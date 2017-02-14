Родители с трибуны кричат: «Убей его!..» Какие выводы из гибели юного хоккеиста?

14-летний Илья Солнышкин трагически погиб после тренировки детской команды «Витязя». Продолжаем горячую тему.

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Вчерашний материал о погибшем 14-летнем хоккеисте Ильи Солнышкина в школе «Витязь» вызвал большой резонанс.

Тема должна получить продолжение, но почти все спикеры от комментариев отказываются, пока идет следствие.

Это правильно. Пока же я представляю вам анонимный разговор с очень авторитетным человеком о том, что происходит в нашем детском хоккее. Здесь не будет фамилий. Только общие тенденции.

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- Школа «Витязя» - одна из лучших. Просто так случилось, что там произошла трагедия, - рассказали мне. – Отличие школы в том, что там много приезжих ребят со всей страны. Об этом говорит яркий пример Артемия Панарина – молодым игрокам там дают хорошие шансы.

Но конкуренция очень велика. И бывают конфликтные ситуации. Все дети ведь разные. Кстати, родители в «Витязе» не так активны, как в школах из больших городов – потому что много приезжих.

А вообще есть колоссальная проблема, когда папы-мамы кричат с трибун: «Не отдавай пас!» или «Убей его!» в адрес соперника. Родители очень мешают своим детям развиваться. А сколько драк бывает после хоккея, когда ребята заведены? Ну а в семье довольны, что у них растет боевой мальчик.

Но ведь это глупость полная. У нас почему-то с 1972 года принято считать, что неконтролируемые драки в хоккее – это нормально. Во всем мире с этим идет огромная борьба, а у нас этого нет.

Еще мы видим на этом уровне неквалифицированное судейство. Выпускают пацанов со свистками, и они не могут справиться с молодыми, но уже здоровыми игроками.

А как в Канаде и в других странах? Там в 7-8 лет никто не рубится в матчах, где на кону стоит результат. Там силовые приемы запрещены. Если кого-то ударил или не дай бог началась драка, тебе выписывается автоматическое удаление – доходит и до дисквалификации. Борьба с этим идет очень жесткая, потому что здоровье детей превыше всего. И если какой-то ребенок начнет беспредельничать, родители остальных детей добьются того, чтобы хулигана убрали из команды. Культ драки в Северной Америке и Европе абсолютно неприемлем.

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- Есть ли в нашем хоккее проблема «переписанных»? Да, и очень большая. С этим теперь ведут борьбу. Намного сложнее стало переделывать документы. Ужесточилось законодательство, карающее за такие вещи.

Но ведь как раньше было? Оформляют ребенка в каком-нибудь далеком краю или области, что он родился на два года позже. За деньги можно выправить документ. И раньше не особо задумывались, к чему это может привести. Ну, родился парень как будто позже – какая разница?

А в хоккее получается, что по детской раздевалке ходят здоровенные лбы. Фора в один-два года в таком возрасте – колоссальное преимущество. Он выступает сильнее, получает лучше условия, больше игрового и тренировочного времени, его скорее привлекут в сборную. В результате он лучше растет, но при этом задавливает остальных – молодых, непереписанных.

Но тут есть и обратная сторона – как только парень начинает играть хорошо, родители других детей начинают обвинять его в том, что он – «липач». Создают комиссии, проверяют документы. Не находят факты, но нервы всем треплют порядочно – и тренерам, и талантливым игрокам.

Так что проблема «переделанных» - одна из самых злободневных в детском хоккее.

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Вот что нам сообщает сайт ФХР: «В офисе Федерации хоккея России состоялось заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ. На нем был рассмотрен трагический эпизод в хоккейной школе «Витязь» (Подольск), в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рождения Илья Солнышкин.

По его итогам было принято решение о применении санкции в отношении тренеров команды «Витязь-2003» Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела (окончания следственных действий).

На настоящий момент расследование продолжается. В ходе него, возможно, будут применены и санкции в отношении других ответственных официальных лиц. К расследованию подключены медицинская служба ФХР и служба безопасности ФХР. Совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ в СДЮСШОР «Витязь» (Подольск) и других организациях запрошены все документы по данному делу. Заседания Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ будут проходить по мере поступления новых материалов».

Воспитание зверства. Что стоит за убийством 14-летнего хоккеиста «Витязя»