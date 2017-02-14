Иван Скобрев: Кулижникову надо повзрослеть

Чемпионат мира на отдельных дистанциях в корейском Канныне – там же, где пройдут соревнования конькобежцев на Олимпиаде-2018 – принес сборной России всего три медали (и ни одного золота). Иван Скобрев – двукратный призер Игр в Ванкувере (2010) – анализирует выступление наших спортсменов.

О МУЖСКОЙ СБОРНОЙ…

Лично у меня, наверное, основные ожидания были связаны с Денисом Юсковым. Он выиграл «полуторку» на последних трех чемпионатах мира. Он давно утвердился в роли сильнейшего спортсмена на своей коронной дистанции. И, учитывая, что в Каннын не полетел Павел Кулижников, именно с именем Юскова были связаны наши главные надежды на победу.

Не получилось.

Сложно сказать, что пошло не так. Причин может быть много. Оправдания тоже можно найти. Юскову немного не повезло с жеребьевкой – он стартовал в одной паре с Кьелдом Нуйсом, но по внутренней дорожке. Соответственно, финишировал по внешней. Это не всегда удобно в очной борьбе с главным соперником. Голландец сел Денису на плечи, что помогло Нуйсу на первом круге после разгона. И хотя сам Юсков последний круг пробежал очень быстро, этим же он вытащил и Кьелда на хороший результат. Само время россиянина - 1.44,67 – очень хорошее. Для равнинных катков – просто супер! В итоге самое обидное в данной ситуации - что он, показав такие секунды, все равно уступил прямому конкуренту.

Хотя «полуторка» – одно дело. Больше расстроил результат на тысяче. Тут можно смотреть по-разному. Одно дело, если выступление на 1000 м – лишь один из этапов подготовки к главной дистанции. Но прошлогодний чемпионат продемонстрировал, что Юсков может бороться здесь не просто за медали – а за победу! И вот, в Корее он даже близко не подобрался к тройке лучших.

Не знаю, с чем связан этот результат. Я не в курсе деталей подготовки. Конечно, поражение Юскова выглядит обидным. Но, с другой стороны, теперь он будет злее. Сделает выводы. Попробует избежать допущенных ошибок.

Перед Пхенчханом это важно.

И О ЖЕНСКОЙ

Ольга Фаткулина в теории должна бороться не просто за медали – а за победы на свои дистанциях, 500 и 1000 метров. В Канныне она в обоих видах не вошла даже в десятку лучших… Возможно, дело – в подходе к подготовке, к тренировочному процессу. Ей бы вернуть себе настрой, с которым она работала раньше. Который помог ей выиграть серебро Сочи. Я не знаю нюансов, не знаю, что именно ей помешало хорошо выступить в Корее. Но потенциал Ольги заметно выше, чем ее результаты на этом турнире.

Что касается Ольги Граф, то приятно видеть, как у нас вырос лидер такого уровня в женской сборной. Речь о гонке преследования, в которой наши девушки завоевали очередную бронзу. Ольга не просто тянет за собой других девчонок, служа примером. У нее появился опыт, который помогает непосредственно по ходу гонки. Где надо – подтащить, где есть возможность – дать отдохнуть партнершам. И вслед за Граф прибавили все остальные. Второй турнир подряд женская сборная России становится третьей на чемпионате мира. Хочется, чтобы эта стабильность сохранялась. Чтобы наша команда уверенно боролась за место в тройке лучших, а в случае осечки лидеров – и за победу. Это реально.

О ПАВЛЕ КУЛИЖНИКОВЕ

Павел – не просто лидер сборной России. Не просто главная надежда. Кулижников – суперзвезда такого уровня, которые появляются раз в поколение! Не просто в одной отдельно взятой стране – вообще в мире. Конечно, его отсутствие серьезно сказывается на общем уровне команды. Кулижников – пример для остальных. На него рассчитывают, на него смотрят, за ним тянутся. Результаты Паши – отличный мотиватор для партнеров по команде. И если его нет рядом, это так или иначе отражается на выступлении всех наших конькобежцев.

О ситуации с Кулижниковым говорят разное. Я деталей не знаю – только слышал что-то от третьих лиц. Известно, что у него проблемы со здоровьем, из-за которых Павел пропускает вторую часть сезона. Вот, и в Каннын не полетел… Но в целом все куда сложнее. Я лично в чем-то завидую Кулижникову. К своим успехам я шел другим путем. Гораздо дольше. И, видимо, поэтому иначе их воспринимаю. По-другому ценю. А чтобы у меня в таком-то юном возрасте было столько возможностей, как у него…. Мечтать не приходилось!

Павел – талант. И у него есть все, чтобы не просто стать звездой на какой-то, очень короткий отрезок времени. А вписать свою фамилию золотыми буквами в историю своего вида спорта. Кулижников способен доминировать на всех крупных турнирах много лет. Бить рекорды, не просто побеждать – а побеждать за явным преимуществом! Просто сейчас ему необходимо сделать выбор – готов ли он отдаться спорту? Ведь для этого придется жертвовать чем-то другим. Почти всем! В том числе – здоровьем. Мне очень хочется, чтобы Павел, наконец, повзрослел. Стал мужиком. Чтобы умом перешел из юношеского спорта в настоящий, взрослый. Где он будет лидером и примером для остальных партнеров.

Тут очень важна роль окружения. Паша – молод, и его возраст в какой-то степени снимает с него ответственность в принятии решений. Нужно, чтобы рядом были родители, тренеры, старшие товарищи. Кто подскажет, научит, поможет. Хотя не представляю, кто, кроме Дмитрия Дорофеева, имеет в данном случае больший авторитет. Чемпион мира, призер Олимпиады, один из самых заслуженных российских конькобежцев. Если не он, то кто достучится до Кулижникова?

Руслан Мурашов свой выбор сделал. Это заметно – парень выбрал спорт. Конечно, ему сейчас тяжелее, ведь Павла нет рядом, а ребята – давние друзья. Они оба – коломенцы, оба вместе пришли в сборную, и прямое соперничество подгоняло обоих. Кулижников впереди, Мурашов за ним тянется. Дело не только в официальных стартах. Все кроется в нюансах, вплоть до настроя на каждую отдельную тренировку…. Когда Паши нет, Руслану сложнее себя мотивировать. Но он старается, и в Канныне все равно взял бронзу.

Но сделает ли такой же выбор – в пользу спорта – сам Кулижников? Я не могу на это повлиять. Могу лишь как болельщик к нему обратиться – хотя бы со страниц «Советского спорта»: Паша, мы в тебя верим! И мы очень на тебя надеемся. У тебя есть все, чтобы войти в историю. Не упусти такой шанс.