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Слишком большой, чтобы его свалить. Мартен Фуркад – антигерой недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартен Фуркад
Мартен ФуркадИсточник: Reuters

«Советский спорт» продолжает свою еженедельную рубрику «Антигерой недели». Иногда приходится поломать голову, делая выбор в пользу того или иного кандидата. Сегодня проблем не было. Выбор очевиден – французский биатлонист Мартен Фуркад.

Преступление и наказание

Сначала немного предыстории. Чуть более двух лет назад в анализах Александра Логинова был найден запрещенный препарат эритропоэтин. Его признали виновным в употреблении допинга и дисквалифицировали на два года. Через положенные два года биатлонист приступил к тренировкам в команде и постепенно начал возвращаться на свой прежний уровень, участвуя в соревнованиях.

Большинство спортсменов восприняло это возвращение нормально – парень отбыл свое наказание, искупил вину и теперь может начинать спортивную жизнь с чистого лица. Были, конечно, и несогласные. Но они, в основном, молчали в тряпочку – держали свое мнение при себе.

Не смог смолчать лишь Мартен Фуркад. Его, как спортсмена, оскорблял сам факт нахождения с Логиновым на одной трассе. Почему? Все просто – он так и не услышал от российского биатлониста оправданий. Александр не стал кривить душой и выдумывать фантастических теорий того, как запрещенный препарат мог попасть в его организм. Молчание, считай, - признание преднамеренного приема препарата с целью улучшить свои показатели. Прощения за свой проступок Логинов тоже не просил. А этого по мнению Фуркада так оставлять нельзя.

Cветлана Ишмуратова: Хорошо, что примирение состоялось

Грустный праздник

Он и не оставил. Сначала он весьма своеобразно присоединился к поздравлениям Александра Логинова с 25-летним юбилеем. Под фотографией, размещенной в социальных сетях Союзом биатлонистов России Мартен оставил свой язвительный комментарий:

– А еще он был дисквалифицирован на два года за ЭПО! Не забывайте про одно из главных его достижений, – «присоединился» Фуркад к поздравлениям.

После этого в комментариях под фотографиями самого французского биатлониста начался настоящий ад – глаголом жгла вся наша необъятная страна. Однако с француза – как с гуся вода. Он и бровью не повел, а продолжил гнуть свою линию.

Лицом в снег

Второй раунд этой схватки был намечен на февраль, на чемпионат мира по биатлону. Так уж случилось, что Логинов результатами доказал свое право быть в главной российской команде на главном старте года. Стал он и частью команды в смешанной эстафете – первом виде программы мирового первенства.

Инцидент случился во время передачи эстафеты между третьим и четвертым этапами. Французы шли впереди сборной России. На старт уходил Мартен Фуркад – лучший финишер их сборной. У нас Александр Логинов передавал эстафету Антону Шипулину.

Уже после того, как эстафета была передана, Фуркад заметно замедлился, подождал, пока до него докатится Логинов и подрезал российского биатлониста так, что тот рухнул в снег.

Это вызвало бурю эмоций со стороны нашей команды. На цветочной церемонии Шипулин и Логинов даже отказались пожать руку Мартену Фуркаду, после чего француз досрочно пытался покинуть церемонию. Образумить его удалось лишь организаторам.

Фургадство? Немного об этике

Мыльная опера

После этого разгорелся настоящий скандал, едва не перешедший в рукопашную. На пресс-конференции российские биатлонисты обвиняли Фуркада в том, что он подрезал Логинова. Француз отпирался и говорил, что ничего подобного намеренно не делал. Видимо, он так всегда медленно стартует, подволакивая ногу влево.

Описывать то, что творилось позже вряд ли стоит. После того, как Дмитрий Губерниев, русский голос биатлона, назвал Фуркада свиньей, все превратилось в базар, который докатился и до ток-шоу на «Первом канале».

Все ждали следующей гонки, где могли сойтись Логинов, Фуркад и Шипулин – мужской спринт. Однако в спринте, когда спортсмены стартуют с определенным интервалом друг от друга, вести очную борьбу невозможно. Страсти улеглись. На пьедестал наши парни не попали, в отличие от Фуркада.

Мир, дружба, жвачка

Но с Шипулиным они все равно произвели демонстративную церемонию примирения – пожали друг другу руки. Парни все обсудили и решили сохранить добрые отношения. Фуркад, видимо, сумел объяснить Шипулину, что он не подрезал Логинова специально. Шипулин, судя по всему, поверил в это. Иначе, что еще могло заставить его пожать руку Фуркаду? С Логиновым, кстати, примирения у Мартена так и не произошло.

Примерно в это же время сборная России позвала Фуркада «на чай». Француз сказал, что на чай обычно зовут британцы заявил, что будет ждать приглашения «на водку».

Финита! Мир в биатлоне восстановлен. Все, или почти все, довольны. А Фуркад оказался слишком большим, чтобы его свалить, даже для всей сборной России, для всех наших болельщиков. Не зря же он за последние лет десять наград выиграл больше, чем вся наша команда вместе взятая, включая и женскую команду тоже.

Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпан

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