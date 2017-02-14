Монгольская семья красиво поет гимн Канады на матче НХЛ (видео, 5 гвоздей)

В традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ» мы подводим итоги игрового дня в лиге.

МАТЧ





«Коламбус» и «Рейнджерс» сражаются за место в тройке в Столичном дивизионе. И вот Нью-Йорк после этой победы, похоже, пошел на обгон. Да, «Блю Джекетс» поразили всех в первой половине сезона. Но сказка не может быть вечной, сдулся даже «Лестер», вот и «Коламбус» теперь заметно сдал. Выводы будем делать после плей-офф, конечно.

«Рейнджерс» одержали шестую победу подряд, причем на этот раз ворота защищал Антти Раанта, а не основной голкипер Хенрик Лундквист. Лучший и переломный гол матча забил Кевин Хэйес:





Тут не выручил даже Сергей Бобровский. Вообще второй день подряд россияне остаются в тени – также ничем не запомнились Павел Бучневич и Александр Бурмистров.

ВИДЕО





«Аризона», которой уже нечего терять, разгромила «Калгари» (5:0), который отчаянно бьется за место в плей-офф. А в этом эпизоде форвард гостей Макс Доми поймал кого-то невидимого на сокрушительный силовой прием.





АКЦИЯ





Перед матчем в Калгари на лед вывели десять новых граждан Канады – из Монголии, Индии и Филиппин, и они на публику исполнили свой новый национальный гимн.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сегодня ночью, в День Святого Валентина, мы наконец-то сможем увидеть в деле Евгения Малкина. Да, окончательное решение пока не принято. «Но Джино отлично себя чувствовал. Посмотрим, как он будет реагировать на тренировки. Решение о его участии в матче против «Ванкувера» мы примем перед игрой», - сказал тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Последние семь матчей Евгений Малкин пропустил из-за травмы нижней части тела. При этом даже сейчас он остается лучшим бомбардиром среди россиян.

Ну и домашний матч против «Ванкувера» будет славен тем, что Сидни Кросби в нем может набрать 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Ждем-с…

ОБМЕНЫ

«Колорадо» даже не скрывает, что хочет обменять своего лидера Мэтта Дюшена. В этом игроке может быть заинтересован тот же «Питтсбург», которому пригодится усиление перед дедлайном.

Но нас больше интересует, кто из россиян может сменить клуб. Думаю, что под обмен может легко попасть защитник «Баффало» Дмитрий Куликов, который не особо вписался в состав новой команды, а летом у него истекает контракт. Распродажу легко устроит «Колорадо» - Федор Тютин и Никита Задоров, Михаил Григоренко и Семен Варламов –неприкасаемых тут нет.

«Монреаль» должен выбираться из кризиса – можно отдать и свою икону Андрея Маркова. Сергей Калинин не может быть полностью спокойным в «Нью-Джерси». И конечно, при очередном тренере на лавку в «Сент-Луисе» попал Наиль Якупов. Обменять могут всех. Другое дело, будет ли спрос на игроков? У кого-то большой контракт, а у кого-то – уже подмоченная репутация.

ТАБЛО

К: в Бобровский (23-20; 87,0%, 57.57)

Р: Бучневич (0+0; -1, 2, 0, 9.00)

А: Бурмистров (0+0; 0, 0, 2, 16.00)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.