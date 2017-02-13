«Никакого заговора нет». Закрываем тему скандала в матче Россия – Тайвань

Неожиданно тяжелая победа женской сборной России над командой Китайского Тайбэя в первом круге Мировой группы-2 Кубка Федерации вызвала в теннисном мире большой резонанс. Только ничейный счет после первого дня, слова капитана сборной Анастасии Мыскиной о заговоре судей – свидетельство того, что что-то пошло не так. Разбираемся, что произошло, и как сделать, чтобы этого не повторилось.

«У меня такое ощущение, что это судейский заговор лично против меня». Эти слова капитан российской команды Анастасия Мыскина произнесла на пресс-конференции после первого дня матча сборных России и Тайваня, проходившего в московском зале «Дружба». Только что Екатерина Макарова в тяжелой борьбе обыграла вторую ракетку соперниц, а вот Анна Блинкова свой матч лидеру команды Китайского Тайбэя проиграла. Это при том, что ни одной тайваньской теннисистки в топ-100 мирового рейтинга сейчас нет, а у нас их восемь.

К счастью, позора удалось избежать. Во второй день матча Макарова не без проблем, но принесла сборной второе очко, а победное, третье, добыла Наталья Вихлянцева. Российская команда, в которой три девушки из четырех были дебютантками, все-таки добилась права сыграть в стыковом матче за выход в Мировую группу. Получится ли и там одержать победу малой кровью? Об этом – а еще о том, есть ли на самом деле заговор против Мыскиной, мы поговорили с нашими постоянными экспертами, заслуженным тренером России и Украины Владимиром Камельзоном и известной в прошлом теннисисткой Анной Чакветадзе.

ВЛАДИМИР КАМЕЛЬЗОН: КАПИТАН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ХАРАКТЕР

- Никакого заговора нет, - говорит Владимир Камельзон. - Это же странно – рассуждать о заговоре, когда матч проходит в Москве, и все линейные судьи сидят наши! Мой разум это не берет. Да любой лайнсмен знает, что если он начнет специально судить не так, его сразу же дисквалифицируют. Был случай, когда в Донецке на Кубке Дэвиса еще в советское время во время матча Александра Метревели итальянский арбитр просто взял и выкинул нашего линейного судью за шиворот, когда тот попытался подсуживать. На мой взгляд, Мыскина просто не справилась с эмоциями. Капитан не ожидала, что матч сложится так тяжело. Решила, что этот Китайский Тайбэй обыграет, укомплектовав сборную детьми. При том, что отказались играть Дарья Касаткина, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова…

Что же это за сборная такая и что в ней за взаимоотношения? Я этого не понимаю. Всю жизнь был тренером команд разного уровня. Главным моим принципом всегда было одно – собрать сильнейший состав и выиграть матч. А здесь в сборную приехали три дебютантки и одна Екатерина Макарова, которой, слава богу, хватило сил и рейтинга принести два очка – хотя она и в первый день еле-еле выиграла, и во второй испытывала проблемы. А у Анны Блинковой получился первый блин комом. Нельзя ставить на матч такого неподготовленного игрока. Хорошо, что была Наталья Вихлянцева, которая здорово сыграла неделей ранее в Санкт-Петербурге. Она принесла сборной решающее очко. Но почему капитан ее не выставила в первый день? Неужели Мыскина, которая была опытным игроком, победителем «Ролан Гаррос», не видит очевидных вещей?

Теперь нам предстоит играть стыковой матч. Среди возможных соперников – Украина, Испания, Словакия, Бельгия. У каждой сборной есть минимум по одному сильному игроку. Нам поможет только грамотная комплектация команды и подготовка. Готовиться надо специально. Если мы опять выставим молодежь и будем рассказывать сказки о работе на перспективу, то, конечно, не выиграем. У нас на самом деле крутая команда. Веснина здорово играет, мы в Питере это видели, Павлюченкова в силу двадцатки играет, Касаткина немножко сейчас сдала, но к матчу и она снова подберется. Вихлянцеву спокойно можно ставить в команду, ту же Макарову – и с любой сборной мы сможем играть. Замечу, играть – и не факт, что выигрывать. С необстрелянными игроками же мы ничего не выиграем точно.

Чтобы собрать боеспособную сборную, нам надо уметь договариваться с людьми – это раз, но и позицию более жесткую надо держать – это два. Мыскина мягко ведет себя с игроками. А капитан – он же тренер, он все-таки должен иметь характер и стоять над игроками. Должен уметь сказать – либо ты играешь здесь и сейчас, либо играть больше не будешь нигде. И все прибегут, я вас уверяю, никуда не денутся! Игрокам матчи Кубка Федерации нужны для выступления на Олимпиаде. Но они ничего не боятся – и в этом проблема.

АННА ЧАКВЕТАДЗЕ: НА СТЫКОВОЙ МАТЧ НАДО ЗАЗЫВАТЬ ЛИДЕРОВ

- Я очень удивилась, услышав об этих заявлениях Насти, - призналась Анна Чакветадзе. - Тут ситуация неоднозначная. Сложно судить, насколько разговоры о предвзятости судей соответствуют действительности. Но мне кажется, что капитан национальной сборной точно не должен искать причины поражений в этой области. Не исключаю, что такое может быть, хотя удивительно услышать, что кто-то из российских рефери настроен против российской же команды. Тем более – конкретно против Мыскиной.

Но даже если так, выносить все это на обсуждение публики не совсем корректно. Такие вопросы лучше решать лично. За кулисами. Я понимаю, что Насте тяжело. Она была великолепным игроком, но роль капитана сборной – совсем другое. Без неудач не обойтись, и иногда причины этих неудач кроются, в том числе, в твоих решениях. Были ли ошибки судей в матче Блинковой против Кай-Чен Чан, который Аня проиграла? Возможно, были. Ведь судьи ошибаются всегда. В первую очередь – линейные. А рефери на вышке не всегда хватает опыта, либо уверенности, чтобы их заметить и исправить. Говорить о заговоре можно. Но не нужно. Лучше решать проблемы по-другому.

Поражение от Тайваня, если бы случилось, стало бы несмываемым позором. Но уровень соперников позволил нам одержать победу даже вторым составом. Понятно, дальше так нельзя. В матче за возвращение в Мировую группу надо комплектовать команду по-другому. Зазывать лидеров. Хотя бы одного. Чтобы молодым девочкам было, на кого бы опереться. И за кем тянуться.

И тут опять все ложится на плечи Мыскиной. Она – и капитан, и тренер, и менеджер. Ей договариваться и топ-игроками. С той же Светланой Кузнецовой. С Еленой Весниной. С Анастасией Павлюченковой. Да, Мария Шарапова точно не сыграет, но согласятся ли другие? От самой Мыскиной зависит многое. Вот только далеко не все. Ей необходима помощь федерации. Теннисисток нужно мотивировать. Нужно предлагать что-то взамен. Компенсации бывают разные, в том числе – финансовые.

Патриотизм – это, конечно, хорошо. Когда ты молод, на заре карьеры, то очень хочешь в сборную. Рвешь на себе рубашку от желания сыграть! Но вскоре понимаешь, что всю свою карьеру ты опираешься на помощь родителей и спонсоров. А в федерации о тебе вспоминают в основном накануне матчей сборных. Или перед Олимпиадой. Зато, чтобы сыграть в команде, приходится жертвовать многим. Графиком, подготовкой, здоровьем. Спортсмены – обычные люди. Они хотят работать и зарабатывать. Им важно понимать, что в их услугах заинтересованы не только пару раз в году.

В общем, у Мыскиной будет сложная задача. И далеко не все зависит от нее.