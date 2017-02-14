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Возвращение Агуэро и скандал с Биличем. Главные события 25-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Возвращение Агуэро и скандал с Биличем. Главные события 25-го тура АПЛ
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 25-го тура чемпионата Англии.

«ЛИВЕРПУЛЬ» ВЕРНУЛСЯ?

«В какой-то момент мы потеряли легкость», - говорил перед матчем с «Тоттенхэмом» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Похоже, «красные» вновь ее обрели. В игре со «шпорами» мы увидели прежний «Ливерпуль» - быстрый, агрессивный, душащий соперника прессингом.

И теперь у Клоппа есть возможность закрепить эффект – следующий матч «красные» проведут только 29 февраля. И команда уже отправилась на пятидневный сбор в испанскую Ла Мангу. «Мы словно бы снова находимся перед началом сезона. Нам нужно попытаться обернуть эту ситуацию себе на пользу. Мы идем в верхней части турнирной таблицы и это хорошо. Нам нужно продолжать в том же духе, и все будет хорошо», - сказал немец. Стоит добавить, что задача, которая была официально поставлена перед командой перед началом сезона – попасть в первую четверку.

Совпадение это или нет, но легкость к «Ливерпулю» вернулась, когда воссоединилось атакующее трио Мане-Фирмино-Коутиньо, наводившее ужас на соперников осенью. А в центре поля снова играли Хендерсон, Лаллана и Вайналдум, тогда как нещадно критикуемый болельщиками Эмре Джан сел на лавку.

Источник: Reuters

КАК ОСТАНОВИТЬ «ЧЕЛСИ»?

Секрет этого, похоже, знает главный тренер «Бернли» Шон Дайш и его парни. Пока другие пытались копировать схему «Челси» и тоже играть 3-4-3 или придумывать другие заумные штуки, он решил, что нет ничего лучше старой школы. Канонические 4-4-2, никакого прессинга, длинные забросы вперед и борьба, ну и, конечно, сумасшедшая, запредельная самоотдача. Ах, да, нужно еще отдать «Челси» мяч, что «Бернли» и сделал – владение было 72 на 28 в пользу «синих». А соотношение ударов в створ ворот – 4-2 в пользу хозяев.

«Мы набрали только одно очко, и, конечно, расстроены. Мы хотели победить. Мы пытались играть в футбол, «Бернли» же хотел только разрушать нашу игру», - сокрушался после матча главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Хотя итальянец, наверное, лукавит. Потому что это был едва ли не самый сложный выезд для «синих»: «Бернли» в этом сезоне дома играет просто фантастически – из 30 очков 29 «бордовые» набрали на «Терф Мур».

Да и, думается, Конте больше заботит не потеря двух очков, а «лимитные» карточки Давида Луиза и Фабрегаса – теперь они пропустят матч с «Суонси» в следующем туре.

Источник: Reuters

СКАНДАЛ НА «ЭМИРЕЙТС» И УСТАВШИЙ ВЕНГЕР

Скандальный эпизод случился в матче между «Арсеналом» и «Халлом» - форвард лондонцев Алексис Санчес забил рукой гол, который в итоге оказался победным.

В первом тайме в суматохе в штрафной «Халла» Санчес с близкого расстояния нанес удар по воротам, вратарь гостей Якупович его отразил, но мяч отскочил в руку нападающему и отлетел в сетку. При этом на повторах четко видно – чилиец не играл рукой, не делал никакого акцентированного движения в сторону мяча. Арбитр Марк Клаттенбург, судивший, между прочим, в 2016 году финалы чемпионата Европы и Лиги чемпионов, ничего не заметил и гол засчитал.


Тем временем бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт в интервью радиостанции ВВС 5 рассказал, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер думает о том, чтобы в конце сезона оставить свой пост.

«Мы разговаривали в четверг, пробыли вместе несколько часов. Он заметил, что его путь в «Арсенале» подходит к концу. Я никогда раньше не слышал от него ничего подобного. Он не сказал: «Я уйду в конце сезона». Но у меня сложилось впечатление, что он думает именно так. Арсен выглядит уставшим», - сказал Райт.

