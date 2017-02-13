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Дмитрий Иванов: Пашпорин против Петросяна  -  знаковое событие в кикбоксинге

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Иванов: Пашпорин против Петросяна  -  знаковое событие в кикбоксинге

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная намеченному на 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское) вечеру кикбоксинга, в главном бою которого действующий чемпион мира по версии W5 Артем Пашпорин сразится с легендой профессионального кикбоксинга Джорджио Петросяном.

Спортивный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов рассказал, чего ждет от боя с участием Артема Пашпорина и Джорджио Петросяна.

«Пашпорин против Петросяна  -  знаковое событие в кикбоксинге.  Миллионы болельщиков со всего мира интересуются этим видом спорта и считают его приоритетным. У нас появилась уникальная возможность привезти Джорджио Петросяна в Россию, где он очень популярен. Переговоры шли на протяжении семи месяцев. Для нас это большая честь. Я благодарен за эту возможность Джорджио и его команде.

Что касается, Артема Пашпорина, то у него высокий рейтинг в нашей организации. Он победил двух серьёзных бойцов — Алешандру Косму и Криса Нгинби. Он завоевал титул чемпиона мира. Кстати, Петросян тоже побеждал этих двух сильных бойцов, поэтому будет вдвойне интересно посмотреть на его бой с Пашпориным. Уверен зрители по достоинству оценят противостояние такого калибра».

Джорджио Петросян по кличке Доктор во время официальной пресс-конференции турнира W5 Grand Prix Kitek уверенно заявил о своей цели:

«Моя цель – победить Артема Пашпорина. Я готов, и вы это увидите».

Чемпион мира Артем Пашпорин готов защищать свой титул:

«Петросян – легенда кикбоксинга, но сейчас он претендент. Я никому не собираюсь отдавать свой титул. Знаю я сильнее соперника и докажу это на турнире W5».

Напомним, что главному бою вечера 18 февраля будет предшествовать сильнейший «андеркарт» — серия предварительных поединков, в которых примут участие такие известные бойцы, как Владислав «Орловский бриллиант» Туйнов из «Chadins’ School» и Станислав Казанцев, представляющий московский «Клуб единоборств №1». Каждый из этих бойцов мог бы и сам стать участников главного боя турнира.

W5 Grand Prix Kitek – традиционное ежегодное событие, посвященное памяти Юрия Ступенькова, который впервые в новейшей истории России инициировал и проводил международные турниры по правилам профессионального кикбоксинга. Гостями этих мероприятий становились легендарные бойцы и знаменитости со всего мира, такие как Чак Норрис, Дон «Дракон» Уилсон, Бэнни Уркидис.


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