитке» иногда ворота доверят. Но основной-то вратарь у «Металлурга» – Василий Кошечкин. А ведь был момент во втором периоде, когда чехи играли здорово, и судьба матча была не ясна. Но Самсонов не занервничал и его уверенность передалась команде.

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