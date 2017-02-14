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Милую узнаю по шпагату! 5 самых красивых пар российского спорта

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

День всех влюбленных – именно так в западном мире принято называть День Святого Валентина. Многие в России к этому празднику относятся скептически, но мы все же решили собрать пятерку самых красивых пар отечественного спорта, которые этот день по праву могут считать своим.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

Источник: «Советский спорт»

Казалось бы, что может быть банальнее истории любви двух фигуристов? Может показаться, что история выйдет стандартная: встали в пару, притерлись, влюбились, женились, родили ребенка, жили долго и счастливо.

Ан-нет! У Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной все по-другому. Они никогда не катались вместе. Он – одиночник. Она – выступала в паре с другим. Оказывается, даже в такой комбинации простое общение может перерасти в страсть, а потом – и в любовь.

Ягудин с Тотьмяниной вместе уже более девяти лет. За это время фигуристы много раз сходились и расходились, в итоге поняв, что жить друг без друга не могут. В 2009 году у них родилась первая дочь – Елизавета. В 2015 году – вторая, Мишель.

Однако узаконить свои отношения пара решила лишь в конце 2016 года. По словам Татьяны Алексей умолял ее выйти за него очень долго. Однако она оказалась крепким орешком. Даже на самой церемонии, которая прошла в Красноярске, Татьяна перед тем, как сказать заветное «да», выдержала длинную паузу. Гости даже начали нервничать, не говоря уже о суженом. Но все закончилось хорошо.

Максим Афиногенов и Елена Дементьева

Давно вместе и хоккеист Максим Афиногенов с теннисисткой Еленой Дементьевой. Пара сочеталась законным браком в 2011 году. В 2014 году у них родился первенец – дочь Вероника. На свадьбе Елены, кстати, поймала букет ее подруга теннисистка Мария Кириленко, позже начавшая отношения с хоккеистом Александром Овечкиным. Но у них ничего не вышло.

Интересна история знакомства Максима и Елены. Произошло это в 2004 году во Франции на открытом чемпионате по теннису. Максим давно наблюдал за играми Елены по телевизору, а тут – приехал с друзами поболеть за российских теннисистов и теннисисток вживую. Однажды в кафе, где он сидел с друзьями, зашла она. Максим не мог не пригласить Елену присоединиться к их веселой компании. Но девушка отказалась.

Она просто не понимала, как в таком святом для нее месте можно хлестать вино, играть в карты и громко хохотать при этом. Позже, когда Максим начал ходить на каждый ее матч, девушка оттаяла. А во время финальной вечеринки они познакомились поближе. С тех пор пара неразлучна.

Игорь Мусатов и Евгения Канаева

Хоккеисты, кстати, любят не только теннисисток, как могло бы показаться. Наоборот, предпочтения большинства отданы гимнасткам, с которыми они часто оказываются на одной тренировочной базе в Новогорске.

Однако Олимпийская чемпионка Евгения Канаева и хоккеист Игорь Мусатов в 2011 году познакомились в другом месте. Где? Никто не знает. Никто в тот момент и предположить не мог, что у такой пары может быть будущее. Если сравнивать их с каким-нибудь известным произведением, на ум приходит лишь сказка «Аленький цветочек» - красавица и чудовище.

Судите сами: красавица, отличница, Олимпийская чемпионка, маленькая , хрупкая девочка Евгения Канаева и огромный, брутальный, хулиган, дебошир с подпорченной репутацией Игорь Мусатов.

Но, как и в сказке, любовь девушки превратила «чудовище» в прекрасного принца. В 2013 году пара узаконила свои отношения, а в 2014 году у счастливых спортсменов родился первенец – сын, которого назвали Владимиром.

Александр Радулов и Дарья Дмитриева

Источник: Instagram

Еще один хоккеист - Александр Радулов, и еще одна гимнастка - Дарья Дмитриева. История знакомства банальна – пересеклись в кинотеатре, когда подруга Даши пригласила пойти с ними на сеанс своего друга – Александра.

Тогда отношения закрутились. Позже Александр помог с лечением Дашиной мамы. Это еще больше сблизило спортсменов, которые, правда, долгое время держали свои отношения в тайне от окружающего мира.

В какой-то момент стало понятно, что шила в мешке не утаишь, особенно, если там еще и кот прячется. В августе 2015 года пара сыграла роскошную свадьбу, а через три месяца Дарья родила Александру сына – Макара. В 2016 году спортивная семья уехала за океан – Александра вновь пригласили играть в НХЛ, в Канаде.

Вик Уайлд и Алена Заварзина

Источник: «Советский спорт»

Вик Уайлд и Алена Заварзина, наверное, самая необычная пара российского спорта. Оба – сноубордисты, что уже удивительно. Он – американец. Вернее, бывший американец. Она – русская. В 2011 году пара сыграла свадьбу, а в 2012 году Вик получил российский паспорт, стал Виктором и в 2014 году принес нам два олимпийских золота Сочи.

Познакомились банально – можно сказать, на склоне. Однако Вик долго не решался предложить Алене свою любовь – выжидал. Закончилось все тем, что он на всех парах несся в Новосибирск, чтобы по всем нашим канонам посвататься, выкупить невесту за шоколадку «Аленка» и выпить водки с тестем на свадьбе.

С тех пор пара живет вместе. О детях пока не думали – карьера Алены в самом разгаре. Она продолжает блистать на склоне.

Топ-10 самых романтичных видов спорта

В завершение, предлагаем вам десятку самых романтичных видов спорта. Если сегодня вы не празднуете, потому что у вас нет второй половинки, начинайте ими заниматься – вам обязательно повезет с любовью.

1. Фигурное катание, желательно парное – ах, сколько пар подарил нам тройной тулуп.

2. Спортивные танцы – тут и без слов все понятно.

3. Пятиборье – здесь все – принцы на белых конях, которые способны и на дуэли оппонента образумить, и на шпагах за честь любимой постоять.

4. Теннис, большой – всегда приятно выступать в смешанном разряде, когда перед тобой стоит девушка в коротенькой юбке.

5. Плавание – окунаетесь в один и тот же бассейн и во время соревнований можно по достоинству оценить все прелести противоположной половинки.

6. Шахматы – нет ничего более сексуального, чем умная девушка. Умные мужчины это понимают.

7. Парашютный спорт – конечно, лучше, когда ты взмываешь на седьмое небо, но и спускаться оттуда тоже приятно, особенно вместе с тем, кто тебе нравится.

8. Художественная гимнастика – здесь мужчина становится лишь сторонним наблюдателем, но как же это приятно.

9. Танцы на шесте – да, это тоже вид спорта, который даже предлагают включить в олимпийскую программу. Что может быть романтичнее?

10. Ралли-рейд – может показать, что в ралли-рейдах нет ничего романтичного, пока ты не окажешься где-то в пустыне у костра рядом с палаткой под бескрайним звездным небом.

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