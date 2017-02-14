Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тренеришка» против «Барселоны». Все о главном матче дня в Лиге чемпионов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Унаи Эмери
Унаи ЭмериИсточник: Reuters

«Советский спорт» анонсирует противостояние «ПСЖ», который возглавляет бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери, названный когда-то Артемом Дзюбой «тренеришкой», и грозной «Барселоны».

СМЕХ БЛАНА

Наверное, Лоран Блан сейчас сидит в уютном кресле у себя в красивом доме и тихонько посмеивается. Не без злорадства, конечно. «ПСЖ», который он тренировал, два сезона подряд выигрывал все трофеи внутри Франции – чемпионат, Кубок страны, Кубок лиги, Суперкубок. Но при этом дважды вылетал в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сначала – от «Барселоны», потом – от «Манчестер Сити». Владельца парижан Насера Аль-Хелаифи особенно сильно расстроила неудача в противостоянии с английским собратом по элитному и немногочисленному клубу футбольных толстосумов.

Поэтому сезон-2015/16 катарский магнат объявил неудачным, а Блан в июне был отправлен в отставку. Несмотря на то, что в феврале с 51-летним тренером был подписан новый двухлетний контракт. Аль-Хелаифи не смутила даже сумма неустойки, которую ему пришлось выплачивать Блану – по сведениям издания L’Equipe, она составила 22 миллиона евро.

Добывать Парижу долгожданную славу на европейской арене был выписан из «Севильи» Унаи Эмери. «Ты с одним клубом выиграл три Лиги Европы, и я хочу, чтобы ты проделал такую же работу в моей команде. Она хороша, но я хочу, чтобы она стала еще лучше», - говорил испанцу Аль-Хелаифи.

И вот какая ирония судьбы – уже в 1/8 финала «ПСЖ» придется столкнуться с «Барселоной». Командой, которая по умолчанию является фаворитом Лиги чемпионов. В общем, будет забавно, и вся Европа с удовольствием посмеется, если парижане, уволив успешного тренера и отвалив ему колоссальную неустойку по причине того, что он так и не смог преодолеть в Европе четвертьфинальный барьер, в этот раз вылетят в 1/8 финала.

Тут, конечно, «ПСЖ» сам виноват – в последнем туре группового этапа умудрился сыграть дома вничью с болгарским «Лудогорцем» и пропустил вперед «Арсенал». С другой стороны, ставшие первыми лондонцы получили в соперники грозную «Баварию» - хрен редьки не слаще. Да и потом, если парижане хотят выиграть Лигу чемпионов, им нужно научиться побеждать сильнейших, и неважно когда – в 1/8 финала или в финале, а не надеяться проходить дальше только за счет удачного жребия.

УЛЬТИМАТУМ ЭМЕРИ

Декабрь вообще выдался для «ПСЖ» турбулентным – помимо осечки с «Лудогорцем» столичная команда потерпела несколько чувствительных неудач в чемпионате Франции, проиграв заштатным «Монпелье» и «Генгаму». Увольнение Эмери считалось чуть ли не решенным делом, а пресса пестрела фамилиями возможных преемников испанца – Луи ван Гал, Роберто Манчини

L’Equipe сообщала, что после поражения от «Генгама» перед Эмери был поставлен жесткий ультиматум – обязательно победить в трех следующих матчах. Похоже, это встряхнуло и тренера, и команду. «ПСЖ» выдал впечатляющую серию – десять побед в одиннадцати матчах с общей разницей мячей 37-4. Сумасшедшую форму набрал уругвайский форвард Кавани, забивший девять голов в последних семи матчах. Именно он является сейчас лидером в споре за «Золотую бутсу».

Неплохо «ПСЖ» поработал и в зимнее трансферное окно, приобретя за 70 миллионов евро хавбека «Вольфсбурга» Дракслера и нападающего «Бенфики» Гонсало Гедеша. И если второй в Лиге чемпионов играть не имеет права, то немец может серьезно помочь парижанам – в восьми матчах за новый клуб на его счету четыре гола и одна передача.

ПРОБЛЕМЫ ЛУИСА ЭНРИКЕ

Луис Энрике
Луис ЭнрикеИсточник: Reuters

И, в общем, если и есть момент, когда «ПСЖ» было бы лучше всего сыграть с «Барселоной», то он сейчас. В стане каталонцев сейчас неспокойно. Тянется эпопея с новым контрактом Месси. Продолжается судебная тяжба в отношении Неймара. Да тут еще и кадровые проблемы – травмирован Маскерано, лучший защищающийся игрок в команде. А тут еще в субботу в матче против «Алавеса» сломался Видаль, выбывший до конца сезона.

