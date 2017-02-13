«Ну, какой «Спартак» чемпион, ребята?». Ловчев о сегодняшнем уровне красно-белых

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разобрал голы в контрольном матче «Спартака» и «Рубина» (2:4).

Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак». Отчет

1:0. Гол Адриано

– Пока игроки свежие, они стараются отбирать мячи на чужой половине поля. Так было и в этой ситуации. Защитникам и полузащитникам в момент выхода со своей половины поля важно не ошибиться. Но Глушаков коршуном налетел на игрока «Рубина», быстро продвинулся к воротам и точно навесил, где здорово выпрыгнул Адриано. В общем, можно сказать, что два мастера соорудили этот гол.

1:1. Гол Карадениза

– Удивительно, что у игрока «Рубина», наносившего первый удар, – из-за штрафной – было время и принять мяч, и подготовиться к удару. Никто его не встречал, бить по воротам не мешал. А это зона ответственности Глушакова и Фернандо.

Потом была ошибка Реброва, которая говорит о школе вратаря. Такой мяч обычно отбивается в сторону от ворот, во фланг. Ребров же отбил его перед собой. И при этом защитники тоже не подстраховали. Карадениз всех опередил.

Ему в первой части чемпионата мало давали играть. Но он предан команде. В какое бы время ни выходил, всегда делает, что можно. И заслуживает уважения. Карадениз мне напомнил Ривалдо, которому «Барселона» не давала новый контракт. Тогда бразилец просто вышел в матче с «Миланом» и забил три. Показал товар лицом. Вот и Карадениз делает так же.

1:2. Гол М'Вила

– Не скажешь вроде бы, что виноват кто-то из защитников. Потому что просто великолепная передача удалась Караденизу. Но до этого была проблема в центре обороны у «Спартака». Боккетти махнул мимо мяча и фактически отдал его Караденизу. Вот так действует Боккетти, которой считается квалифицированным защитником. Он же говорил, когда подписывал контракт, что его все устраивает в «Спартаке». Но после такой игры хочется спросить, все ли в игре Боккетти устраивает «Спартак».

1:3. Гол Санчеса

– Опять ошибка обороны «Спартака». И опять в центральной зоне. При стандартах ведь разбирают игроков, а тут Санчес оказался совершенно один. Обычно тренеры на установке говорят, кто против кого действует при стандартах, в игре уже вратарь расставляет игроков. Но не в этот раз видимо...

По этой игре у «Спартака» опять высветилась огромная проблема в центральной зоне обороны. Если играть в три центральных защитника, не думаю, что всех станут разбирать при стандартах. Вопрос ведь в качестве защитников. Про Боккетти уже сказал, Кутепов тоже часто ошибается, уступает в скорости.

Отмечаю снова Карадениза за пас. Сколько лет турку? 37! Сколько защитникам Спартака? А он от них убегает в концовке матча! Карадениз азартнее молодых!

Может, и хорошо, что было столько ошибок в контрольной игре. Но игра-то все-таки не простая. Последний официальный матч «Спартак» выиграл именно у «Рубина». Получается, реванш удался. Характером и принципиальностью «Рубин» сегодня значительно превосходит «Спартак».

2:3. Гол Попова

– А это уже ошибка обороны «Рубина». Простейший пас по центру – и Попов выскакивает один на один с вратарем. Интересно, что буквально перед голом я сказал, что Попов – хороший игрок, но, видимо, только для таких команд, как «Кубань». Нет, проблески есть. Можно вспомнить эпизод из первого тайма, когда Ивелин в упор бил, но попал точно во вратаря.

2:4. Гол Канунникова

Пенальти – чистый. Кутепов опять не успел и хватал соперника руками. Кстати, пенальти в ворота «Спартака» можно и раньше было ставить, когда Кутепов сыграл в штрафной рукой.

Выводы

«Спартак» пока не готов к сезону. В то же время, команды должно хватать сейчас на большее количество времени, а не на 20 минут. Есть впечатление, что результат не очень-то заботил спартаковцев, мол, матч-то контрольный. Это так, но «Спартак» – команда, результат которой важен всегда и везде. Хоть на коробку во двор вышли, а побеждать – надо! И игрокам, и тренерам надо это понимать.

Меня на улице, в магазинах часто спрашивают болельщики: «Спартак» – чемпион?». Ребят, ну какой чемпион по такой игре? А вообще есть еще 20 дней, чтобы подойти свежими к возобновлению чемпионата.

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