«Не станет «Зенит» в Лиге Европы рвать и метать – у него скоро «Спартак»

В Лиге Европы обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов больше верит в «Ростов», чем в питерский клуб.

Будете ли вы в четверг переживать за «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» в плей-офф Лиги Европы? Вопрос, конечно, не тем, кто давно болеет за один из этих клубов, а всем остальным. Любите вы эти команды, плюнете ли на сон, поддерживая «Зенит» в битве с «Андерлехтом», которая закончится за полночь?

Вот и я вряд ли… Полтора-два матча посмотрю, а на все ни сил, ни чувств не хватит – не верю, что у всех российских команд есть жгучее желание, выходя на поле, рвать и метать.

Интереснее всего «Ростов» и его хитроумный тренер-вице-през идент (настаиваю именно на такой последовательнос ти) Курбан Бердыев! Человек он закрытый и прагматичный, мы же в редакции после подвигов «Ростова» стали безудержными мечтателями и романтиками. Спим и видим, как Тимофей Калачев с Михой Мевлей играют в полуфинале, а то и в финале Лиги Европы. А что, а вдруг?

Фантазии свои мы подкрепляем невесть откуда взявшимся доводом – хочет, мол, Бердыев еще пошуметь в еврокубках! Мало ему, атаману Курбану, «барселон» и «баварий», подавай «Манчестер Юнайтед» и «Рому»!

В самых розовых снах «Ростов» побеждает «МЮ» или «Рому» именно в финале и на следующий сезон вновь играет в Лиге чемпионов. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!

Дальше, правда, не мечтается. Сложно заглянуть в следующий еврокубковый сезон, потому что не знаем, останется ли Бердыев в «Ростове». Говорят, люди атамана давно и настойчиво расшатывают стул под Юрием Семиным, и когда он с него упадет, посадят туда Бекиича… Но Палыч ведь тоже не лыком шит, столько лет в футболе! В общем, у тренеров свой плей-офф, и сложно сказать, кто из них на какой стадии вылетит.

За «Краснодар» мне болеется меньше, чем за «Ростов» и, кстати, не мне одному. Команда Галицкого (ну, не Шалимова же пока и уж давно не Кононова) стала не такой понятной, как раньше. То ли в самом деле отказался «Краснодар» от красивого атакующего футбола, то ли мне так осенью показалось, и весной «быки» вновь яростно рванут к чужим воротам.

Раньше-то они цепляли пламенным девизом «Если не выиграем, так хоть развеселим!» Теперь вроде результат стал важнее, оттого и игра поскучнела. И все же верю в талантливых сочинителей атак Смолова, Подберезкина, Клаессона! Не терпится посмотреть, что сотворят (или натворят) они в официальных матчах.

И меньше всего сопереживаю я «Зениту». Кажется, не хочет он рвать и метать в Лиге Европы. Есть подозрение, не нужны ему еврокубковые хлопоты, и наиглавнейшая задача – догнать и перегнать «Спартак».

Коллеги, которые внимательно следили за сборами питерцев, говорят, что не видно пока у них ни стартового состава, ни внятной игры, хотя матч против «Андерлехта» совсем скоро. А что, если две встречи с бельгийским клубом станут 12-й и 13-й контрольной игрой «Зенита» в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России? Оттого Мирча Луческу и не торопится раскрывать карты.

Лига Европы – тоже турнир, но «Зениту» 4 марта играть против ЦСКА, то есть за второе место в РФПЛ и за Лигу чемпионов. Как вы думаете, что для Луческу важнее?

Этот текст – из свежего номера еженедельника «Советский спорт – Футбол»