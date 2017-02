«Моя любовь к вам никуда не денется». Самый плохой парень в НБА не сдержал слез

Демаркуса Казинса обменяли в «Новый Орлеан», а во время прощания с командой он чуть не расплакался.



Если вы не знаете Казинса – вы многое потеряли. Этот парень последние два сезона в среднем забивает по 28 очков и делает по 11 подборов за матч, а еще в каждой второй встрече получает технический фол.

Персона Казинса в «Сакраменто» стала культовой.

В одном из матчей регулярки Казинс умудрился в одной лишь четвертой четверти набрать шесть фолов. А последний из них и вовсе привел его в восторг.

Чаще всего Казинс недоволен решениями судьи, но выражает он это иногда странными методами.

in other demarcus cousins news pic.twitter.com/9eVkTZKcHD — James Herbert (@outsidethenba) 17 декабря 2016 г.

А как вам вот эта разборка со стулом? После нее Казинс тоже получил технический.

Kings' DeMarcus Cousins gets technical foul for kicking and punching a chair in frustration (w/ replay) pic.twitter.com/X9Wq7pqygy — Ben Golliver (@BenGolliver) 9 января 2017 г.

Еще, если вы не болельщик «Сакраменто» и подошли к Казинсу чтобы его поприветствовать – ждите вот такой реакции.

В середине сезона Казинс вошел в топ-3 по очкам в истории «Сакраменто», обойдя Криса Уэббера. Впереди остались только Предраг Стоякович и Митч Ричмонд.

А в декабре Казинс наехал на журналистов из издания The Sacramento Bee. Они опубликовали текст и видео, в котором рассказывают об угрозах и оскорблениях со стороны центрового. Клуб обещал разобраться с Казинсом и в итоге даже оштрафовал его. А позже центровой извинился.

Свой последний (17-й!) технический в сезоне американец получил как раз в матче против «Нью Орлеана».

Another day, another technical foul for Boogie 😕 pic.twitter.com/6MOEKD2FNt — Bleacher Report (@BleacherReport) 13 февраля 2017 г.

А вот так Казинс узнал об обмене в новый клуб.

DeMarcus Cousins reaction as soon as he found out he had been traded to the New Orleans Pelicans. #DeMarcusCousins #NewOrleans #Pelicans pic.twitter.com/SDKuE2ZEAY — Manny Vieites (@manny_vieites) 20 февраля 2017 г.

И теперь самое трогательное видео: Демаркус прощается с «Сакраменто».

My friend got transferred to another city because of his job. He had some things to say. Rough to watch. pic.twitter.com/iBRyMf1UP7 — Carmichael Dave (@CarmichaelDave) 21 февраля 2017 г.

– Моя любовь к городу никогда не изменится. Я покидаю вас, но все останется по-прежнему. Я все еще присматриваю за местными детишками. Для меня важна каждая семья здесь. Каждая душа в городе. Все остается по-прежнему. Я больше не буду носить форму «Кингз», но все нормально, потому что любовь остается. Спасибо вам, – сказал Казинс.