Оздоев и Иванов сыграют, как Касорла и Рэмси? Что ждать от Магомеда в «Тереке»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев объявил, что возвращается в родной Грозный – там он будет играть в аренде за «Терек». Какие перспективы у Магомеда в новом клубе?

Голоден до побед

За семь лет в большом футболе Оздоев трофеев не завоевал. Ближе всего к золоту РФПЛ он был в сезоне-2013/14, когда «Локомотив» в последнем туре чемпионата проиграл ЦСКА, а «Зенит» в параллельной встрече разделался с «Кубанью». Таким образом, два часа разлучили Оздоева с золотыми медалями и выступлениями в Лиге чемпионов.

Переходя в «Рубин» явно не за деньгами, Оздоев одновременно потерял и приобрел в спортивной составляющей. «Локомотив» выпал из борьбы за еврокубки, а в Казани началась масштабная перестройка под руководством Рината Билялетдинова (продолжилась под руководством Чалого и Грасии). Но и тут с трофеями у Оздоева не сложилось. Зато сложилось с болельщиками.

В пару к Иванову?

Олег Иванов – системообразующий игрок в команде Рашида Рахимова. В это межсезонье не раз появлялись слухи о его возможном отъезде то в ЦСКА, то в чемпионат Турции. Заграничный трансфер в силу закрытого окна уже невозможен, а вот вероятность перехода в клуб из чемпионата России есть.

Но если Иванов останется, что все-таки наиболее вероятно, Оздоев может сыграть в паре с Ивановым. Тактически эту пару можно сравнить с успешной связкой из английской премьер-лиги – Санти Касорла и Арон Рэмси. Два года назад испанец еще был здоров, а валлиец зажигал в каждом матче. Касорла в силу возраста играл ниже и управлял атаками «Арсенала». Рэмси же выполнял функции от штрафной до штрафной и атаковал вторым темпом.

Похожая история может получиться и здесь: Иванов успешен чуть глубже, а Магомед способен бороться на каждом участке поля. Чтобы не быть голословным, вот доказательство. Смотрите, как играет Рэмси и как играет Оздоев. Один в один.

Если Иванов уйдет, то Магомеду придется разгонять атаки вместе с другими партнерами по средней линии: Адилсоном, Пирисом и остальными.

Кубок конфедераций и ЧМ-2018

Хави Грасия в «Рубине» надолго, а значит, его взгляды на игру Оздоева изменятся вряд ли. И тут либо сиди и жди шанса или сам этот шанс ищи. Магомед хочет как можно больше играть и как можно меньше протирать скамейку, и это выдает в нем европейский подход. Тем более в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

Станислав Черчесов выжимает максимум из сборной и потихоньку оптимизирует состав к главному турниру этого лета. Очевидно, что Оздоев мечтает оказаться в обойме и быть полезным. И «Терек» ему в этом поможет. Тем более, на паузу в чемпионате грозненцы ушли четвертыми.

Получается, для Оздоева возвращение на родину – это и качественный шаг вперед. В случае попадания в еврокубки, Оздоев покажет себя на европейской арене и сможет рассчитывать на приглашение в клуб из более солидного чемпионата. Получится ли?