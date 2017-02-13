Денис Глушаков: «Спартак» созидал, а «Рубин» забивал
После контрольного матча «Спартака« и «Рубина» (2:4) капитан красно-белых Денис Глушаков ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».
Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак». Отчет
– Насколько нагрузки второго сбора
повлияли на качество сегодняшней игры?
– Не столько нагрузки, думаю, сколько качество поля. Мы на фоне усталости, «Рубин» на фоне усталости – на это все же не стоит пенять.
– Традиционный для сборов вопрос: на
сколько процентов «Спартак» готов к
сезону?
– Об этом лучше спрашивать тренера...
– ...или капитана.
– За всех ребят не могу сказать. Готов процентов на 80, у меня все идет по плану. К концу игры немного «наелся», хотя это может быть связано с тем, что поле мягкое и тяжелое. Но индивидуальная переносимость нагрузок у всех разная.
«Ну, какой «Спартак» чемпион, ребята?». Ловчев о сегодняшнем уровне красно-белых
– Каррера шумел в раздевалке?
– Нет. Сказал, что нас ждет разбор игры.
– Первый гол был забит после того, как вы
«обокрали» М'Вила. Караулили?
– Просчитал, что он будет убирать мяч под себя. До этого он уже так делал, поэтому можно было предположить: захочет обвести и заиграется.
– Показалось, «Рубин» в коллективном
разрушении сыграл сильней, чем «Спартак.
– Мы тоже с ребятами обсудили этот момент: вроде созидаем-созидаем, а они бьют вперед и получают голевые моменты. Ничего, это контрольный матч. Лучше проиграть сейчас, чем в сезоне.
– Между вторым и третьим сбором останетесь
в Марбелье или поедете в Москву?
– Конечно, в Москву!
Виктор Папаев: «Рубин»? Как так можно играть в товарищеском матче?
Матч
Голы
Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2). Санчес 51 (1:3). Попов 64 (2:3). Канунников 90 (2:4 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов (Зе Луиш, 68), Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано
Рубин: Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Санчес, Бурлак, Бауэр, Камболов, Карадениз (Кузьмин, 83), Мвила, Ахметов, Жемалетдинов (Канунников, 46), Жонатас
Место и дата
13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция