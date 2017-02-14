Эрик Бикфалви: То, что творилось в Томске, со мной впервые
29-летний румынский полузащитник Эрик Бикфалви этой зимой перебрался из утонувшей «Томи» в «Урал» и уже почувствовал твердь под ногами. О чем и рассказал корреспонденту «Советского спорта».
У Эрика Бикфалви в начале февраля случились два радостных события: день рождения и первая за время выступлений в России зарплата. При том, что вообще-то он играет в нашей стране с начала чемпионата. Но первая часть сезона в «Томи» выдалась для румынского профессионала по-любительски бесплатной.
- Скажите, что вас так долго
удерживало в Томске? Ведь разорвать
контракт можно было гораздо раньше?
- Да, как только тебе не заплатили за два месяца, можно спокойно уезжать – и пусть агент разбирается. И я бы, наверное, так и сделал, если бы не регулярные вызовы в сборную. А сборная для меня – приоритет. Ездил осенью на все отборочные матчи, а в двух принял участие.
- Повезло,
однако, «Томи».
- Да, если бы хоть раз не вызвали – полетел бы домой на выходные и не вернулся. Команду, с которой можно бесплатно тренироваться, я бы и в Румынии нашел. Вроде немало уже поиграл, но то, что творилось в Томске – впервые в моей карьере.
- Что именно имеете в виду?
- Можно платить больше или меньше, но чтобы совсем не платить?! Мне-то хоть проще было – как только пауза в чемпионате, уезжал. А каково было ребятам, кого не вызывали в сборные? При этом команда-то была собрана хорошая, и «Юрич» Петраков – очень сильный тренер. Но всякому терпению наступает предел.
- И что теперь ждет ваш бывший
клуб?
- Мне непонятно, кем они вообще собираются доигрывать – столько игроков уехало, а новых заявлять нельзя, пока с нами не рассчитаются. И ведь этой ситуации можно было избежать – «Томь» же не первая команда, где с деньгами возникли сложности.
- Что делать?
- В таких случаях продают нескольких игроков, на которых есть спрос – и за счет этого продолжают играть дальше. Здесь же так получилось, что мы все ушли свободными агентами, а заплатить нам все равно придется. Вот что меня больше всего удивляет в этой истории.
- Как на фоне
«Томи» выглядит «Урал»?
- Уже получил здесь первую зарплату – поэтому «Урал» – суперклуб! Теперь только осталось начать ее отрабатывать – а то я получил небольшое повреждение и некоторое время не мог тренироваться. Но сейчас работаю уже по полной.
- И даже
целиком провели контрольную игру с
«Партизаном».
- Да, пока это главное мое достижение – отбегал весь матч, и ноги наконец-то после этого не болят. О качестве моей игры только пока не спрашивайте – оно еще не может быть хорошим, но время набрать форму есть – целый сбор впереди.
- Соблазна
слетать домой на выходные и не вернуться
уже нет?
- Нет, сейчас полечу в Румынию, чтобы продлить визу – теперь-то у меня с командой наступила определенность. И к началу работы вернусь на Кипр.
- Пришлось уплатить за
ускорение оформления?
- Да, 600 евро отдал за срочность. У нас так. А в Болгарии, например, российские визы делают дешевле и быстрее. Но это все мелочи – деньги-то мне теперь платят!