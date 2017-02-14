Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?

Превью игрового дня в КХЛ.

«Салават Юлаев» в подвешенном состоянии. Рискует пролететь мимо плей-офф. Впервые за долгие годы, выходящие за границы истории КХЛ. Тренеру Игорю Захаркину «Уфа-Арена» устраивает обструкцию. Он оптимизма не теряет. Готовились, говорит, специально к двум оставшимся в регулярном чемпионате матчам – с «Ак Барсом» и «Ладой», разобрали соперников по косточкам. А еще подтянули из лазарета центрфорварда первого звена Томаша Мертла. Только звено это первое осталось только на бумаге. Потому что травмированы Линус Умарк и Тему Хартикайнен. Но есть Кирилл Капризов, герой Шведских игр, лучший нападающий третьего этапа Евротура. Такого дебюта в сборной не ожидал никто. Даже с учетом безграничного таланта 19-летнего форварда.

Хет-трик в сложнейшем матче с хозяевами турнира родился во многом ассистентскому искусству «барса» Владимира Ткачева, сыгравшему на всех трех этапах Евротура. Сегодня партнеры по ударному звену сборной сойдутся лицом к лицу.

«Ак Барс» после двух разгромов от «Нефтехимика» (2:8) и «Лады» (0:4) экономить силы и экспериментирова ть с прицелом на плей-офф не станет. Тем более что два из трех зеленых дерби уходящего сезона завершились в пользу Уфы. Особенно зацепила их последняя в столице Татарстана, в которой хозяева вырвали победу в овертайме – 6:5.

Эксперты полагают, что «Салавату» для решения задачи-минимум может хватить и трех очков. Капризов в зеленой форме Казани еще не забивал. В отличие от Ткачева, дважды в этом сезоне поразившего ворота юлаевцев. Ну а его мартовский хет-трик в плей-офф и разгром Уфы 8:0 болельщики долго не забудут. Но команда Захаркина не сломалась, поднялась с колен и выиграла серию. Что-то будет сегодня?

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А лидеры, СКА и ЦСКА, продолжают сражаться за Кубок Континента, который с недавних времен носит имя Виктора Тихонова. Трудно представить, что команда Олега Знарка растранжирит преимущество в три очка, завоеванное в очных встречах. Если, конечно, не предстанет в разобранном состоянии, как в домашнем матче с «Йокеритом». Любопытный факт: в паузе питерцы сыграли в Новогорске, где сидели на сборе, контрольный матч со «Спартаком» и уступили по буллитам. На лед выходили и Ковальчук, и Дацюк, и тройка Шипачева в полном составе. Только в воротах играл Евгений Иванников, в прошлом сезоне носивши красно-белую форму.

Московские армейцы, скорее всего, пустятся в эксперименты. Это стиль их тренера Дмитрия Квартальнова. Интересно, кого он побережет в сегодняшней сшибке с ХК «Сочи», рвущимся в плей-офф? Наверняка сборников, вернувшихся из Швеции и Словакии.

«Леопарды» месяцы сидят без зарплаты, но продолжают карабкаться по турнирной лестнице. Недавно, правда, он разом дома уступили СКА и ЦСКА, ни разу не поразив армейские ворота.

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Наконец, в Подольске при определенном стечении обстоятельств могут досрочно забронировать место в плей-офф как «Витязь», так и «Куньлунь». Соперники в Кубке Гагарина по разным причинам не играли.

Все матчи дня:

Матч Барыс - Сибирь Место и дата 14 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Матч Югра - Авангард Место и дата 14 февраля 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч Северсталь - Торпедо Место и дата 14 февраля 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч Динамо Мн - Лада Место и дата 14 февраля 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Матч СКА - Спартак Место и дата 14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч Йокерит - Нефтехимик Место и дата 14 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция