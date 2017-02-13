Денис Глушаков: «Спартак» созидал, а «Рубин» забивал

После контрольного матча «Спартака« и «Рубина» (2:4) капитан красно-белых Денис Глушаков ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

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– Насколько нагрузки второго сбора повлияли на качество сегодняшней игры?

– Не столько нагрузки, думаю, сколько качество поля. Мы на фоне усталости, «Рубин» на фоне усталости – на это все же не стоит пенять.

– Традиционный для сборов вопрос: на сколько процентов «Спартак» готов к сезону?

– Об этом лучше спрашивать тренера...

– ...или капитана.

– За всех ребят не могу сказать. Готов процентов на 80, у меня все идет по плану. К концу игры немного «наелся», хотя это может быть связано с тем, что поле мягкое и тяжелое. Но индивидуальная переносимость нагрузок у всех разная.

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– Каррера шумел в раздевалке?

– Нет. Сказал, что нас ждет разбор игры.

– Первый гол был забит после того, как вы «обокрали» М'Вила. Караулили?

– Просчитал, что он будет убирать мяч под себя. До этого он уже так делал, поэтому можно было предположить: захочет обвести и заиграется.

– Показалось, «Рубин» в коллективном разрушении сыграл сильней, чем «Спартак.

– Мы тоже с ребятами обсудили этот момент: вроде созидаем-созидаем, а они бьют вперед и получают голевые моменты. Ничего, это контрольный матч. Лучше проиграть сейчас, чем в сезоне.

– Между вторым и третьим сбором останетесь в Марбелье или поедете в Москву?

– Конечно, в Москву!

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