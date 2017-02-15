Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

10 угроз «Реалу». Почему «Наполи» может пройти мадридцев

Дмитрий Роговицкий
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Марек Гамшик по прозвищу Лягушка намерен запрыгнуть в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Марек Гамшик по прозвищу Лягушка намерен запрыгнуть в четвертьфинал Лиги чемпионов.Источник: Russian Look/Imago

«Реал» – «Наполи» – одно из центральных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцев так и тянет назвать фаворитами. Но стоит ли спешить? «ССФ» совместно с испанской газетой Marca определил десять угроз, которые итальянский клуб представляет для действующего победителя турнира.

1. С октября без поражений

С 29 октября, когда неаполитанцы уступили в Турине «Ювентусу» (1:2), они не проиграли ни разу. Столь впечатляющей серии не было у клуба с сезона-1987/88, когда здесь блистал Диего Марадона. За эти три с половиной месяца одержано 11 побед при шести ничьих. Команда успела выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, пробиться в полуфинал Кубка Италии и продолжает погоню за «Ювентусом» в Серии А.

2. Завидная скорострельность

Сегодняшний «Наполи» – машина по выработке голов! В 23 турах их забито 55, в среднем – 2,25 за игру. На данном отрезке это рекорд результативности в истории чемпионата Италии. К слову, проведя 31 матч во всех официальных соревнованиях сезона, команда отличилась 70 раз. Лишь в трех встречах подопечным Маурицио Сарри не удалось распечатать ворота – с «Дженоа» (0:0), «Аталантой» (0:1) и киевским «Динамо» (0:0).

ЦИФРЫ

3,5 месяца длится беспроигрышная серия южан.
406 ударов по воротам, 13 250 точных передач – показатели неаполитанцев в Серии А.

3. Устрашающий трезубец

Дрис Мертенс, Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье – это атакующее трио наводит страх на любого соперника. В сумме они наколотили в Серии А 31 гол (16+8+7 соответственно). Конечно, связка нападающих Криштиану Роналду – Карим Бензема более звучная для болельщицкого уха, но ее эффективность в нынешнем сезоне не потрясает. «4–3–3 – вот наилучшее оружие», – повторяет Сарри, и пока его слова не расходятся с делом.

4. Крепкий визитер

В начале февраля «Наполи» разгромил на выезде «Болонью» – 7:1, добившись крупнейшей гостевой победы в клубной истории в рамках национального чемпионата. Вдали от родного стадиона «Сан-Паоло» южане набрали 21 очко – лучший показатель среди 20 участников турнира. Да и в Лиге чемпионов семь из 11 баллов команда заработала именно в чужих стенах.

5. Минимум неудач

Приняв команду в июне 2015 года, Сарри за короткий срок привил ей стабильность, повысил психологическую устойчивость. В сезоне-2016/17 «Наполи» уступил лишь четырежды – «Аталанте», «Роме», «Бешикташу», «Ювентусу», и всякий раз это были поражения при относительно равной игре.

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри.
Наставник «Наполи» Маурицио Сарри.Источник: Getty Images

6. Неудержимый Мертенс

О Мертенсе упомянем и отдельно. Травма Аркадиуша Милика дала бельгийцу возможность громче заявить о себе, и тот блестяще ей воспользовался: 20 голов и восемь результативных передач в 28 матчах! В декабре миниатюрный форвард забил семь мячей в двух поединках подряд (против «Кальяри» и «Торино»), а в недавней игре с «Болоньей» оформил свой третий в сезоне хет-трик, возглавив список бомбардиров Серии А.

7. Прогресс Гамшика

Капитан команды Марек Гамшик в прошлом сезоне отличился восемь раз во всех турнирах. Сейчас на счету плеймейкера уже 11 мячей и восемь «ассистов». Рекорд по числу голов за «Наполи» (115), установленный Марадоной, вот-вот падет – у словака всего на шесть точных ударов меньше. О влиянии Гамшика на игру рассуждать излишне. Он созидает, управляет, обостряет, а зачастую сам же завершает начатое.

8. Испанский легион

«Неаполитанские» испанцы Хосе Кальехон, Пепе Рейна и Рауль Альбиоль играют все более важную роль в команде. Первый регулярно забивает, а по количеству голевых пасов (12) ему сегодня мало равных в Европе. Второй надежен на последнем рубеже, во встрече с «Болоньей» вратарь отразил пенальти. Третий – ключевая фигура обороны. Кальехон и Альбиоль не нуждаются в особой мотивации – не так давно оба выступали за «королевский клуб».

34-летний страж ворот Пепе Рейна в Неаполе переживает вторую молодость.
34-летний страж ворот Пепе Рейна в Неаполе переживает вторую молодость.Источник: Reuters

9. Самые бьющие и пасующие

Дополнительные показатели южан лишь подтверждают их класс и амбиции. «Наполи» – лидер чемпионата Италии по ударам по воротам (406), точным передачам (13 250), отборам (1528), среднему проценту владения мячом (61,54). В чем команда небезупречна, так это в защитных действиях. В 31 официальной встрече пропущено 35 голов (средний показатель – 1,12).

10. Плюс Милик и Паволетти

В январе в колоде у Сарри появились еще два козыря. Милик, проведя четыре месяца в лазарете, восстановился раньше срока. Польский нападающий, приобретенный прошлым летом у «Аякса» за 32 млн евро на замену Гонсало Игуаину, забил семь голов в девяти встречах, прежде чем порвал «кресты». В матче с «Болоньей» он уже был на скамейке запасных. Кроме того, за 18 млн у «Дженоа» куплен Леонардо Паволетти, который наверняка добавит вариативности атаке.

Аркадиуш Милик вновь в строю и готов сыграть против «Реала».
Аркадиуш Милик вновь в строю и готов сыграть против «Реала».Источник: Getty Images

Матч

Реал - Наполи

Место и дата

15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

СКАЧАТЬ PDF-ВЕРСИЮ «ССФ» МОЖНО ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардовБывший главный тренер «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) Оттмар Хитцфельд высказался о замене форварда «Боруссии» Пьера-Эмерике Обамеянга после того, как он не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу Луш».Андре Шюррле: Мы играли лучше «Бенфики», особенно в первом таймеФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу да Луш».Рио Фердинанд: Теперь «ПСЖ» поверит в то, что сможет выиграть Лигу чемпионовБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о крупной победе «Пари Сен-Жермен» над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».«ПСЖ» разгромил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.«Реал» против итальянской «Барселоны»! Анонс дня в Лиге чемпионов«Реал» против итальянской «Барселоны»! Анонс дня в Лиге чемпионов«Реал» против «Наполи», «Бавария» против «Арсенала» – «Советский спорт» представляет сегодняшние суперматчи в Лиге чемпионов.Андрес Иньеста: Мы должны как можно скорее перевернуть эту страницуПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал крупное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Анхель Ди Мария: «Барселона» способна отыграть четыре мячаНападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария уверен, что его команде рано самоуспокаиваться после разгрома «Барселоны» (4:0)в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Руй Витория: В Дортмунде будет трудно, но у нас есть аргументыГлавный тренер «Бенфики» подвел итог первого матча 1/8 финала против дортмундской «Боруссии» (1:0).Томас Тухель: «Боруссия» играла не просто хорошо, а превосходноГлавный тренер «Боруссии» Томас Тухель считает несправедливым гостевое поражение от «Бенфики» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Ди Мария - лучший игрок матча «ПСЖ» - «Барселона» (фото)УЕФА признала полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).Василий Уткин: Матюиди - это божество настоящей игровой агрессииОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поделился мнением о крупной победе «ПСЖ» над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Унаи Эмери: В Барселоне матч начнется со счета 0:0Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что не стоит обольщаться крупной победой над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Луис Эрике: «ПСЖ» предстал в своей лучшей версииГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал крупное гостевое поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.«ПСЖ» повторил достижение киевского «Динамо»«ПСЖ», разгромивший на своем поле «Барселону» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, стал всего шестой командой в истории, кто сумел забить четыре гола в ворота каталонцев в главном европейском клубном турнире.Увидеть Париж и... восхититься. «ПСЖ» разгромил «Барселону»Увидеть Париж и... восхититься. «ПСЖ» разгромил «Барселону»«ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, показав просто фантастический футбол.«Бавария» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 22:45 мск«Бавария» сыграет сегодня с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Гол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионовГол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов«Бенфика» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в Лиге чемпионовДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону» в Лиге чемпионов«ПСЖ» дома взял верх над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.«Реал» – «Наполи». Начало текстовой трансляции в 22:45 мск«Реал» сыграет сегодня с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.ЛЧ. 1/8 финала. «Бенфика» победила «Боруссию» (Д), «ПСЖ» разгромил «Барселону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главные новости
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра
Биатлон
Акимова стартует 9-й в индивидуальной гонке на ЧМ, Слепцова - 33-й, Старых - 46-й
Футбол
Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардов
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым
Велотрек
Призер ОИ-2012 австралиец Перкинс будет выступать за Россию
Хоккей
Евгений Малкин: Надеюсь, в следующем матче появится еще больше уверенности
Футбол
Контракт Глеба с «Крыльями Советов» будет рассчитан до конца этого сезона
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», Мозгов набрал четыре очка
Биатлон
Дмитрий Васильев: Чехи не могут простить, что ЧМ-2021 пройдет в Тюмени
Футбол
Ари может перейти в китайский клуб
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости