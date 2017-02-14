Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Бегу- : -Касаткина
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Теннис  Янкович- : -Павлюченкова
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Капризова признали лучшим? Я к таким званиям скептически отношусь

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Капризов
Кирилл КапризовИсточник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает оценку молодым игрокам, хорошо проявившим себя в сборной России на Шведских играх.

19-летний форварда «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче со шведами. И заслужил целую волну похвал от специалистов. Казалось бы, уж с этим нападающим все ясно, застолбил себе место в сборной. Однако, у Бориса Майорова и на этот счет оказалось свое собственное, отличное от большинства мнение.

- Со шведами Капризов сделал хет-трик, но в других поединках был гораздо менее результативен, - напомнил Борис Майоров. – Хотя вообще тройка Капризов – Ткачев – Голышев тренерам сборной удалась. Очень хорошая и опасная для соперников связка получилась. Они ведь в каждой игре голы забивали. А сколько еще моментов упустили! В том числе и выходов один на один с вратарем, которые были и у Капризова, и у Ткачева.

Вот я еще раз скажу простую вещь: надо как можно больше давать молодым игрокам играть на таком уровне. Слава богу, что и Капризов, и Ткачев, и Голышев – твердые игроки основного состава в своих клубах. Они там на ведущих ролях, хорошую практику получают. И это дает им возможность расти.

А вот взять для обратного примера Прохоркина. Сколько Николай уже находится в орбите сборной, а ничего выдающегося так и не показал. Но ведь совсем недавно мы о нем говорили, как о талантливом, как минимум, многообещающем игроке. А почему? Да потому что он и в СКА не так много играет. У питерцев есть два ударных, крепко сбитых звена. Попробуй туда еще пробейся, шансов на это мало. А в четвертой тройке всегда будешь на подхвате. Поэтому и в сборной результата нет. Чтобы люди росли, становились звездами – им играть надо!

- По окончанию турнира сразу три игрока сборной России получили звание лучших – вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Кирилл Капризов. Согласны со столь высокими оценками?
- Признаюсь честно, я всегда скептически относился к назначению лучших игроков на всевозможных турнирах. Серьезных объективных критериев, по которым они определяются, просто не существует. Всегда привожу в пример футболиста сборной СССР Игоря Беланова. На чемпионате мира-86 в Мексике он забил много голов. И сразу был признан лучшим в Европе. По количеству мячей он действительно был первым. Но вот что касается содержания игры… Я абсолютно в этом не уверен.

При определении лучшего должны учитываться все компоненты. Ведь не зря говорят, что один раз в год и метла стреляет. Любой игрок может много забить в отдельном матче. Но надо смотреть не только на число голов, но и на многое другое, от чего зависит итоговый успех команды. Как он взаимодействует с партнерами, как игру ведет…

Это относится ко всем полевым игрокам. В меньшей степени к вратарям. У голкиперов все же есть процент отраженных бросков. Хотя и там броски разные бывают. И все же, когда вратарь спасает команду своей реакцией – это, как правило, заметно. Это его конкретный вклад в победу. Если же говорить о защитниках, Рыков, безусловно, хорош. Его надо продолжать вызывать в сборную и в клубе время давать.

