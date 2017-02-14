Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Бегу- : -Касаткина
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Теннис  Янкович- : -Павлюченкова
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Губерниев против Чехии. Зачем тренер Коукаловой обвиняет комментатора в угрозах?

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Губерниев против Чехии. Зачем тренер Коукаловой обвиняет комментатора в угрозах?
Источник: «Советский спорт»

Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж рассказал, что его команда получает угрозы со стороны россиян. А виноват в этом «сумасшедший русский комментатор».

Что случилось?

– Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких, как сумасшедший русский комментатор (чехи делают примечание, что речь именно о Губерниеве). Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ. Русские не были честны с самого начала, так что не следует рассчитывать, что они вдруг станут честны сейчас, – сказал Рыбарж в интервью INDES.

Есть ощущение, что паранойя именно у чешской команды. Во избежание нападений со стороны россиян чехам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, а также принимать подарки от болельщиков.

А виноват ли Фуркад? Шипулин и Логинов первые не пожали руку французу (видео)

Губерниев действительно виноват? 

В том то и дело, что нет. По крайней мере, в эфире федеральных каналов никаких призывов к угрозам в адрес чехов не было. Фуркада свиньей называл, но на чехов не нападал. Лишь однажды прокомментировал слова лидера чешской сборной Габриэлы Коукаловой, которая сказала, что больше не верит ни одному российскому спортсмену.

– Мы любим Габриэлу Коукалову как спортсменку. У меня есть ощущения, что все эти слова говорила не она, а в ее симпатичную головку вложили все это люди из чешской федерации, у которых почему-то давно свербит в отношении России. Они никак не могли успокоиться, когда Нове-Место проиграло Тюмени чемпионат мира-2021. Я говорю конкретно про президента федерации Иржи Гамзу, который, как мне кажется, ведет некоторую работу со своими спортсменами, – сказал в январе 2017-го Губерниев.  

Наверно, именно эти слова комментатора чехи восприняли как провокацию.

Что говорит сам Губерниев? 

– Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаржа и его друзей бить исподтишка! Видит бог и телезрители подтвердят – никогда ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил. А наоборот – восхищался спортсменами. Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам, – написал Губерниев в инстаграме. 

Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей бить исподтишка!!!Видит бог и телезрители подтвердят-никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил!!!А наоборот, восхищался спортсменами!!!Милые чехи,я сделал все,чтобы Россия получила чемпионат мира 21-го года!!!И я горжусь этим!!!Счастья и здоровья Вам ,нашим нашим надежным иностранным партнерам!!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😜🇷🇺🇷🇺😜🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😂😂😂😂😂😂😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💪💪💪💪💪💪💪💪💪😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Что дальше?  

Непонятно. Может, чехи, как и Мартен Фуркад, ждут, что русские пригласят решить вопрос за рюмкой водки. Но проблема в том, что чехам придется прийти со своей, ведь им запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее... 

«У Фуркада нет мозгов», «Русские не умеют проигрывать». Франция – о скандале

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мираВице премьер правительства РФ Виталий Мутко надеется, что российские биатлонисты поборются за медали в оставшихся гонках на чемпионате мира в Хохфильцене.Дмитрий Губерниев: На меня никто не наезжал по поводу слов в адрес ФуркадаРоссийский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему грубо высказался в адрес французского биатлониста Мартена Фуркада.Допинг-пробы казахстанских биатлонистов на ЧМ оказались отрицательнымиДопинг-пробы биатлонистов сборной Казахстана на чемпионате мира в Австрии оказались отрицательными, заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.Александр Тихонов: Самая большая вина в допинговом скандале – на БессебергеЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обвинил президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга в допинговых скандалах.Александр Логинов: Совершенно не обращаю внимания на разговорыРоссийский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, в чем находил мотивацию для тренировок во время дисквалификации, а также о своем отношении к реакции соперников на его возвращение.Антон Шипулин: Мы пообщались с Фуркадом, поняли друг другаРоссийский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своих взаимоотношениях с Мартеном Фуркадом и об обвинениях России в системном применении допинга.Александр Кравцов: Не вникая в суть происходящего, чехи пытаются кого-то в чем-то обвинитьПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал обвинения чешской сборной в адрес российской стороны.Дмитрий Губерниев: Телезрители подтвердят – ничего плохого в репортажах про чехов я не говорил!Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил тренеру сборной Чехии Ондржею Рыбаршу. Ранее специалист заявил, что из-за Губерниева в адрес команды поступают угрозы.Фуркад-старший исключен из состава сборной ФранцииТренерский штаб сборной Франции принял решение произвести замену в составе национальной команды на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.Цветкова забыли накормить обедом? Как складывается для нашей сборной ЧМ-2017Цветкова забыли накормить обедом? Как складывается для нашей сборной ЧМ-2017После пяти из одиннадцати гонок чемпионата мира по биатлону «Советский спорт» анализирует, что мы уже увидели, и чего еще ждать.Эмиль Хегле Свендсен: Есть опасения, что обморок может повторитьсяНорвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о своем самочувствии.Антон Шипулин: При удачном стечении обстоятельств я способен завоевать любую медальРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал отсутствие в своей коллекции золотых медалей чемпионата мира.Тренер сборной Чехии: Из-за сумасшедшего комментатора Губерниева нам поступают угрозыТренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш заявил, что в адрес команды поступают угрозы. Он считает, что в этом виноват комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.День в истории. Евгению Гараничеву исполнилось 29 летСегодня отмечает день рождения известный российский биатлонист Евгений Гараничев. Ему исполнилось 29 лет.Анфиса Резцова: Пока в сборной России творится бардак, нам не на что рассчитыватьДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в ХохфильценеСегодня в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.«Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно»«Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о первых днях чемпионата мира, скандале с Мартеном Фуркадом и его освещении на ТВ.Уле Эйнар Бьорндален: Выступление Домрачевой вдохновило меняНорвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял третье место.Йоханнес Бе: Я не был уверен, что смогу догнать БьорндаленаНорвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял второе место.Услугина может пропустить оставшиеся гонки чемпионата мира по биатлонуРоссийская биатлонистка Ирина Услугина, возможно, не выступить в оставшихся гонках на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
Главные новости
Футбол
УЕФА сократил дисквалификацию Гранквиста в Лиге Европы до одного матча
Футбол
Александр Кержаков: Меня печалит место России в рейтинге ФИФА. Это нужно срочно исправлять
Футбол
Шандао не покинет «Анжи» зимой
Биатлон
Виталий Мутко: Хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира
Биатлон
Дмитрий Губерниев: На меня никто не наезжал по поводу слов в адрес Фуркада
MMA
Альберт Дураев: Самбо Федора «не прокатит». Закончились времена
Футбол
Григорьев присоединился к «Оренбургу»
Футбол
Заммэра Москвы: На поле «Лужников» можно играть уже сейчас
Биатлон
Допинг-пробы казахстанских биатлонистов на ЧМ оказались отрицательными
Биатлон
Александр Тихонов: Самая большая вина в допинговом скандале – на Бессеберге
все новости
Габриэла Коукалова
Габриэла Коукаловавсе новости
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниеввсе новости
Чемпионат мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону