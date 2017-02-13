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Цветкова забыли накормить обедом? Как складывается для нашей сборной ЧМ-2017

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Цветков
Максим ЦветковИсточник: Associated Press

Пять из одиннадцати гонок чемпионата мира позади. Спортсмены получили двухдневный перерыв, а мы разбираемся в том, что уже стало историей: размышляем, насколько успешно выступили российские биатлонисты, могло ли быть лучше и что ждать от второй половины ЧМ-2017.

Биатлонисты и скандалы

Биатлонным чемпионатам мира крепко не везет в последнее время. Вы помните, на фоне каких событий он проходил в прошлом году?

Российский спорт тогда накрыла волна дисквалификаций за употребление мельдония. Позже почти все наши спортсмены были амнистированы WADA, которое сделало ряд поправок в правилах, учитывая недостаточную изученность вещества. Но в дни ЧМ-2016 бомбило по-черному: Шарапова, Кулижников, Елистартов, Боброва, Маркин...

В то время думать и писать про биатлон было все равно, что собирать подснежники во время атомной войны. Да и не о чем было писать – для российской команды тот чемпионат стал самым неудачным в истории.

Первые старты в Хохфильцене накрыл другой скандал.

Все-таки иногда нужно думать, прежде чем оставлять комментарии в соцсетях. Особенно если ты Мартен Фуркад и твоя запись – откровенная провокация. Но Фуркад не сдержался. Потом не получил рукопожатия не только от Логинова, но и от Шипулина, который своим авторитетом попытался заставить уважать российскую команду.

Далее мы увидели побег с пьедестала, услышали перепалку на пресс-конференции, узнали о личной переписке Фуркада и Шипулина, в которой каждый отстаивал свою позицию. Парни в итоге остались при своем мнении, но согласились прилюдно пожать друг другу руки.

И правильно сделали. Политикой и выяснением отношений должны заниматься другие люди. А Шипулину нужно решать совсем другие вопросы – разбираться с Фуркадом на трассе.

Наблюдая за выносом сора из избы биатлон-фэмили, мы почти не обращали на спортивную составляющую турнира. Какой там процент стрельбы и какая к черту скорость, когда такие страсти вокруг. Но вот они улеглись, и можно поразмышлять на иные темы.

Фуркад и Шипулин встретились вне пьедестала. Долгожданное рукопожатие состоялось

Источник: Reuters

Золото в миксте отдали сами?

Бронзовая медаль в смешанной эстафете – это было большое достижение или мы все-таки могли выступить в ней лучше?

После того, как Ирина Старых финишировала четвертой в пасьюте, скинув 20 мест после спринта, биатлонные форумы взревели: «Почему она не бежала смешанную эстафету, раз находится в такой форме? Тренеры сами отобрали у нас золото!»

У тренеров могла быть тысяча и одна причина, для того, чтобы не поставить Старых на первую гонку, но в данном случае вопрос совершенно резонный – если спортсменка способна обыгрывать Макарайнен, зачем было придерживать ее?

Ольга Подчуфарова с двумя нолями проиграла на первом этапе микста целую вечность – 36 секунд. Итоговое отставание сборной – всего лишь несколько секунд. Ну да, Шемпп проходил пешком финишный коридор, но сбереги мы те 36 секунд…

«Вы не знаете, что было бы, если бы. А условного наклонения в биатлоне не бывает», – так могут возразить, например, тренеры. Не бывает, да. Зато есть статистика, на которую смотришь и недоумеваешь – ну как же так?

Фуркад и Шипулин сошлись «врукопашную». У россиян – бронза в смешанной эстафете

Почему столько промахов у Акимовой?

Первыми в личных гонках стартовали девушки. И опа – сюрприз. Лучшей из наших стала Ирина Услугина – спортсменка, которая провела пять гонок на этом Кубке мира и только раз заехала в топ-30. А в спринте на чемпионате мира она с двумя нулями – 15-я.

Что делать? Можно порадоваться за Услугину, которая утром того же дня, поедая на завтрак свой тост с джемом, даже не подозревала, что вообще будет стартовать сегодня на чемпионате мира, который, к слову проходил в двухстах километрах от места, где она завтракала и делала зарядку. Но возникло чрезвычайное обстоятельство – IBU запретил стартовать Екатерине Глазыриной, срочно потребовалась замена. Все произошло насколько неожиданно, что даже команде сообщить не успели, что Услугина выйдет сегодня на старт.

– Мы Иру увидели только на стадионе, удивились, – скажут девочки после гонки.

Мы тоже все удивились, что даже после такого сумасшедшего утра она обогнала всех наших, кто спокойно готовился, жил по графику, концентрировался.

И после того как чувство радости за Услугину рассеялось, голова стала пухнуть от вопросов. Расстраивают прежде всего неудачи лидера сборной Татьяны Акимовой. В среднем ее стрельба на чемпионате мира хуже, чем на этапах Кубка мира: ни в одной из трех гонок ей не удалось отстрелять чисто, а в пасьюте лидер сборной допустила три промаха. 16-е место в спринте и 18-е в преследовании – провалом не назовешь, но эта спортсменка точно может выступать лучше.

9-е место в тотале Кубка мира все же предполагает борьбу за цветочную церемонию и даже медали. Вот как это сделал Бенедикт Долль, который не входит в десятку топовых спортсменов, но уже выиграл в Хохфильцене золото.

