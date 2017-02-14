Что случилось со «Спартаком»? Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак» – «Рубин»

Последние дни в Испании выдались тяжелыми – выпало много осадков, и тренировки проводились буквально в лужах. Для «Спартака» второй сбор подходит к концу. Осталось несколько рабочих дней да спарринг с норвежским «Олесунном».





Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак»

Накануне состоялся центральный матч всего зимнего межсезонья. «Спартак» уступил «Рубину» – 2:4, озадачив болельщиков и специалистов. Критика обрушилась на игру красно-белых в обороне. Казанцы легко проникали в штрафную площадь, находя свободные коридоры, и заставляли оппонентов ошибаться. Ну, все! Пропал «Спартак»!

Поводы для беспокойства, конечно, есть. Но тут важно понимать: «Спартак» ужасно выглядел в обороне не потому, что не умеет играть, а потому, что еще не готов. Мы не раз обращали внимание на то, что красно-белые позже всех вышли из отпуска. А команда, вышедшая из отпуска позже всех, за три недели до старта не может быть готова на 100%. Больше того, Боккетти вчера сыграл второй матч с октября. Он готов еще хуже. А уж игра Ещенко, не умеющего страховать партнеров в штрафной площади, открытием не стала. Потому «Спартак» и ищет усиление в эту зону.

«Ну, какой «Спартак» чемпион, ребята?». Ловчев о сегодняшнем уровне красно-белых





Что случилось со «Спартаком»? Да ничего не случилось. Не на счет надо смотреть, а на движение – не готова команда. Пока не готова. Если бы матч был сыгран, скажем, 28 февраля, то да, было бы страшно. Но 28 февраля «Спартак» встретится с норвежской «Волеренгой». На третьем сборе. Впереди еще целый сбор и несколько матчей. Так что поражение от «Рубина», наоборот, пришлось очень кстати. У Массимо Карреры есть время все обдумать. Например, организацию игры в обороне. Может быть, весной «Спартак» представит новую связку центрдефов, в которой с Кутеповым будет играть не Боккетти, а Джикия…

А главным героем стал нестареющий Карадениз, организовавший три гола.

Единственная вещь, которую «Спартак» заготовил на сборах. Колонка Юрия Цыбанева

За два дня до старта

Сегодня «Зенит» будет заниматься в бельгийском Тюбизе, на базе национальной сборной. А завтра переедет в Брюссель, где проведет открытую тренировку и пресс-конференцию.



Фото: официальный сайт «Зенита»

«Ростов» по своему обыкновению все держит в секрете. Но хоть выкладывает видео с тренировок. Даже Курбан Бердыев попал в кадр!





А «Краснодар» пополнил состав своим воспитанником. Атакующий полузащитник Илья Жигулев подписал контракт до 2021 года. Событие знаковое. Это первый воспитанник академии, причем из первого набора, с которым был заключен полноценный контракт. Жигулеву 21, его сильные качества – видение поля и культура паса. На сборах он трижды выходил в стартовом составе и по итогам этих матчей становился лучшим по острым передачам (потрясающая точность – 73%).



Фото: официальный сайт «Краснодара»

Возвращение Акинфеева

Накануне вратарь ЦСКА приступил к работе на сборе в Испании. И рассказал, как проходило его восстановление.

– Наверное, стоит чуть подробнее рассказать о том, что такое консервативное восстановление. Когда человек переносит две тяжелые травмы, любое начало или возобновление сезона должно проходить планово. У кого-то реабилитация происходит быстрее, у кого-то медленнее. В моем случае мы вместе с руководством, тренерским штабом обговорили все детали, причем общаться пришлось дважды, сначала еще с Леонидом Викторовичем, а потом с Виктором Михайловичем (улыбается). К счастью, оба они люди в высшей степени профессиональные, тонко чувствующие каждого игрока.

Отталкиваясь от состояния колена, мы вместе приняли решение, что я начну зимнюю подготовку в Германии. Там была специфическая работа – стабилизация, другие упражнения, которые невозможно делать в обычном тренажерном зале или фитнес-центре. У Хельмута Хоффмана, реабилитолога, под руководством которого я восстанавливался, есть специальные станки, другие аппараты, которые помогают привести ногу в тонус. Даже сейчас, по первой тренировке, я уже почувствовал, что это был правильный шаг, – рассказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.





Завтра ЦСКА сыграет испанской «Картахеной».

Ближайшие матчи



14.02. «Рубин» – «Чайна Форчун», Китай

14.02. «Амкар» – «Шериф», Молдавия

15.02. ЦСКА – «Картахена», Испания

16.02. «Спартак» – «Олесунн», Норвегия

16.02. «Терек» – «Удинезе», Италия

16.02. «Крылья Советов» – «Пахтакор», Узбекистан

18.02. «Амкар» – «Актобе», Казахстан

18.02. «Локомотив» – «Бэйцзин Гоань», Китай

18.02. «Локомотив» – «Хэбэй Чайна Фортун», Китай