Правда, Венгер после матча с «Халлом» заявил, что никуда уходить не собирается. «Да, у нас был ужин с Райтом, но там были и другие гости. Ценю вашу заботу обо мне и желание, чтобы я наконец отдохнул, но я пока не готов уходить на покой. Я выгляжу уставшим? Это потому, что я каждое утро рано встаю», - сказал Венгер.

Контракт 67-летнего француза с «Арсеналом» истекает в конце сезона, и пока новое соглашение не подписано.

Источник: Reuters

ШАНС ДЛЯ АГУЭРО

Перед матчем с «Борнмутом» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые заявил, что нападающий Агуэро может летом покинуть клуб. Конечно, в очень обтекаемой форме: мол, мы хотим, чтобы он остался, это очень важный для нас игрок, но никто не знает, что случится в конце сезона и все в том же духе.

Но, похоже, аргентинец получил свой шанс – Габриэл Жезус, вытеснивший его из стартового состава, получил травму уже на 14-й минуте игры с «Борнмутом». Бразилец подвернул голеностоп. Насколько все серьезно, пока неизвестно. «Надеюсь, все не очень серьезно. Но нужно подождать обследования», - сказал Гвардиола.

Вышедший на замену Агуэро хоть и не забил, но именно его активность привела к автоголу защитника «Борнмута» Мингса.

«Серхио провел отличный матч. Он бился не жалея себя и я рад за него. Это очень важный для нас игрок», - сказал Гвардиола.

«Сити» вышел на второе место, и отстает от «Челси» на восемь очков. И оптимисты из числа болельщиков «горожан» уже начали вспоминать сезон-2011/12, когда «МС» отставал от соседей из «Юнайтед» на те же восемь баллов в начале весны, но в итоге все же стал чемпионом.

Источник: Reuters

БИЛИЧ-ШОУ

Главного тренера «Вест Хэма» Славена Билича наверняка ждут разбирательство в Футбольной ассоциации и одноматчевая дисквалификация за его выходку в игре против «Вест Бромвича». Хорват, раздосадованный работой судейской бригады, сочно, но комично пнул телевизионный микрофон, стоявший у кромки поля, и несколько раз прокричал в него нелицеприятные и не вполне цензурные комментарии касательно рефери Майкла Оливера после того, как защитник «Вест Брома» Макоули сравнял счет в уже добавленное время.

«Судья принял четыре или пять спорных решений и все они были не в нашу пользу. При том, что это был один из лучших наших матчей за последние два года», - возмущался после матча Билич.

Хорват был недоволен, во-первых, тем, что Оливер отменил гол Фегули, посчитав, что в этом моменте был офсайд, а, во-вторых, вопросы вызывает первый гол «Вест Бромвича» - есть подозрение, что перед этим было нарушение правил.

Оливер отправил Билича досматривать последние секунды матча на трибуну, но за такие проявления страсти Билича и любят болельщики.

Источник: Reuters

Результаты всех матчей тура:

Матч

Арсенал - Халл Сити - 2:0 (1:0)

Голы

Санчес 34 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Озил, Айвоби (Уэлбек, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес

Халл Сити: Якупович, Магуайр, Раноккиа, Эль Абделлауэ (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Гросицки (Эвандро, 60), Клукас, Маркович, Н'Диай, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Ниасс

Предупреждения:

Уолкотт, 53; Гиббс, 55; Санчес, 76 - Раноккиа, 70

Удаления:

нет - Клукас, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Матч

Вест Хэм - Вест Бромвич - 2:2 (0:1)

Голы

Шадли 6 (0:1). Фегули 63 (1:1). Лансини 87 (2:1). МакАули Г. 90 (2:2).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл (Кальери, 46), Фонте, Рид, Куяте, Антонио, Обьянг, Лансини, Снодграсс (Фернандес, 87), Ноубл, Фегули (Коллинс, 90)

Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Ньом, Доусон, Ливермор, Флетчер, Моррисон (Якоб, 79), Брант, Филлипс (Робсон-Кану, 67), Шадли (Эванс, 53), Рондон

