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«Моя любовь к вам никуда не денется». Самый плохой парень в НБА не сдержал слез

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Демаркус Казинс
Демаркус КазинсИсточник: БК «Сакраменто»

Демаркуса Казинса обменяли в «Новый Орлеан», а во время прощания с командой он чуть не расплакался. 

Если вы не знаете Казинса – вы многое потеряли. Этот парень последние два сезона в среднем забивает по 28 очков и делает по 11 подборов за матч, а еще в каждой второй встрече получает технический фол. 

Персона Казинса в «Сакраменто» стала культовой.

В одном из матчей регулярки Казинс умудрился в одной лишь четвертой четверти набрать шесть фолов. А последний из них и вовсе привел его в восторг.

Чаще всего Казинс недоволен решениями судьи, но выражает он это иногда странными методами.

А как вам вот эта разборка со стулом? После нее Казинс тоже получил технический. 

Еще, если вы не болельщик «Сакраменто» и подошли к Казинсу чтобы его поприветствовать – ждите вот такой реакции.

В середине сезона Казинс вошел в топ-3 по очкам в истории «Сакраменто», обойдя Криса Уэббера. Впереди остались только Предраг Стоякович и Митч Ричмонд.

А в декабре Казинс наехал на журналистов из издания The Sacramento Bee. Они опубликовали текст и видео, в котором рассказывают об угрозах и оскорблениях со стороны центрового. Клуб обещал разобраться с Казинсом и в итоге даже оштрафовал его. А позже центровой извинился.

Свой последний (17-й!) технический в сезоне американец получил как раз в матче против «Нью Орлеана».

А вот так Казинс узнал об обмене в новый клуб. 

И теперь самое трогательное видео: Демаркус прощается с «Сакраменто».

– Моя любовь к городу никогда не изменится. Я покидаю вас, но все останется по-прежнему. Я все еще присматриваю за местными детишками. Для меня важна каждая семья здесь. Каждая душа в городе. Все остается по-прежнему. Я больше не буду носить форму «Кингз», но все нормально, потому что любовь остается. Спасибо вам, – сказал Казинс. 

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