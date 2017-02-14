«Тренеришка» против «Барселоны». Все о главном матче дня в Лиге чемпионов

Унаи Эмери Источник: Reuters

«Советский спорт» анонсирует противостояние «ПСЖ», который возглавляет бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери, названный когда-то Артемом Дзюбой «тренеришкой», и грозной «Барселоны».

СМЕХ БЛАНА

Наверное, Лоран Блан сейчас сидит в уютном кресле у себя в красивом доме и тихонько посмеивается. Не без злорадства, конечно. «ПСЖ», который он тренировал, два сезона подряд выигрывал все трофеи внутри Франции – чемпионат, Кубок страны, Кубок лиги, Суперкубок. Но при этом дважды вылетал в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сначала – от «Барселоны», потом – от «Манчестер Сити». Владельца парижан Насера Аль-Хелаифи особенно сильно расстроила неудача в противостоянии с английским собратом по элитному и немногочисленному клубу футбольных толстосумов.

Поэтому сезон-2015/16 катарский магнат объявил неудачным, а Блан в июне был отправлен в отставку. Несмотря на то, что в феврале с 51-летним тренером был подписан новый двухлетний контракт. Аль-Хелаифи не смутила даже сумма неустойки, которую ему пришлось выплачивать Блану – по сведениям издания L’Equipe, она составила 22 миллиона евро.

Добывать Парижу долгожданную славу на европейской арене был выписан из «Севильи» Унаи Эмери. «Ты с одним клубом выиграл три Лиги Европы, и я хочу, чтобы ты проделал такую же работу в моей команде. Она хороша, но я хочу, чтобы она стала еще лучше», - говорил испанцу Аль-Хелаифи.

И вот какая ирония судьбы – уже в 1/8 финала «ПСЖ» придется столкнуться с «Барселоной». Командой, которая по умолчанию является фаворитом Лиги чемпионов. В общем, будет забавно, и вся Европа с удовольствием посмеется, если парижане, уволив успешного тренера и отвалив ему колоссальную неустойку по причине того, что он так и не смог преодолеть в Европе четвертьфинальный барьер, в этот раз вылетят в 1/8 финала.

Тут, конечно, «ПСЖ» сам виноват – в последнем туре группового этапа умудрился сыграть дома вничью с болгарским «Лудогорцем» и пропустил вперед «Арсенал». С другой стороны, ставшие первыми лондонцы получили в соперники грозную «Баварию» - хрен редьки не слаще. Да и потом, если парижане хотят выиграть Лигу чемпионов, им нужно научиться побеждать сильнейших, и неважно когда – в 1/8 финала или в финале, а не надеяться проходить дальше только за счет удачного жребия.

УЛЬТИМАТУМ ЭМЕРИ

Декабрь вообще выдался для «ПСЖ» турбулентным – помимо осечки с «Лудогорцем» столичная команда потерпела несколько чувствительных неудач в чемпионате Франции, проиграв заштатным «Монпелье» и «Генгаму». Увольнение Эмери считалось чуть ли не решенным делом, а пресса пестрела фамилиями возможных преемников испанца – Луи ван Гал, Роберто Манчини…

L’Equipe сообщала, что после поражения от «Генгама» перед Эмери был поставлен жесткий ультиматум – обязательно победить в трех следующих матчах. Похоже, это встряхнуло и тренера, и команду. «ПСЖ» выдал впечатляющую серию – десять побед в одиннадцати матчах с общей разницей мячей 37-4. Сумасшедшую форму набрал уругвайский форвард Кавани, забивший девять голов в последних семи матчах. Именно он является сейчас лидером в споре за «Золотую бутсу».

Неплохо «ПСЖ» поработал и в зимнее трансферное окно, приобретя за 70 миллионов евро хавбека «Вольфсбурга» Дракслера и нападающего «Бенфики» Гонсало Гедеша. И если второй в Лиге чемпионов играть не имеет права, то немец может серьезно помочь парижанам – в восьми матчах за новый клуб на его счету четыре гола и одна передача.

ПРОБЛЕМЫ ЛУИСА ЭНРИКЕ

Луис Энрике Источник: Reuters

И, в общем, если и есть момент, когда «ПСЖ» было бы лучше всего сыграть с «Барселоной», то он сейчас. В стане каталонцев сейчас неспокойно. Тянется эпопея с новым контрактом Месси. Продолжается судебная тяжба в отношении Неймара. Да тут еще и кадровые проблемы – травмирован Маскерано, лучший защищающийся игрок в команде. А тут еще в субботу в матче против «Алавеса» сломался Видаль, выбывший до конца сезона.

Для главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике это должно быть особенно обидно – после ухода Дани Алвеса в «Ювентус» команда весь год команда мучается без толкового правого защитника. Позицию закрывает номинальный хавбек Серхи Роберто, и не то чтобы слишком удачно. Последний месяц на этом месте вроде бы заиграл Видаль, которого Луис Энрике долго мариновал в запасе, как тот получил травму.

Впрочем, если у тебя есть Месси, Неймар и Луис Суарес, то вполне можно сыграть и по бразильской системе: вы забьете нам, сколько сможете, мы вам – сколько захотим. Учитывая, что «ПСЖ» тоже не будет отсиживаться в обороне, можно с уверенностью утверждать одно – скучно точно не будет. И, может, последним будет смеяться как раз Эмери?

СМОТРИТЕ СЕГОДНЯ

«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)

Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22.45 (мск)

Судья: Ш. Марциняк (Польша).

Травмы/дисквалификации: Тиаго Мотта – Видаль, Арда Туран, Маскерано.

ТВ: «Матч ТВ», 22.40 (мск). «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).

«Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)

Лиссабон. Стадион «Да Луш». 22.45 (мск)

Судья: Н. Риццоли (Италия).

Травмы/дисквалификации: Живкович, Лопес – Гетце, Бендер.

ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).