Результаты других спортсменок – не расстраивают. Разве кто-то рассчитывал, что Светлана Слепцова, которая до этого ни разу не попала в топ-30, продвинется выше своих обычных результатов? Нет. Поэтому и огорчаться тут нечему. А Слепцова, кстати, продвинулась: в пасьюте заняла 24-е место, что отныне является ее топовым результатом в сезоне.

– Почему ты не берешь у меня интервью? – обиженно-шутливо спросила спортсменка у Дмитрия Занина, корреспондента программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

– Так ты занимаешь 40-е места, какое интервью?  резонно ответил журналист.

– 40-е – это еще очень даже хорошо…

Татьяна Акимова
Татьяна АкимоваИсточник: Associated Press

Кого накажут за Цветкова?

И вправду хорошо. Тут, как минимум, гарантия, что после спринта ты попадешь в пасьют. А можно ведь остаться и без этого. Такая удивительная история произошла с Максимом Цветковым, который в спринте с тремя промахами отстал от лидера на две с половиной минуты и едва удержался в топ-70.

А ведь Максим – это второй человек в нашей сборной после Шипулина. По стрельбе – так вообще лидер, одно время его процент попаданий был самым высоким среди всех участников Кубка мира. Даже Фуркад занимал в этом рейтинге скромное второе место.

С начала сезона Цветков – в десятке лидеров общего зачета, и на чемпионате мира он должен, как мы уже безапелляционно заметили, решать медальные задачи. Ну если конечно не жить и соревноваться по принципу «мы никому ничего не должны». Но такого от нашей сборной в последние семь лет слышать не приходилось, поэтому мы имели право рассчитывать на более серьезные результаты спортсмена.

Пока же он бежит так, будто накануне его забыли покормить обедом? А ведь это главный старт сезона, к которому спортсмена подводит не один-два тренера, а целый штаб.

У нас в газете, если делаешь серьезную ошибку, то тебя штрафуют. Интересно, будет ли кто-то оштрафован в штабе российской сборной за неудовлетворительную подготовку спортсмена Цветкова к чемпионату мира?

Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: Reuters

Может ли Шипулин выиграть личную медаль?

Не едут лыжи и у Бабикова – 49-й в спринте и 39-й в пасьюте. Лыжи у него в прямом смысле не едут. Главный тренер всех наших сборных Александр Касперович так и заявил после второй личной гонки: «Не можем подобрать Бабикову хороший инвентарь».

Ничего удивительнее слышать на этом чемпионате мира не приходилось. Тут даже Фуркад с Шипулиным меркнут.

Ну и снова возвращаемся к Шипулину, от которого мы так ждем медали на этом чемпионате мира. Спринт он, считай, разменял на войну с Фуркадом. Три промаха – абсолютный провал. Сам Шипулин это признал, заявив, что так стрелять недопустимо.

Может ли Антон сделать на этом чемпионате большее? Да. Это показала смешанная эстафета, где он блестяще провел финишный этап, и гонка преследования, в которой он с 21-го места на старте приблизился к пьедесталу на расстояние в семь секунд.

Если Шипулин так и не выиграет личную медаль – то это будет рок, невезение, сглаз и все что угодно, поскольку готовность спортсмена не вызывает нареканий. Чего стоит один только финишный круг в смешанной эстафете, где он на равных боролся с Фуркадом, и даже превзошел того в скорострельности.

Кусок мимо рта. Шипулин, как и Старых, стал четвертым в гонке преследования

Кто станет четвертым в мужской индивидуалке?

Если тренеры мужской сборной еще как-то могут варьировать состав, то у женщин – выбирать не из чего. Виролайнен, попавшая в расширенную заявку сборной, уехала из Риднау домой, поскольку заболела. Услугину после 39-го места в пасьюте вернули обратно в Риднау, из чего следует, что на спортсменку в Хохфильцене больше не рассчитывают. Глазырину отстранили.

7 минус 3 равно 4. И теперь – никакой головной боли в определении состава, поскольку их осталось только четверо – Подчуфарова, Слепцова, Акимова, Старых. Вот вам и индивидуалка, и эстафета.

В масс-старте о четырех участницах мы даже не мечтаем, но в кои-то веки Акимовой там будет не одиноко, поскольку благодаря четвертому месту в преследовании в старт-лист гонки для элиты мирового биатлона будет включена Ирина Старых.

А у мужчин все запуталось, хуже, чем у Облонских. Железный Цветков – теперь не железный. Наверняка, тренеры уже десять раз вспомнили и про Волкова, и про Малышко, и возможно даже – про Елисеева, которые пока в числе запасных. Но раз уж ситуация близка к критической, так как Бабиков с Цветковым не держат удар, то нужно пробовать все запасные варианты. Пока с большой вероятностью можно предсказать, что индивидуальную гонку побегут Шипулин, Гараничев и Логинов. Кто будет четвертым – очень интересный вопрос.

В связи с этим возникает и большая тревога за эстафету, в которой мы очень надеялись получить медаль, да и неплохо, если б золотую. Но теперь тут сложно что-то прогнозировать, даже учитывая, что во всех трех эстафетах сезона наша команда неизменно была на пьедестале – дважды второй, один раз – третьей. Чемпионат мира может преподнести неприятные сюрпризы.

Кто он, Рикко Гросс? Неумеха или вредитель? Колонка Юрия Цыбанева

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