Единственная вещь, которую «Спартак» заготовил на сборах. Колонка Юрия Цыбанева

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о контрольном матче между «Спартаком» и «Рубином» (2:4) в Испании.

Ну как же вы не поняли, господа, природу удивительного поражения «Спартака», кандидата в чемпионы, не от «Рубина» даже, а от 37-летнего Гекдениза Карадениза?

Да Массимо Каррера просто кое-что моделировал!

А конкретно – позднеосенние 0:4 в Самаре. Очень похоже было, правда же? «Спартак» занимался с мячом на подступах к казанским тылам – «Рубин» играл в гол. Чистая Самара, как две капли воды. И вот эти 2:4 – главное, что «Спартак» вынесет из предсезонки. Потому что этот матч, согласно планам Карреры, оказался единственной серьезной и полноценной проверкой для основного состава. Дальше, на третьем сборе, намечены две контрольные с норвежцами. А значит, примериться, условно говоря, к плотному премьер-лиговому уровню больше не доведется.

Подготовив таким вот образом – то есть, никак не подготовив – команду к серьезному спаррингу, Каррера прицельно или невольно ударил по ее сознательности. Вот, зарубите себе и носите вплоть до мартовской премьеры с «Краснодаром»! Чтоб неповадны были недонастрой, недоконтроль и прочие недо.

Опять, выходит дело, ставка на эмоции. Выплеснувшие осенью «Спартак» на гребень мутноватых премьер-лиговых волн.

А если от эмоциональной подоплеки отрешиться, то предсезонка Карреры пока что сильно смахивает на провал. Ибо у «Спартака» на сегодня ничего тактического на чемпионат не припасено. И этот вакуум настолько бросается в глаза, что грешным делом вспоминаешь про пресловутый «багаж Аленичева».

Абсолютно не скреплена оборона, проигрывавшая «Рубину» и оптом, и в розницу (розница, то есть «один в один», производила совсем пугающий эффект).Не видно натренированных взаимодействий в атаке. Сплошной импульс, или, если угодно, метод проб и ошибок. Тогда как у «Рубина» можно было пощупать глазом какие-то связующие нити.

Зато – отважная попытка прессинга с первых минут. Ну как можно, не подкрутив отдельные винты и болты, запускать в работу всю конструкцию?!

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Теперь к кадровым подробностям. Тут Каррера попробовал кое-что для себя выяснить. Меня особенно подкупила операция «Дознание» во втором тайме с «Осиеком». Подозреваю, выпустив на вторые 45 минут защиту в составе Ещенко – Маурисио – Джикия – Мельгарехо, итальянец хотел, посредством беззащитного экстрима, выведать верхнюю планку надежности Селихова. Попытка почти увенчалась успехом, но вратарская натура, пропустив в концовке вызывающе элементарный мяч, выразила свой протест эксперименту. А с «Рубином» и Ребров не замедлил присоединиться к акции новоявленного конкурента по части ляпов. Вот и думайте теперь, синьор Массимо.

Оборона лучше себя чувствует с Джикией, чем без него, – это, пожалуй, уже факт. Фирменный грузинский бойцовский дух заставляет парня искать и выигрывать единоборства, что выгодно отличает его от партнеров по тылу.

Нападению лучше с Промесом и Зе Луишем, чем с Луисом Адриано и Самедовым. Потому что в отсутствие наигранной комбинаторики необходимы те, кто берет дело на себя.

Нападению удобнее с кем-то одним, Адриано или Луишем, потому что вдвоем они не знают, кому чем заниматься. Похожим образом теряется и Самедов, коли оказывается вдруг по тренерской воле слева.

Словом, ясности – кот наплакал.

А с «Краснодаром» не сыграют как раз Джикия и Промес. И «Краснодар»проведет к возобновлению чемпионата три более чем серьезных матча. А «Спартак» будет проверяться на мало соответствующих первому его мартовскому сопернику скандинавах.

Если не запредельная, оголтелая, несусветная эмоция – не видно, что поможет красно-белым возобновить чемпионат поступью, хоть чуток похожей на лидерскую. Невмоготу, в который раз убеждаешься, западным иностранцам совладать с суровой нашей матушкой-зимой.

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