Предупреждения:

Обьянг, 60; Рид, 85; Ноубл, 90 - Рондон, 73; Брант, 88

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы

Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)

Предупреждения:

Валенсия, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

Матч

Мидлсбро - Эвертон - 0:0

Состав

Мидлсбро: Вальдес, Фабио, Эспиноза, Гибсон, Форшоу (Гедиура, 58), Чемберс, де Рон, Клейтон, Стуани (Рамирес, 67), Траоре, Негредо (Жестед, 82)

Эвертон: Роблес, Уильямс, Дэвис, Мори, Коулмэн, Бэйнс, Баркли (Бэрри, 87), Шнайдерлин, Гуйе (Валенсия, 62), Лукаку, Лукман (Леннон, 73)

Предупреждения:

Клейтон, 31; Рамирес, 85 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция

Матч

Сандерленд - Саутгемптон - 0:4 (0:2)

Голы

Габбьядини 29 (0:1). Габбьядини 45 (0:2). Денайер 88 (0:3 - автогол). Лонг 90 (0:4).

Состав

Сандерленд: Манноне, Денайер, О'Ши (Пиенаар, 46), Овьедо, Джонс, Коне, Янузай, Ларссон (Борини, 58), Гибсон (Хазри, 81), Ндонг, Дефо

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Бертран, Йошида, Уорд-Проуз, Тадич (Хёйбьерг, 82), Дэвис, Рэдмонд, Ромеу, Габбьядини (Лонг, 73)

Предупреждения:

Хазри, 90 - нет

Судья:

Пол Тирни (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

Матч

Сток Сити - Кристал Пэлас - 1:0 (0:0)

Голы

Аллен 66 (1:0).

Состав

Сток Сити: Грант, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Бардсли (Джонсон, 58), Аллен, Уилан, Собхи (Диуф, 82), Адам (Афеллай, 79), Арнаутович, Крауч

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Томкинс, Уорд, ван Анхолт, МакАртур (Реми, 87), Таунсенд, Заха (Шлупп, 68), Миливоевич, Панчон (Кабай, 77), Бентеке К.

Предупреждения:

Шоукросс, 53 - Делэйни, 16; Заха, 40; Панчон, 42

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

Матч

Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:0 (2:0)

Голы

Мане 16 (1:0). Мане 18 (2:0).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн, Лаллана, Лейва (Клаван, 81), Коутиньо (Джан, 78), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Мане (Арнольд, 90), Фирмино

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 68), Алли, Дембеле (Сиссоко, 77), Дайер, Ваньяма, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 83)

Предупреждения:

Хендерсон, 53; Матип, 56; Милнер, 69 - Сон Хын Мин, 28; Кейн, 67; Уинкс, 71; Дайер, 79; Алдервейрелд, 83

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция

Матч

Бёрнли - Челси - 1:1 (1:1)

Голы

Педро 7 (0:1). Брэйди 24 (1:1).

Состав

Бёрнли: Хитон, Кин, Лоутон, Уорд, Ми, Бартон, Вествуд, Бойд, Брэйди (Эрфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82)

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Азар, Канте, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Коста, Педро (Батшуайи, 87)

Предупреждения:

Вествуд, 69; Лоутон, 77; Бартон, 88 - Луиз, 75; Фабрегас, 89

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Матч

Суонси - Лестер Сити - 2:0 (2:0)

Голы

Моусон 36 (1:0). Ольссон 45 (2:0).

Состав

Суонси: Фабиански, Ноутон, Моусон, Ольссон, Фернандес, Сигурдссон, Кэролл, Корк, Дайер (Роутледж, 7, Нарсинг, 89), Фер, Льоренте (Айю, 72)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилуэлл, 46), Хут, Олбрайтон (Слимани, 46), Дринкуотер, Ндиди, Марез, Варди, Грэй

Предупреждения:

Фер, 26; Корк, 40 - Хут, 36; Чилуэлл, 57

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Матч

Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)

Голы

Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).

Состав

Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)

Предупреждения:

Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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