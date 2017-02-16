«Зенит» не заявил на Лигу Европы новичка Андрея Лунева, так что защищать ворота команды, видимо, по-прежнему будет Юрий Лодыгин. Источник: Getty Images

Российские клубы стартуют в плей-офф Лиги Европы. Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев оценивает их шансы, а журналисты редакции дают прогноз – как далеко пройдут «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

«ЗЕНИТ»: ИЗ ГАЗЗАЕВСКОГО ТОЛЬКО ТРОСТОЧКИ

Летом я приветствовал назначение Мирчи Луческу в «Зенит»: вот молодцы, выбрали тренера газзаевского толка. Такого, кто встряхнет команду, раззадорит…

Но не дано предугадать, как слово наше отзовется. Аналогия вывернулась наизнанку. Глядишь на игру «Зенита» – и из газзаевского вспоминаются разве что «академики с тросточками». Вот только тот ЦСКА испытывал приступы академичности эпизодически, ибо Валерий Георгиевич тросточки рьяно вышибал.

Возникало ощущение, что на сборах команда Луческу тренировала преимущественно контроль мяча. Так, чтобы все три десятка кадровых единиц твердо это дело освоили, без разночтений. В контрольных встречах «Зенит» сильно напоминал команду гандболистов, бесконечно и незамысловато пасующихся по периметру. Покуда соперник мяч не отберет и не накажет за пассивность.

Ну да, возможно и такое, что прообраз будущей зенитовской игры Луческу хорошенько замаскировал. Летом-то команда на подступах к календарному сезону раскатывала спарринг-соперников всласть – а потом периодически буксовала.

Но дьявол, как известно, в деталях. И вот детали-то зенитовской подготовки сеют сомнение в хитромудрых тренерских расчетах.

Во-первых, не был отформатирован и наигран основной состав. Словно у Луческу разбегались глаза при каждодневном осмотре обширной кадровой мозаики.

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Во-вторых, не виделось прицельной работы по вживлению в состав новичков, призванных освежить атаку. Эрнани чувствовал себя на поле неуютно, играя что-то свое. А Молло, этот востроногий француз, от которого ждали веских авторских фраз, вовсе не попал в дозаявку на Лигу Европы… Иванович, стало быть, тренеру нужнее, хотя роль серба пока что – на подхвате.

В-третьих, «Зенит» вступает в плей-офф Лиги Европы с той же вратарской бригадой, которая осенью заставляла Луческу нервно подрагивать.

С Лигой Европы ведь какое дело – здесь, как правило, преуспевают команды, чья игра сродни шампанскому или хотя бы газировке. Тонизированные. А «Зенит» будто черпает из тихой заводи.

Первый соперник, «Андерлехт», в принципе такой же. С неизбывными манерами обедневшего аристократа. По всей вероятности, он самый податливый из доставшихся нашей троице, и пройти его можно не напрягаясь. Очередная милость жребия, постоянно оберегающего «Зенит» от треволнений, как заботливая мама – нежного сынка…

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«КРАСНОДАР»: ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА?

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов пытается найти общий язык со своенравным Павлом Мамаеым. Источник: Associated Press

Не одна беда, так другая. При Олеге Кононове «Краснодар» приходилось упрекать в мягкотелости. А с Игорем Шалимовым у команды вдруг исчезла атака. Заблудилась. Растворилась.

Сергей Галицкий не даст соврать: наводить фокус на эту команду – значит рассматривать ее игру впереди. Иное, с точки зрения владельца «Краснодара», попросту лишено смысла, ибо противоречит замыслу творца-прародителя.

Шалимову нынче не позавидуешь. Мало того что пришлось творчески выстраивать зимнюю предсезонку, на чем Игорь Михайлович не имел возможности прежде набить руку. Так еще следовало и какую-то игру искать. Притом срочно.

На горизонте-то замаячил не кто-то, а «Фенербахче» работы почетного петербуржца Дика Адвоката. Проверенного комбинатора атаки. Возможно, это самый сильный из наших соперников в первой фазе плей-офф. И что противопоставить турецкому маршу в краснодарские тылы?

Далеко не каждый контрольный матч хоть сколько-то информативен. Но встречу с корейским «Сувоном» Шалимов, если твердо намерен наладить атакующее дело, обязан взять за трафарет и от него не отступать. Там у «Краснодара» что-то проклюнулось. Трое дружно вышли из леса, где команда блуждала, не зная тропы и потеряв компас. Клаессон, Подберезкин и Смолов. Нащупали общие ценности – вкус к борьбе и стремительность. И соорудили артелью аж три гола за тайм, по одному на каждого.

В обход былой краснодарской бразилиады. Вандерсон, да, на поле находился, но обретался этак обочь новоявленной артели.

Собственно, трансферные усилия «Краснодара» прямо указали: команда ищет свежее игровое дыхание, стремясь сбросить путы затхлости. И вот, пожалуйста, Клаессон. По игровым предпочтениям – этакий антибразилец. Скорее, ментальный родственник Вернблума, только с атакующим акцентом. Вот эквадорский защитник Рамирес, по первому впечатлению более проворный и настырный, чем его предшественники на фланге обороны. Вот, наконец, Шишкин, попавший в «Краснодар» по случаю и не внесенный в дозаявку на Лигу Европы. Но и он, пожалуй, в движениях побыстрее тех (за исключением Каборе), кто до сей поры отвечал за опорную зону.

Другой, незнакомый пока «Краснодар» только мелькнул. Кто знает, получится ли изменить натуру и характер. Привычка-то – в данном случае мусолить до бесконечности мяч – прилипчива. Между тем Смолову срочно нужна на поле своя большая компания, дерзкая и целеустремленная. Одного Мамаева (да и когда он вылечится наконец?) мало.

Находясь в некоей полупозиции, «Краснодар» вряд ли способен «Фенербахче» переиграть. Может взять только здоровой злостью.

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«РОСТОВ»: ТРОПОЮ ГРОМА

28 сентября 2016 года. Групповой этап Лиги чемпионов. «Ростов» – ПСВ – 2:2. Прорыв капитана дончан Александра Гацкана (№84). Источник: Reuters

Парадокс нынешней зимы: «Ростов» от всех спрятался, но контур именно его игры видится наиболее отчетливо, и именно его перспективы в плей-офф Лиги Европы наиболее осязаемы.

Вот что делает репутация, а репутация Курбана Бердыева – редчайший случай в качельном тренерском контексте! – нынче, похоже, незыблема. В придачу вектор достижений команды в прошлом году указывает на ее тождественность Мюнхгаузену, планировавшему подвиги строго по расписанию.

«Ты не поверишь! «Ростов» вернется в Лигу чемпионов» – написал я в декабре по горячему следу дерзкой еврокубковой кампании бригады Бердыева. И остужать теперь свой пыл прогнозиста как-то несолидно. Тем более недавно многоискушенный коллега Геннадий Орлов, комментируя в эфире контрольные потуги родного «Зенита», взял да и назвал не его, а «Ростов» одним из претендентов на выигрыш Лиги Европы.

Вдуматься, так от Бердыева даже не требуется чего-то необычайного, чтобы повести команду и дальше по тропе свершений. Главное уже освоено.

Тропа была проторена прошлогодней зимой, когда Курбан Бекиевич до такой степени отшлифовал боевую и тактическую подготовку недавних премьер-лиговых маргиналов, что они нарисовали весной трем богатырям – ЦСКА, «Зениту» и «Спартаку» – ошеломляющие совокупные цифры 7:0.

И затем прошлой осенью, когда «Ростов» не дал себя сломать через колено европейским монстрам, а, напротив, чем дальше, тем больнее кусал «Атлетико» и «Баварию».

Завязать в один узел уже апробированную зимнюю подготовку (зимой наши команды по большей части не более чем вспоминают, как играть, – а Бердыев умеет вывести игру на новый виток) и осенний опыт – вот и готов алгоритм штурма лигоевропейских высот.

«Ростов» нынче, как и полагается солидному клубу, ни одного из важных игроков не потерял. И даже укрепился. Девич, как мне представляется, явный дополнительный козырь для той структуры атаки, какую облюбовал Бердыев. Футболист темповый, координированный, способный попадать в такт. Подходящая альтернатива Полозу или Азмуну (скорее, иранцу).

Главное сейчас для «Ростова» – без раскачки вработаться в контекст плей-офф. «Спарта», да, не подарок (ЦСКА и «Краснодар» это испытали на своей шкуре), но зато она вполне Бердыеву понятна. Заблокировать фланговые зоны, где закипает, как правило, пражская атака, – не самая сложная задача для доки Бердыева. А уж свое-то «Ростов», полный сил, наверняка хоть что-то да забьет.

Словом, лиха беда начало. А дальше – череда европейских матчей в жанре запланированного взрыва, фирменного бердыевского. В некоторый, понятно, ущерб играм чемпионата. Но ведь от вожделенного возвращения в Лигу чемпионов ростовчан отделяет всего-то девять встреч! Да, плей-офф гарантий не выдает никому. Но для «Ростова» все возможно и все реально.

ПРОГНОЗ «ССФ»: вылет в 1/2 финала

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