Напомним, что сборная России выиграла все три матча на Шведских играх, одержав досрочную победу в общем этапе Евротура.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?Превью игрового дня в КХЛ.Борис Майоров: Прохоркин в СКА на подхвате, поэтому и в сборной не заметенДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об игре в сборной России форварда СКА Николая Прохоркина.Борис Майоров: «Пас только на советский крючок!» Так еще Тарасов сборную училБорис Майоров: «Пас только на советский крючок!» Так еще Тарасов сборную училДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги выступлению сборной России на Шведских играх и победе наших в Евротуре.Борис Майоров: Сибирское звено в сборной за год здорово прибавило. Просто небо и земляДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о новосибирской тройке в составе сборной России.Владислав Третьяк: Надо создать все условия, чтобы Капризов как можно дольше играл в КХЛПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от игры на Шведских играх форварда «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилла Капризова.Евгений Зимин: Знарок дает возможность молодым раскрыть свои таланты на уровне сборнойДвукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился впечатлениями от выступления сборной России по хоккею на Шведских играх - третьем этапе Еврохоккейтура.Великолепная семерка рвется в Кельн. Экспертиза по итогам шведского этапаВеликолепная семерка рвется в Кельн. Экспертиза по итогам шведского этапаНа завершившихся в Гётеборге Шведских хоккейных играх погоду в сборной России, победившей на турнире, делали нападающие двух первых звеньев.Егор Рыков: Приз лучшему защитнику Шведских игр стал неожиданностьюЗащитник сборной России Егор Рыков поделился впечатлениями от выступления на Еврохоккейтуре.Александр Кожевников: Ткачев и Капризов на 98% будут на чемпионате мираДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев своей игрой в клубе и на этапах Евротура почти гарантировал себе место в сборной России на чемпионате мира.Швеция уступила Финляндии на ЕврохоккейтуреМатч последнего тура шведского этапа Еврохоккейтура между сборными Швеции и Финляндии завершился победой финских хоккеистов. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Финляндии.«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, кто из состава этой сборной России наиграл на чемпионат мира.Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуаОрганизаторы шведского этапа Еврохоккейтура определили лучших игроков турнира в каждом из амплуа. Все призы достались россиянам.Знарок красиво ответил критикам сборной! Но теперь тренер сам в ловушкеЗнарок красиво ответил критикам сборной! Но теперь тренер сам в ловушкеОбозреватель «Советского спорта» - о сложной ситуации в которую попал наставник сборной России Олег Знарок. С кем теперь ехать на ЧМ-2017?Олег Знарок: Какие мысли приходят о победе в Евротуре – я вам все равно не скажуОлег Знарок: Какие мысли приходят о победе в Евротуре – я вам все равно не скажуГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: Решение о поездке скаутов в Америку примем в конце февраляГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: Может, этим игрокам не хватает мастерства, зато желание бьет через крайГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: У этих ребят огромное желание попасть на чемпионат мираГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).Олег Знарок: В этой сборной есть те, кто поедет на чемпионат мираГлавный тренер сборной России Олег Знарок подвел итог выступления команды на Шведских играх.«Чудеса! Это рекорд!» Как сборная России выиграла Евротур уже в феврале (видео)«Чудеса! Это рекорд!» Как сборная России выиграла Евротур уже в феврале (видео)Сборная России победила чехов в Гетеборге (4:2) и досрочно стала чемпионом Евротура – впервые с 2013 года!Сборная России, обыграв Чехию, досрочно стала победителем Евротура сезона 2016/17Сборная России, обыграв Чехию, досрочно стала победителем Евротура сезона 2016/17Сборная России взяла верх над командой Чехии (4:2) в своем заключительном матче Шведских игр – третьего этапа Еврохоккейтура.
Главные новости
Футбол
42 шайбы в ворота сборной Турции, ничья «Милана» с «Лацио» и 20 сэйвов Бобровского. Главные новости утра
Биатлон
Александр Логинов: Совершенно не обращаю внимания на разговоры
Футбол
«Кайрат» интересуется нападающим «Анжи» Боли
MMA
Американцы считают, что Митрион победит Емельяненко
Хоккей
ФХР отстранила тренеров «Витязя-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста
MMA
Яна Куницкая: Мне кажется, что основная проблема Федора заключается в его подготовке
Футбол
«Спартак» подписал контракт с замбийцем Сакалой
Футбол
Хаби Алонсо из-за травмы может пропустить матч с «Арсеналом»
Баскетбол
«Денвер» претендует на Теодосича
MMA
Емельяненко завершит карьеру после истечения срока контракта с Bellator
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости