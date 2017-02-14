Лучшие драки боевиков 80-х. Брюс Ли против Чака и другие

Приемы из этих боевых сцен повторяли все школьники и взрослые мужчины Советского Союза. «Советский спорт» собрал лучшие поединки боевиков 80-х и вспомнил, что за ними стоит.

БРЮС ЛИ ПРОТИВ ЧАКА НОРРИСА





Где: финальный бой в фильме «Путь Дракона», 1972 год

Что было: 10-минутный бой Брюса Ли с Чаком Норрисом в римском Колизее поднял планку в съемках поединков на невероятную высоту. Ли выступал режиссером картины. Он старался по минимуму делать монтаж поединков и хотел показать «все как есть».

Норрис вспоминал впоследствии: «Позвонил Брюс, с которым мы дружили, и сказал, что хочет меня на главный бой в этом кино. Я на тот момент держал титул чемпиона мира по каратэ. Я спросил его: «Что, хочешь побить чемпиона мира?». И он ответил: «Не просто побить! Я хочу убить его!». Так и произошло.

Брюс Лай, Брюс Ле и другие – все клоны Брюса Ли

Ли умер спустя год с небольшим после выхода фильма в прокат. Официальная причина смерти – отек мозга, вызванный приемом обезболивающих. Хотя газеты сочиняли и красивые истории: дескать, Ли скончался от тайного удара мастера единоборств – Брюса убили за то, что он открыл мастерство кунг-фу белым людям.

Чак Норрис после «Пути Дракона» еще четыре года кантовался без актерской работы. В отличие от единоборств его игру находили примитивной. В конце концов, Чак сдался и пошел на курсы актерского мастерства.

ДЖЕКИ ЧАН ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ ЧЕРНЫХ ЖЕНЩИН





Где: финальный бой фильма «Доспехи Бога», 1986 год

Что было: четыре черные женщины-каратистки противостоят Джеки Чану в пещере, где хранятся доспехи Бога. В 1988 году в Гонконге на ежегодной церемонии награждения лучших актеров (аналоге «Оскара») фильму дали приз за лучшую постановку боевых сцен.

Но в целом фильм был неудачным для Джеки Чана. Еще до съемок финальной драки он свалился с дерева во время одного из трюков, получил травму головы и многочисленные переломы, которые едва не стоили ему жизни.

В трюках финального боя черных каратисток дублировали каскадеры-мужчины. В Гонконге тех лет боевые сцены снимали жестко. Поединки репетировали заранее, но быстрый темп и динамика приводили, нередко, к полному контакту и травмам. Это видно по неудавшимся сценам в конце фильма. Массовке, которую за гроши набирали прямо на улицах, доставалось и того больше: синяки и шишки были неотъемлемой частью съемочного процесса.

ЧАК НОРРИС ПРОТИВ ДЭВИДА КЭРРЭДАЙНА





Где: финальный бой в фильме «Одинокий волк Маккуэйд», 1983 год.

Что было: Дэвид Кэррэдайн не имел реальных навыков каратэ и кунг-фу, но в середине 70-х прославился ролью шаолиньского монаха в телесериале кунг-фу. Со своей мрачной внешностью Кэррэдайн идеально подходил на роль злодея. И он им стал – выступив против одинокого рейенджера Макквейда (роль которого исполнял подучившийся актерской игре Чак).

Сцена боя примечательна еще тем, что Норрис едва ли не впервые со времен схватки с Брюсом Ли демонстрирует свою вертушку - удар ногой с разворота. В следующие 30 лет «вертушка» станет его фирменнным стилем.

Сепаратист, гомофоб, христианин – Чак Норрис, которого мы не знали

Актер Дэвид Кэррэдайн в нулевые снялся у Тарантино. Он сыграл Билла в картине «Убить Билла». В 2009 году 72-летнего Кэррэдайна нашли мертвым в отеле Бангкока. Криминалисты пришли к выводу, что актер случайно задушил себя, занимаясь мастурбацией.

СТАЛЛОНЕ ПРОТИВ ЛУНДГРЕНА





Где: финальный бой «Рокки-4», 1985 год

Что было: Сталлоне брал уроки бокса на протяжении всего времени, пока снимали сериал про «Рокки». На одной из церемоний Оскара Сильвестр оказался на одной сцене с Мохаммедом Али. Али вытянул в сторону «Рокки» кулачище, как бы говоря: «А со мной так сможешь?». Сталлоне отпрыгнул, попытался сделать уклон – получилось, мягко говоря, не очень. Потом Али и Слай обнялись.

Скажем по-честному: эту сцену мы включили в наш список за ее эпичность. Нет зрелища прекраснее на свете, чем видеть, как «Красная Машина» Иван Драго лупит Рокки в первых раундах. К концу боя Рокки берет реванш, и начинается уже обычная скучная голливудская история.

СИНТИЯ РОТРОК ПРОТИВ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ





Где: фильм «Над законом», 1986 год.

Что было: во второй половине 80-х звезда Джеки Чана поднялась до небес. На волне его славы Гонконг производил десятки лент «про единоборства» ежегодно.

В попытках удивить зрителя новым поворотом к картине привлекли женщин. Главной каратисткой Азии стала 30-летняя Синтия Ротрок – американка, специалист по боевым искусствам. В фильме «Над законом» (главную роль в нем исполнил Юэнь Бьяо, друг Джеки Чана) хорошая Ротрок схватывается с «плохой» Карен Шеперд – еще одной американкой, которая поднялась в фильмах про ниндзя.

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В схватке Шеперд одета в облегающие лосины, Ротрок – в соблазнительную розовую блузку. Поединок между ними в 1987 году получил приз за «Лучшую постановку боя». Кроме того, эта драка вдохновила продюсеров в порно-индустрии, где вскоре образовался целый под-жанр, названный cat fights (битвы кошечек).

ДЖЕКИ ЧАН ПРОТИВ ЧЕМПИОНА ПО КИКБОКСИНГУ





Где: финальный бой фильма «Закусочная на колесах», 1984 год

Что было: журнал Black Belt назвал поединок Джеки Чана и Бенни Уркидеса, непобедимого чемпиона по каратэ, лучшей боевой сценой во все времена.

Уркидес провел на татами и в ринге в общей сложности более 60 боев и все выиграл. В картину «Закусочная на колесах» его позвал Саммо Хунг. До этого Уркидес практически не имел киношного опыта. Это привело к тому, что в поединке с Чаном Бенни не мог контролировать силу удара – он бил Джеки всерьез. Съемки останавливали и говорили Уркидесу, что это чересчур. Потом начинали заново, и все повторялось. В одной из сцен Уркидес так махнул ногой, что задул несколько свечей в комнате – этот эпизод оставили в фильме.

Несмотря ни на что, сцена боя получилась настолько впечатляющей, что впоследствии Чан и его команда еще несколько раз привлекали Уркидеса к съемкам. Например, он дрался с Джеки, в фильме «Драконы навсегда» (1988 г). Роли Уркидесу всегда доставались одни и те же – он был мрачным главным каратистом в мафии.

ВАН ДАММ ПРОТИВ БОЛО





Где: финальный бой картины «Кровавый спорт», 1987 год

Что было: малобюджетная картина, для которой долго искали спонсоров, обошлась создателям в миллион долларов (для сравнения – на первый «Терминатор» тремя годами раньше потратили около семи миллионов). Но при этом «Кровавый спорт» подарил миру целый набор клише, мемов и сюжетных ходов.

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Картина стала взлетной площадкой для двух актеров. Первым из них был 27-летний бельгиец Жан Клод Ван Дамм. Ван Дамм ходил по голливудским студиям и предлагал себя как «молодую версию Арнольда». Но все, чего он добился к тому времени, был неудавшийся опыт съемок в фильме «Хищник» (с Арнольдом, Ван Дамм играл Хищника) и небольшая, но эффектная роль русского злодея в «Не отступать и не сдаваться».

Второй звездой фильма стал 41-летний китайский культурист Боло Йен. Трудяга, он снимался еще в фильмах с Брюсом Ли. К началу 80-х о нем стали забывать.

«Кровавый спорт» вознес обоих на новую высоту, а сцена финального поединка, где Боло ослепляет ван Дамма, но все равно проигрывает, стала культовой. Впоследствии актеры еще не раз работали вместе («Двойной Удар», 1991 год). Они дружат до сих пор.

ВАН ДАММ ПРОТИВ ДОЛЬФА ЛУНДГРЕНА

Где: финальный бой фильма «Универсальный солдат», 1992 год

Что было: 92-й год, пожалуй, был вершиной славы Ван Дамма и Дольфа Лундгрена. После этого боевики еще продолжали снимать по инерции, но популярность их падала.

Лундгрен и Ван Дамм играют универсальных солдат – киборгов, которых создали в телах убитых во Вьетнаме солдат. Красавчику Ван Дамму досталась роль хорошего солдата (Люк Деверо), Лундгрен по традиции стал плохим (Эндрю Скотт). В сцене финального поединка оба делают красиво: в глазах рябит от камуфляжа, шпагатов, мускулов и вертушек.

О том, кто победил и говорить не стоит.