Борис Майоров: Капризова признали лучшим? Я к таким званиям скептически отношусь

Кирилл Капризов Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает оценку молодым игрокам, хорошо проявившим себя в сборной России на Шведских играх.

19-летний форварда «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче со шведами. И заслужил целую волну похвал от специалистов. Казалось бы, уж с этим нападающим все ясно, застолбил себе место в сборной. Однако, у Бориса Майорова и на этот счет оказалось свое собственное, отличное от большинства мнение.

- Со шведами Капризов сделал хет-трик, но в других поединках был гораздо менее результативен, - напомнил Борис Майоров. – Хотя вообще тройка Капризов – Ткачев – Голышев тренерам сборной удалась. Очень хорошая и опасная для соперников связка получилась. Они ведь в каждой игре голы забивали. А сколько еще моментов упустили! В том числе и выходов один на один с вратарем, которые были и у Капризова, и у Ткачева.

Вот я еще раз скажу простую вещь: надо как можно больше давать молодым игрокам играть на таком уровне. Слава богу, что и Капризов, и Ткачев, и Голышев – твердые игроки основного состава в своих клубах. Они там на ведущих ролях, хорошую практику получают. И это дает им возможность расти.

А вот взять для обратного примера Прохоркина. Сколько Николай уже находится в орбите сборной, а ничего выдающегося так и не показал. Но ведь совсем недавно мы о нем говорили, как о талантливом, как минимум, многообещающем игроке. А почему? Да потому что он и в СКА не так много играет. У питерцев есть два ударных, крепко сбитых звена. Попробуй туда еще пробейся, шансов на это мало. А в четвертой тройке всегда будешь на подхвате. Поэтому и в сборной результата нет. Чтобы люди росли, становились звездами – им играть надо!

- По окончанию турнира сразу три игрока сборной России получили звание лучших – вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Кирилл Капризов. Согласны со столь высокими оценками?

- Признаюсь честно, я всегда скептически относился к назначению лучших игроков на всевозможных турнирах. Серьезных объективных критериев, по которым они определяются, просто не существует. Всегда привожу в пример футболиста сборной СССР Игоря Беланова. На чемпионате мира-86 в Мексике он забил много голов. И сразу был признан лучшим в Европе. По количеству мячей он действительно был первым. Но вот что касается содержания игры… Я абсолютно в этом не уверен.

При определении лучшего должны учитываться все компоненты. Ведь не зря говорят, что один раз в год и метла стреляет. Любой игрок может много забить в отдельном матче. Но надо смотреть не только на число голов, но и на многое другое, от чего зависит итоговый успех команды. Как он взаимодействует с партнерами, как игру ведет…

Это относится ко всем полевым игрокам. В меньшей степени к вратарям. У голкиперов все же есть процент отраженных бросков. Хотя и там броски разные бывают. И все же, когда вратарь спасает команду своей реакцией – это, как правило, заметно. Это его конкретный вклад в победу. Если же говорить о защитниках, Рыков, безусловно, хорош. Его надо продолжать вызывать в сборную и в клубе время давать.

Напомним, что сборная России выиграла все три матча на Шведских играх, одержав досрочную победу в общем этапе Евротура.