Виктор Папаев: «Рубин»? Как так можно играть в товарищеском матче?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев проанализировал товарищеский матч столичного клуба с казанским «Рубином» (2:4).

– Это был настолько невыразительный матч, – говорит Папаев. – Вроде бы уже не первый сбор, погодные условия вполне нормальные. Но, конечно, поле не в идеальном состоянии, особенно это касается центра. Мяч скачет туда-сюда.



Обратил внимание, что «Спартак» во второй половине матча имел полное территориальное преимущество над «Рубином». Казанский клуб почему-то решил сохранить счет 3:1.



В какой-то момент красно-белые прижали своего соперника. Судя по всему, сам «Рубин» этого хотел, который отсиживался в обороне! Не знаю, как так можно играть в товарищеской встрече. Это ведь обедняет игру.



Что касается «Спартака», то команда Массимо Карреры сегодня не впечатлила. Возможно, все дело в физической готовности или в настрое. Здесь вообще можно привести очень много причин...



Такие игры имеют важное значение для тренера. – продолжает Папаев. – Не более того. Но, повторюсь, настолько оборонительный вариант решил использовать «Рубин»... Другое дело, что у «Спартака» произошли какие-то проблемы с обороной. Все-таки, команда четыре мяча пропустила, а играли основные защитники. Вот, что делает с футболистами зимняя пауза...

– Что скажете об игре Артема Реброва?

– Думаю, что его появление в стартовом составе никого не должно удивлять. Это никак не связано с ошибкой Селихова в предыдущей встрече. Уверен, что тренерский штаб «Спартака» не будет акцентировать внимание на пропущенном голе Александра. Сейчас важно дать игровую практику абсолютно всем. Тем более, Селихов – молодой парень, он продолжает привыкать к новому коллективу. Очевидно, пока сыгранности с защитниками «Спартака» у него нет, плюс он испытывает небольшое давление.

– Как вам игра Луиса Адриано? Бразилец уже успел отличиться в трех матчах...

– Сейчас этого футболиста пытаются «вернуть» в оптимальную форму, но не забывайте про погодные условия. Этот фактор очень «давит» на Адриано. Но я думаю, что он заиграет в «Спартаке». Южноамериканцы уверены в себе. Единственное, что может помешать бразильцу – дисциплина и мотивация. Он тоже пока не привык к коллективу, поэтому критиковать этого игрока за какое-то отсутствие желания, я бы не стал. Сегодня вообще был очень контактный и плотный футбол.

– Мы можем сказать, что это уже «Спартак» Массимо Карреры.

– Не думаю. Работа предыдущего тренера будет чувствоваться всегда. Другое, дело, что итальянец уже многое поменял. Например, стиль игры или функциональную готовность. Это делается в первую очередь Но вот изменить что-то в корне – невозможно. Есть еще и фактор мотивации. Не забывайте об этом, – сказал Папаев.

Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак». Отчет