Лучшие спортивные фото

В начале текущей недели подведены очередные итоги конкурса «World Press Photo» – главной премии мира для фотожурналистов. Полюбуемся некоторыми фотографиями из категории «Спорт».

Это фото навсегда войдет в золотой фонд спортивной фотографии. Многие про Олимпиаду в Рио будут вспоминать именно глядя на эти кадры. Усейн Болт еще на середине дистанции, но уже смотрит не на соперников, не в сторону финиша, а в камеру, широко улыбаясь.

Усэйн Болт Источник: Reuters

«Смешались в кучу кони, люди…» Эти строки словно специально писались про знаменитые скачки на лошадях «Grand National Meeting» в английском Ливерпуле. Жокей Нина Карберри ещё угадывается в кадре. Где ее лошадь – понять сложнее.

Нина Карберри Источник: Reuters

«Нырок» в футболе – явление постыдное. Упал в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти… Искоса следил за реакцией арбитра… Об этом восхищенно не говорят. А вот в теннисе нырок – ну очень даже заслуживающая внимания тема! Гаэль Монфис сражается на Australian Open. Да как сражается! Он не просто спасся в этом эпизоде – посмотрите, это же настоящий полет космонавта над планетой, разве не так?

Гаэль Монфис Источник: Reuters

Прекрасный просто снимок! Интересней всего на детских шахматных турнирах смотреть не на юных шахматистов, а на переживания их родителей. Впрочем, это, наверное, всех видов спорта касается.

Турнир Шахматистов Источник: Reuters

А есть фотографии, которые смотреть просто так тяжело. Надо быть подготовленным. Эмоционально. Это трудно.

Линдсей Хилтон родом из Канады. Она не получила увечий - она родилась без рук и ног. И она никогда не считала себя неполноценной, научившись каждый день преодолевать трудности – и в жизни, и в спортзале.

Линдсей Хилтон Источник: Reuters

Впрочем, мы тут подумали... А что все на сторону глядеть? Ведь у нас в редакции трудятся такие красавицы, как фотограф Дарья Исаева, которая и сама становилась не раз лауреатом престижных профессиональных наград! Ее фоторепортажи дадут сто очков вперед очень многим мастерам объектива! Посмотрите хотя бы на некоторые из ее галерей.