Для главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике это должно быть особенно обидно – после ухода Дани Алвеса в «Ювентус» команда весь год команда мучается без толкового правого защитника. Позицию закрывает номинальный хавбек Серхи Роберто, и не то чтобы слишком удачно. Последний месяц на этом месте вроде бы заиграл Видаль, которого Луис Энрике долго мариновал в запасе, как тот получил травму.

Впрочем, если у тебя есть Месси, Неймар и Луис Суарес, то вполне можно сыграть и по бразильской системе: вы забьете нам, сколько сможете, мы вам – сколько захотим. Учитывая, что «ПСЖ» тоже не будет отсиживаться в обороне, можно с уверенностью утверждать одно – скучно точно не будет. И, может, последним будет смеяться как раз Эмери?

СМОТРИТЕ СЕГОДНЯ

«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)

Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22.45 (мск)
Судья: Ш. Марциняк (Польша).
Травмы/дисквалификации: Тиаго Мотта – Видаль, Арда Туран, Маскерано.
ТВ: «Матч ТВ», 22.40 (мск). «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).

«Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)

Лиссабон. Стадион «Да Луш». 22.45 (мск)
Судья: Н. Риццоли (Италия).
Травмы/дисквалификации: Живкович, Лопес – Гетце, Бендер.
ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЛЧ. 1/8 финала. «Бенфика» примет «Боруссию» (Д), «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.«ПСЖ» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Барселоной».«Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд). Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с дортмундской «Боруссией».Руй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойРуй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория – о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Андре Гомеш: Матч с «ПСЖ»? Сложно судить о фаворитах, «Барселона» – одна из лучших командАндре Гомеш: Матч с «ПСЖ»? Сложно судить о фаворитах, «Барселона» – одна из лучших командПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель – о предстоящем матче с лиссабонской «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Финал Кубка Испании-2017 состоится в МадридеПо информации AS, в Федерации футбола Испании определились с местом проведения финального матча за Кубок страны.Томас Тухель: «Бавария» Гвардиолы не доставляла удовольствия футбольным романтикамГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель высказался о работе Хосепа Гвардиолы с мюнхенской «Баварией».Касерес может вернуться в «Барселону»Тренерский штаб «Барселоны» в связи с травмой Алейша Видаля начал поиски нового игрока в защитную линию.Роналду из-за травмы пропустил тренировку «Реала»Как сообщает мадридское издание Marca, 32-летний нападающий «Реала» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем.Константин Генич: Думаю, что «Атлетико» созрел для перезагрузкиКонстантин Генич: Думаю, что «Атлетико» созрел для перезагрузкиКомментатор телеканала «Матч ТВ» рассказал, как переживает из-за отсутствия испанской примеры на отечественном ТВ и о ближайших играх в ЛЧ.Унаи Эмери: Конечно, «ПСЖ» будет тяжело, но и «Барселоне» придется не легчеГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Люка Динь: У меня нет реваншистских чувств по отношению к «ПСЖ»Защитник «Барселоны» Люка Динь поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что ранее он выступал за парижский клуб.Лига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделеЛига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделе«Советский спорт» рассказывает о главных спортивных событиях недели.УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)На официальном сайте УЕФА представлен мяч, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов нынешнего сезона. Производитель мяча – компания Аdidas.Россия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентовРоссия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентовВ ближайшие пару месяцев, а может, и недель станет известно, на каком месте в таблице коэффициентов УЕФА финиширует Россия.Альбер Круза: Уже во вторник Эмери знал, кого выставит в субботу тренер соперника…Бывший игрок «Альмерии» о том, как Унаи Эмери впервые как тренер противостоял «Барселоне».Мануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторовМануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторовВ УЕФА накануне рестарта Лиги чемпионов решили облегчить жизнь англоязычным комментаторам. «Советский спорт» рассказывает, как.«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса«Ювентус» и «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему английского «Арсенала» Алексису Санчесу.
Главные новости
Футбол
Олег Кононов: Я вежливо отказался возглавить сборную Белоруссии
Хоккей
20 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»
Футбол
Футболисты «Зенита» провели тренировку на базе сборной Бельгии
Футбол
Радимов – Широкову: Иди и вкалывай на благо отечественного футбола
Футбол
Хосеп Гвардиола: Отставание от «Челси» по-прежнему очень велико
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на вторую строчку в АПЛ
Футбол
Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Лацио»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Гранаду», забив четыре безответных мяча
Футбол
Тарас Бурлак: «Рубин» точил зуб на «Спартак», мы вышли с хорошей мотивацией
Бокс
Адвокат Поветкина: Дата начала второй части суда – не раньше апреля-мая
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Унаи Эмери
Унаи Эмеривсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости