«Вот это я понимаю – работа с судьями». Сухина стал начальником ФК «Локомотив»

Новость почти официальная – экс-арбитр Станислав Сухина назначен на пост начальника футбольного клуба «Локомотив». Почему почти? Официально клуб об этом пока не объявил. На сайте фамилия Сухины нигде не значится. В заголовках не хватает разве что слов «СЕНСАЦИЯ» и «ШОК» в стиле НТВ.

На самом деле, ситуация, когда арбитр, пусть и бывший, назначается на высокую должность в структуре топ-клуба премьер-лиги, мягко говоря, нетривиальна. «Советский спорт» попытался разобраться, что же это означает: для самого Сухины, для клуба, его соперников, действующих арбитров и, конечно, болельщиков, как «Локомотива», так и других команд.

Что это значит для Сухины?

Вот скажите, ответили бы вы отказом на предложение поработать начальником такой команды, как «Локомотив». Вряд ли. Это одно из тех предложений, от которых не принято отказываться, если, конечно, вы уже не занимаете позицию выше и выгоднее с материальной точки зрения. Не удержался и Сухина, хоть с подобными обязанностями он раньше дела не имел.

– Да, действительно, я стал начальником команды «Локомотив», – подтвердил Сухина в разговоре с журналистом «Советского спорта» Артемом Терентьевым. – Опыта работы именно начальником команды у меня нет, но все-таки это не совсем другая сфера деятельности, нежели та, в которой я работал прежде. С административными функциями знаком – в свое время мы организовывали сборы судей. Поэтому круг обязанностей представляю. Подумать, конечно, пришлось, но, учитывая, что «Локомотив» – это большой и серьезный клуб, недолго.

Есть и еще одна причина, по которой Сухина мог принять предложение «Локомотива». До этого он работал заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования. Он был замом и при Валентине Иванове, и при исполнявшем обязанности Алексее Николаеве. Но потом пришел Андрей Будогосский (нынешний руководитель), и Сухина покинул департамент. Учитывая, что Будогосский пришел, судя по всему, надолго, будущее Сухины в профильном ведомстве оказалось под большим вопросом.

Стоит ли удивляться, что бывший футболист, нигде кроме судейства не работавший, ухватился за такое заманчивое предложение? Вопрос риторический.

Что это значит для «Локомотива»?

Чтобы понять, что назначение Сухины будет означать для московского «Локомотива», давайте разберемся, какие вообще функции выполняет начальник команды? Вот перечень, взятый из типовой должностной инструкции. Вряд ли у Станислава Сухины она будет сильно отличаться:

· организация тренировочных сборов и спортивных соревнований, обеспечение материально-технических условий для подготовки и выступления команды;

· организационно-технические мероприятия по подготовке мест проведения спортивных соревнований и тренировочных сборов команды;

· обеспечении команды спортивной одеждой, обувью, инвентарем, оборудованием;

· организация мероприятий по заключению договоров с заинтересованными организациями о проведении спортивных мероприятий;

· предложения по разработке перспективных и текущих планов подготовки спортивной команды к спортивным соревнованиям в части организации учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований;

· оформление необходимых документов для заключения договоров об оказании услуг по проведению своевременного ремонта используемого инвентаря и оборудования;

· учет расходования выделенных денежных средств и составление установленной отчетности;

· прием, регистрацию и обслуживание делегаций и лиц, прибывших в служебные командировки;

· контроль за соблюдением спортсменами антидопинговых правил;

· соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности;

· пункт «иные обязанности», который заполняется по необходимости.

Какой-то пункт может быть добавлен, какой-то – изъят, но в большинстве случаев обязанности начальника команды выглядят примерно так. Что же из этого списка бывший арбитр может делать лучше, чем любой другой человек с опытом работы на аналогичной должности?

Здесь важно обратить внимание на восьмой пункт списка: «прием, регистрация и обслуживание делегаций и лиц, прибывших в служебные командировки». Из этой формулировки не понятно, что речь идет в том числе и о судейских делегациях, которые приезжают на матч. Встречает их именно домашняя команда, то есть «Локомотив». А отвечать за то, чтобы все было по высшему разряду, будет начальник команды, то есть Станислав Сухина.

– На мой взгляд эта история шита белыми нитками, – считает бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус. – Считается, что начальник команды, принимая судей, обеспечит некоторую благосклонность приехавшей реферировать матч бригады. Так что логика назначающей стороны, в данном случае «Локомотива», в этом есть.

– За это отвечает именно начальник команды?

– В каждой команде по разному, но, как правило, именно начальник команды отвечает за прием арбитра. Где-то – администратор.

– То есть, приезжающих на матч арбитров принимает именно домашняя команда? Даже на уровне премьер-лиги?

– Конечно! Принимает, оказывает знаки внимания и все прочее – команда, являющаяся хозяевами матча.

Теперь остается надеяться, что и «Локомотив», и приезжающие на игры железнодорожников судьи, будут готовы к давлению в первую очередь со стороны своих соперников, которые, конечно, понимают, что к чему.

Что это значит для болельщиков?

Интересно узнать и реакцию простых болельщиков на подобное назначение. Для этого мы изучили комментарии наших читателей под новостями о назначении Сухины.

Вот, как отреагировал, судя по всему, фанат столичного «Локомотива» под псевдонимом vladmad_75:

– Сначала клуб возглавляет журналист, потом еле спроваживают друга всех агентов Котова и Корнеева. Сейчас вообще назначается бывший арбитр, который «примерно представляет» себе кто куда едет... Я уж не говорю о весьма, скажем так, сложной личности в плане основной своей работы Сухины.

Дальше идет скептический комментарий, который оставил вряд ли фанат «Локо» под псевдонимом Lohmatyi:

– Вот это я понимаю – работа с судьями...



А читатель по имени Александр Поволоцкий напомнил всем о похожей ситуации в грозненском «Тереке» образца десятилетней давности:

– Ну да, а то, что Лом-Али Ибрагимов был в свое время гендиром «Терека» никого не смущало!?

Что это значит для судей?

Есть в этой ситуации и четвертая заинтересованная сторона – российские футбольные арбитры, которым отныне предстоит взаимодействовать со своим бывшим коллегой, приятелем и даже другом, в новом ключе. Вряд ли болельщики и соперники «Локомотива» откажут себе в удовольствии поднять скандал, если арбитр в поле вдруг ошибется в пользу «железнодорожников».

Возможными последствиями мы поинтересовались у руководителей наших судейских институтов.

– Вы знаете, мне кажется, – это будет проблема Сухины, а не арбитров, – уверен глава судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко. – Поэтому я не знаю, чем руководствовался Станислав Сухина, идя на эту должность. Тем более, он, видимо, предполагал, что может быть кто-то будет воспринимать достаточно отрицательно его решение. Между судьями у нас здесь на сборах никаких разговоров по данному поводу нет. Искусственно можно создать напряжение не только в матче с участием «Локомотива», но и с любой другой командой. Поэтому, будет напряжение в играх с «Локомотивом», или нет, департамент судейства об этом совершенно не думает. Что будет с «Локомотивом» на его играх – это проблема «Локомотива», но не судей.

– Я думаю, что вряд ли такое может быть. Этот как раз тот случай, когда подобных разговоров быть не должно, – считает исполнявший обязанности главы судейского департамента действующий арбитр и друг Станислава Сухины Алексей Николаев. – Хотя в нашем футбольном обществе ожидать можно всего, что угодно. Хотелось бы верить, что для таких разговоров повода не дадим и мы своей ровной работой по отношению ко всем клубам. Есть пример Владимира Бобака, который потом работал, и работает в клубе. Никаких историй с ним не было.

Пока арбитры сохраняют спокойствие. Остается узнать, как будут обстоять дела по ходу сезона. Пока ясно одно: в это зимнее окно «Локомотив» совершил один из самых громких «трансферов», который в последствии может принести команде, как пользу, так и определенный вред.

Вместо завершения мы не могли не вспомнить статистику «Локомотива» в официальных матчах, которые обслуживал новый сотрудник клуба Станислав Сухина. По нашей статистике в премьер-лиги и Кубке России Станислав Сухина обслуживал 32 матча с участием московского «Локомотива». В 20 играх «железнодорожники» праздновали победу, 11 свели к ничейному результату и проиграли лишь одну встречу – «Зениту» в 2004 году.