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Непал будет учиться у России

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Слева направо: Константин Клещев ("Советский спорт"), Дживан Рам Шрестха (НОК Непала) и Дмитрий Глушко (Игры "Дети Азии").
Слева направо: Константин Клещев ("Советский спорт"), Дживан Рам Шрестха (НОК Непала) и Дмитрий Глушко (Игры "Дети Азии").

В редакции «Советского спорта» побывал президент Национального олимпийского комитета Непала Дживан Рам Шрестха. Оказалось, у России, которую в последние годы больше критикуют, чем хвалят, есть чему поучиться.

Во всяком случае, так считает сам Дживан Рам Шрестха, чья страна в 2018 году примет XIII Южноазиатские игры. Именно поэтому Непалу интересен опыт организации и проведения крупных международных соревнований, таких как Универсиада в Казани, Зимние Олимпийские игры в Сочи и предстоящий летом 2018-го чемпионат мира по футболу.

- Глава НОК Непала впервые в редакции «Советского спорта». Что привело Вас в Москву?
- Хотел бы сначала поблагодарить вас за приглашение. Мне рассказали, что «Советский спорт» - старейшая спортивная газета вашей страны. Что же касается цели визита в Россию, то моя задача, с одной стороны, – изучить российский опыт создания спортивной инфраструктуры, с другой – понять, как в целом работает российская спортивная система. В составе нашей делегации 5 человек, представляющих НОК, министерство молодежи и спорта и Национальный совет спорта. Увиденное в Казани и Москве произвело на нас сильное впечатление. И еще я прекрасно помню, на каком высочайшем уровне прошли Игры в Сочи три года назад!

ДРУЖБА НАВЕК

- Не возникла идея послать в Россию непальских спортсменов для тренировок?
- Возникла. Но сразу скажу, что наши спортсмены с 2012 года участвуют в Международных Играх «Дети Азии». И если 5 лет назад мы послали в Якутск только баскетбольную сборную, то в 2016-м наши спортсмены выступили уже в пяти дисциплинах, а я участвовал в церемонии открытия и встречался с президентом Саха-Якутии Егором Борисовым, президентом международного комитета Игр «Дети Азии» Дмитрием Глушко и коллегами из других стран. Достигли договоренностей о дальнейшем участии НОК Непала в Играх «Дети Азии». Мы убеждены, что сотрудничество с Россией позволит нам повысить уровень развития спорта в Непале. Дипломатические отношения между Непалом и Россией насчитывают более 60 лет. Советское правительство помогало нам строить заводы, фабрики, больницы, дороги. Уже в 90-е годы непальские студенты учились в России на строителей, инженеров и спортивных менеджеров. Сегодня многие из них возглавляют компании и государственные учреждения в Непале.

В ОЖИДАНИИ МЕДАЛЕЙ

- Мы мало знаем о непальском спорте. Много ли жителей вашей страны занимаются им, есть ли профессиональные спортсмены?
- Население Непала – 28 миллионов человек. Честно говоря, профессиональный спорт в стране делает только первые шаги. Профессионалы есть в футболе, волейболе и крикете. В последние годы спорт становится все более популярным, им активно занимается молодежь. Но не хватает спортивных объектов. Мы призываем правительство вкладывать больше денег в спортивную инфраструктуру. Только с ее развитием наши спортивные таланты смогут раскрыться и помочь Непалу заявить о себе на мировой арене.

- Сколько спортсменов из Непала выступало на Играх в Рио?
- Шесть человек в четырех дисциплинах - плавании, дзюдо, тхэквондо и впервые в стрельбе из лука. Мы довольны тем, как они выступили, хотя медалей не завоевали. В составе нашей делегации была самая молодая участница Игр в Рио -13-летняя пловчиха Гаурика Сингх.

- То есть медали вы пока ждете?
- Да, и надеемся, что Россия поможет нам их завоевать.

СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ НАРОДА

- Где тренируются непальские спортсмены – дома или за границей?
- Раньше тренировались дома, сегодня посылаем их за границу в рамках программ Международного олимпийского комитета.

- За Россию выступают иностранцы, сменившие гражданство. В Сочи-2014 они завоевали несколько олимпийских медалей. Не хотите ли последовать такому примеру?
- Есть страны, например, Бахрейн, Катар, которые пошли по этому пути. Медали, конечно, важны, однако, на мой взгляд, прежде всего надо развивать свой спорт, ведь это еще и здоровье народа.

- Но чемпионы могут стать прекрасным примером для молодежи, не так ли?
- Спорт высших достижений – лишь вершина пирамиды. Но у нее должно быть основание в виде массового спорта. Надо искать таланты среди молодых спортсменов, развивать их и добывать награды. Не будем также забывать и о благородных идеалах спорта, которые мы должны внедрять в наше общество.

- Кто финансирует непальский спорт – государство или частные компании?
- Сегодня это государство, но мы ищем возможности привлечения спонсоров. Надо помнить, что спонсор всегда инвестирует прежде всего в своих интересах. Государство – в интересах всего народа. В этом принципиальная разница. Государство собирает налоги и должно заботиться о здоровье народа, то есть, налогоплательщиков.

ДОПИНГ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

- Непал – часть большой олимпийской семьи. Насколько ее проблемы, например, с допингом затрагивают вас?
- Допинг – глобальная проблема, в том числе наша. Спорт должен быть чистым. Сделать его таким - наша общая задача.

- Если спортсмен чист, может ли он быть не допущен к соревнованиям, как, например, наша прыгунья с шестом Елена Исинбаева, которой не разрешили выступить на Играх в Рио?
- Нет, каждый случай должен разбираться отдельно. Век спортсмена короток, поэтому нельзя лишать возможности выступать тех, кто ни в чем не виноват.

- Были ли случаи применения допинга непальскими спортсменами?
- Один – в 2007 году на Южноазиатских играх в Шри-Ланке, когда наш пловец был лишен двух медалей.

- Непал – маленькая страна в мире спорта. Вы уверены, что ваш голос слышат члены олимпийской семьи?
- По олимпийской хартии все страны имеют равные права, поэтому наш голос так же важен, как и голос любой другой страны.

БУБКУ ЗНАЮТ ВСЕ

- Вам известны имена великих российских атлетов?
- Знаю Сергея Бубку, великого прыгуна с шестом еще времен СССР. У вас много выдающихся спортсменов, несмотря на то, что Советский союз распался. Однако мне трудно произнести их имена.

- Когда вы вернетесь домой, что будет рассказывать о России вашим коллегам?
- Расскажу о том, как ваше правительство поддерживает физическую культуру и спорт, о достижениях российского спорта, о современной инфраструктуре, о победах ваших атлетов, об Играх «Дети Азии», в которых Непал обязательно продолжит участвовать. Нам есть чему у вас учиться, как с точки зрения подготовки молодых спортсменов и создания инфраструктуры, так и с точки зрения спортивного менеджмента.

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